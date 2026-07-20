Chorwackie rarytasy na grilla. Przygotuj je, a zachwycisz gości

InteriaKobieta Redakcja

Każdy, kto był w Chorwacji i próbował regionalnych przysmaków z grilla, ten z pewnością ma mnóstwo pozytywnych wspomnień związanych z tamtejszymi smakami. Co ciekawe, można bez problemów odtworzyć je w Polsce, a tym samym miło zaskoczyć domowników oraz gości. Jak zrobić tradycyjne, chorwackie Ćevapi i Pljeskavicę?

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Do przygotowania Ćevapi będziesz potrzebować grillowych patyczków123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Tradycyjne chorwackie potrawy. Co jest szczególnie godne uwagi?
  2. Ćevapi i Pljeskavica - chorwackie specjały z grilla. Jak je przyrządzić?

Tradycyjne chorwackie potrawy. Co jest szczególnie godne uwagi?

Chorwacja to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Kochamy ją nie tylko za malownicze plaże, lazurową wodę i zapierające dech krajobrazy, ale także serwowane tam potrawy. Kuchnia chorwacka jest bardzo różnorodna - łączy tradycje śródziemnomorskie ze smakami bałkańskimi, środkowoeuropejskimi i węgierskimi. Dużą uwagę przykłada się tam przede wszystkim na jakość składników. Świeże warzywa i owoce, lokalne zioła, dziewicza oliwa z oliwek, wyśmienite ryby i wysokiej jakości mięso sprawiają, że w tamtejsze potrawy są rajem na podniebienia. W chorwackich restauracjach są serwowane między innymi potrawy z grilla, które cieszą się tam ogromną popularnością. Są to np. podłużne paluszki z mięsa mielonego - tak zwane Ćevapi oraz płaskie, okrągłe kotlety znane jako Pljeskavica. Te kultowe, bałkańskie przysmaki są wyśmienite dzięki połączeniu wysokiej jakości mięsa oraz dobraniu odpowiednich przypraw i obróbce na żywym ogniu. Możesz przygotować je samodzielnie z dostępnych w polskich dyskontach składników. Dlaczego warto? Przede wszystkim, aby urozmaicić domowe grillowanie, pozytywnie zaskoczyć gości i poczuć autentyczny, głęboki smak Bałkanów.

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Agnieszka Kasprzyk

Ćevapi i Pljeskavica - chorwackie specjały z grilla. Jak je przyrządzić?

Aby przygotować tradycyjne chorwackie potrawy na grillu, zaopatrz się przede wszystkim w dobrej jakości mięso wieprzowe i wołowe - z łopatki lub karkówki. Należy je drobno posiekać lub zemleć i wyrobić najlepiej dłońmi, a następnie odstawić na kilka godzin do lodówki.

  • Ćevapi - przepis

Składniki

  • 500 g mięsa mielonego wieprzowego
  • 500 g mięsa mielonego wołowego
  • 2 cebule
  • 3 łyżki oliwy
  • 3 ząbki czosnku
  • 1/2 łyżeczki ostrej papryki
  • pieprz i sól
  • Po 1 łyżeczce: słodkiej papryki, mielonego kminku, majeranku, tymianku
  • posiekana natka pietruszki do podania

Sposób przygotowania:

  1. Do miski włożyć całość mięsa, dodać drobno posiekaną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę i przyprawy. Wszystko dobrze wymieszać, a następnie przykryć folią i ostawić do lodówki - najlepiej na całą noc.
  2. Patyczki do grillowania namoczyć w wodzie przez 30 minut.
  3. Mięso podzielić na 10 części i uformować podłużne kotlety na patyczkach.
  4. Smażyć na patelni grillowej pokrytej odrobiną oleju lub ruszcie grilla po kilka minut z każdej strony. Jeśli kotlety są grube, czas należy wydłużyć.
  5. Podawać z ulubionymi dodatkami posypane natką pietruszki.
  • Pljeskavica - przepis

Składniki

  • 500 g wołowiny mielonej
  • 200 g wieprzowiny mielonej
  • 100 gramów wędzonego boczku
  • 100 gramów sera żółtego (najlepiej wędzonego)
  • 1 cebula
  • 5-6 papryczek chilli
  • 2 łyżeczki soli
  • 1 łyżeczka czarnego pieprzu
  • 1/3 łyżeczki ostrej papryki
Stosy grillowanych kotletów wołowych z wyraźnymi śladami rusztu, ułożone jeden na drugim na kamiennej podstawie.
Pljeskavica to lekko pikantne kotlety, które doskonale smakują w chlebkach pita czy burgerach123RF/PICSEL

Sposób przygotowania:

  1. Pół kilograma wołowiny oraz 200 g wieprzowiny umieścić w misce, dodać sól, wymieszać i ugnieść dłońmi. Przykryć folią, odstawić do lodówki na około 2 godziny.
  2. Dodać 2-3 łyżki wody gazowanej, wymieszaj i odstawić na całą noc, a jeśli masz możliwość - na 2/3 dni. W międzyczasie, dwa razy dziennie mieszać mięso dolewając po 2-3 łyżki wody.
  3. Po tym czasie pokroić boczek w kostkę, ser, posiekać cebulę, a następnie przełożyć do miski z mięsem i wymieszać.
  4. Wrzucić posiekane ostre papryczki, bez gniazd nasiennych i ponownie wymieszać.
  5. Doprawić jeszcze pieprzem oraz opcjonalnie ostrą papryką. Całość wymieszać.
  6. Mięso formować za pomocą dłoni i formować kulki, kłaść na zwilżonej wodą desce i delikatnie zgniatać, na grubość około 1,5 cm (jak na burgery).
  7. Gotowe układać na mocno rozgrzanej patelni grillowej lub ruszcie grilla przez około 3-4 minuty z każdej strony.
  8. Pljeskavicę podawać z pitą, bułkami do burgerów lub solo, w towarzystwie warzyw.


Pleciony ser z Bośni. Tradycja, ekologia i smak© 2026 Associated Press

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