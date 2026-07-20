Chorwackie rarytasy na grilla. Przygotuj je, a zachwycisz gości
Każdy, kto był w Chorwacji i próbował regionalnych przysmaków z grilla, ten z pewnością ma mnóstwo pozytywnych wspomnień związanych z tamtejszymi smakami. Co ciekawe, można bez problemów odtworzyć je w Polsce, a tym samym miło zaskoczyć domowników oraz gości. Jak zrobić tradycyjne, chorwackie Ćevapi i Pljeskavicę?
Spis treści:
- Tradycyjne chorwackie potrawy. Co jest szczególnie godne uwagi?
- Ćevapi i Pljeskavica - chorwackie specjały z grilla. Jak je przyrządzić?
Tradycyjne chorwackie potrawy. Co jest szczególnie godne uwagi?
Chorwacja to jeden z ulubionych wakacyjnych kierunków Polaków. Kochamy ją nie tylko za malownicze plaże, lazurową wodę i zapierające dech krajobrazy, ale także serwowane tam potrawy. Kuchnia chorwacka jest bardzo różnorodna - łączy tradycje śródziemnomorskie ze smakami bałkańskimi, środkowoeuropejskimi i węgierskimi. Dużą uwagę przykłada się tam przede wszystkim na jakość składników. Świeże warzywa i owoce, lokalne zioła, dziewicza oliwa z oliwek, wyśmienite ryby i wysokiej jakości mięso sprawiają, że w tamtejsze potrawy są rajem na podniebienia. W chorwackich restauracjach są serwowane między innymi potrawy z grilla, które cieszą się tam ogromną popularnością. Są to np. podłużne paluszki z mięsa mielonego - tak zwane Ćevapi oraz płaskie, okrągłe kotlety znane jako Pljeskavica. Te kultowe, bałkańskie przysmaki są wyśmienite dzięki połączeniu wysokiej jakości mięsa oraz dobraniu odpowiednich przypraw i obróbce na żywym ogniu. Możesz przygotować je samodzielnie z dostępnych w polskich dyskontach składników. Dlaczego warto? Przede wszystkim, aby urozmaicić domowe grillowanie, pozytywnie zaskoczyć gości i poczuć autentyczny, głęboki smak Bałkanów.
Ćevapi i Pljeskavica - chorwackie specjały z grilla. Jak je przyrządzić?
Aby przygotować tradycyjne chorwackie potrawy na grillu, zaopatrz się przede wszystkim w dobrej jakości mięso wieprzowe i wołowe - z łopatki lub karkówki. Należy je drobno posiekać lub zemleć i wyrobić najlepiej dłońmi, a następnie odstawić na kilka godzin do lodówki.
- Ćevapi - przepis
Składniki
- 500 g mięsa mielonego wieprzowego
- 500 g mięsa mielonego wołowego
- 2 cebule
- 3 łyżki oliwy
- 3 ząbki czosnku
- 1/2 łyżeczki ostrej papryki
- pieprz i sól
- Po 1 łyżeczce: słodkiej papryki, mielonego kminku, majeranku, tymianku
- posiekana natka pietruszki do podania
Sposób przygotowania:
- Do miski włożyć całość mięsa, dodać drobno posiekaną cebulę, przeciśnięty przez praskę czosnek, oliwę i przyprawy. Wszystko dobrze wymieszać, a następnie przykryć folią i ostawić do lodówki - najlepiej na całą noc.
- Patyczki do grillowania namoczyć w wodzie przez 30 minut.
- Mięso podzielić na 10 części i uformować podłużne kotlety na patyczkach.
- Smażyć na patelni grillowej pokrytej odrobiną oleju lub ruszcie grilla po kilka minut z każdej strony. Jeśli kotlety są grube, czas należy wydłużyć.
- Podawać z ulubionymi dodatkami posypane natką pietruszki.
- Pljeskavica - przepis
Składniki
- 500 g wołowiny mielonej
- 200 g wieprzowiny mielonej
- 100 gramów wędzonego boczku
- 100 gramów sera żółtego (najlepiej wędzonego)
- 1 cebula
- 5-6 papryczek chilli
- 2 łyżeczki soli
- 1 łyżeczka czarnego pieprzu
- 1/3 łyżeczki ostrej papryki
Sposób przygotowania:
- Pół kilograma wołowiny oraz 200 g wieprzowiny umieścić w misce, dodać sól, wymieszać i ugnieść dłońmi. Przykryć folią, odstawić do lodówki na około 2 godziny.
- Dodać 2-3 łyżki wody gazowanej, wymieszaj i odstawić na całą noc, a jeśli masz możliwość - na 2/3 dni. W międzyczasie, dwa razy dziennie mieszać mięso dolewając po 2-3 łyżki wody.
- Po tym czasie pokroić boczek w kostkę, ser, posiekać cebulę, a następnie przełożyć do miski z mięsem i wymieszać.
- Wrzucić posiekane ostre papryczki, bez gniazd nasiennych i ponownie wymieszać.
- Doprawić jeszcze pieprzem oraz opcjonalnie ostrą papryką. Całość wymieszać.
- Mięso formować za pomocą dłoni i formować kulki, kłaść na zwilżonej wodą desce i delikatnie zgniatać, na grubość około 1,5 cm (jak na burgery).
- Gotowe układać na mocno rozgrzanej patelni grillowej lub ruszcie grilla przez około 3-4 minuty z każdej strony.
- Pljeskavicę podawać z pitą, bułkami do burgerów lub solo, w towarzystwie warzyw.