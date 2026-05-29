Chrupiąca, proteinowa sałatka. Syci i smakuje obłędnie

Dlaczego warto jeść sałatki?

Sałatki to doskonały sposób na to, aby przemycać do codziennego jadłospisu więcej witamin, minerałów i błonnika - składników, których bogactwem są warzywa oraz owoce. Pomysłów na sałatki może być naprawdę całe mnóstwo - niektórzy preferują wytrwane i lekkie, jedzone w towarzystwie pieczywa, inni bardziej treściwe - z mięsem, rybą lub strączkami, a bywają i tacy, którym najlepiej smakują słodko-słone kombinacje, np. połączenie warzyw, owoców i serów. Bez względu na preferencje, ważne, aby były to posiłki "naładowane" dobroczynnymi składnikami, które zapewnią sytość, energię i dobre samopoczucie. Jeśli brakuje ci pomysłów na sałatkę, którą będzie można zabrać też z domu na wynos, mamy idealną propozycję. Ten przepis to prawdziwy, kulinarny hit.

Chrupiąca sałatka proteinowa. Przepis krok po kroku

Błyskawiczna, proteinowa, chrupiąca sałatka to posiłek wprost idealny na śniadanie, kolację czy jako lunch do pracy. Poza tym, że jest bogata w białko, a tym samym syci znacznie lepiej, aniżeli taka na bazie warzyw i oliwy, to za sprawą kilku genialnych dodatków wygląda apetycznie i smakuje wprost obłędnie. Zrobisz ją bardzo prosto i szybko, a w wszystkie składniki kupisz w pobliskim sklepie za niewielkie pieniądze. Jeśli raz ją przygotujesz, z pewnością będziesz do niej wracać. Przepisem na ten rarytas podzieliła się ostatnio w mediach społecznościowych trenerka personalna - Natalia Tober.

- Chrupiąca sałatka z kurczakiem i kremowym sosem orzechowym. To jedna z tych sałatek, które dają sytość na długo: chrupanie, białko, błonnik i obłędny dressing - napisała na Instagramie.

Składniki sałatka kapusta pekińska

kapusta czerwona

ogórek

pietruszka i szczypiorek

orzechy mięso 500 g piersi z kurczaka

1 łyżka oleju kokosowego lub oliwy

1 łyżeczka świeżego imbiru

2–3 łyżki sosu sojowego

sól, pieprz

papryka dressing 2 łyżki masła orzechowego

1/4 szklanki mleczka kokosowego

2 łyżki sosu sojowego sok z limonki/cytryny

1 łyżeczka octu ryżowego imbir (mały kawałeczek)

ząbek czosnku

opcjonalnie chilli

Sposób przygotowania:

1. Podsmaż kurczaka przez kilka minut na większym ogniu, aż będzie lekko złocisty.

2. Resztę składników posiekaj, połącz w misce i dodaj podsmażone mięso.

3. Składniki na dressing zblenduj na kremowy sos i polej składniki na samym końcu, bezpośrednio przed podaniem, wymieszaj.

Smacznego!





