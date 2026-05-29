Chrupiąca, proteinowa sałatka. Syci i smakuje obłędnie
Wiosna i lato to czas sałatek. Mamy wówczas ochotę na nieco lżejsze, orzeźwiające posiłki, a kompozycja sezonowych warzyw i owoców z dodatkiem ziół, nasion czy orzechów smakuje wówczas doskonale. Jeśli chcesz przemycać do swoich sałatek więcej białka i nadawać im jeszcze lepszego smaku, proponujemy przygotować tę z przepisu, który jest obecnie hitem w sieci.
Dlaczego warto jeść sałatki?
Sałatki to doskonały sposób na to, aby przemycać do codziennego jadłospisu więcej witamin, minerałów i błonnika - składników, których bogactwem są warzywa oraz owoce. Pomysłów na sałatki może być naprawdę całe mnóstwo - niektórzy preferują wytrwane i lekkie, jedzone w towarzystwie pieczywa, inni bardziej treściwe - z mięsem, rybą lub strączkami, a bywają i tacy, którym najlepiej smakują słodko-słone kombinacje, np. połączenie warzyw, owoców i serów. Bez względu na preferencje, ważne, aby były to posiłki "naładowane" dobroczynnymi składnikami, które zapewnią sytość, energię i dobre samopoczucie. Jeśli brakuje ci pomysłów na sałatkę, którą będzie można zabrać też z domu na wynos, mamy idealną propozycję. Ten przepis to prawdziwy, kulinarny hit.
Chrupiąca sałatka proteinowa. Przepis krok po kroku
Błyskawiczna, proteinowa, chrupiąca sałatka to posiłek wprost idealny na śniadanie, kolację czy jako lunch do pracy. Poza tym, że jest bogata w białko, a tym samym syci znacznie lepiej, aniżeli taka na bazie warzyw i oliwy, to za sprawą kilku genialnych dodatków wygląda apetycznie i smakuje wprost obłędnie. Zrobisz ją bardzo prosto i szybko, a w wszystkie składniki kupisz w pobliskim sklepie za niewielkie pieniądze. Jeśli raz ją przygotujesz, z pewnością będziesz do niej wracać. Przepisem na ten rarytas podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych trenerka personalna - Natalia Tober.
- Chrupiąca sałatka z kurczakiem i kremowym sosem orzechowym. To jedna z tych sałatek, które dają sytość na długo: chrupanie, białko, błonnik i obłędny dressing - napisała na Instagramie.
Składniki
sałatka
- kapusta pekińska
- kapusta czerwona
- ogórek
- pietruszka i szczypiorek
- orzechy
mięso
- 500 g piersi z kurczaka
- 1 łyżka oleju kokosowego lub oliwy
- 1 łyżeczka świeżego imbiru
- 2–3 łyżki sosu sojowego
- sól, pieprz
- papryka
dressing
- 2 łyżki masła orzechowego
- 1/4 szklanki mleczka kokosowego
- 2 łyżki sosu sojowego sok z limonki/cytryny
- 1 łyżeczka octu ryżowego imbir (mały kawałeczek)
- ząbek czosnku
- opcjonalnie chilli
Sposób przygotowania:
1. Podsmaż kurczaka przez kilka minut na większym ogniu, aż będzie lekko złocisty.
2. Resztę składników posiekaj, połącz w misce i dodaj podsmażone mięso.
3. Składniki na dressing zblenduj na kremowy sos i polej składniki na samym końcu, bezpośrednio przed podaniem, wymieszaj.
Smacznego!