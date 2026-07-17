Chrupiąca z chrupiącym makaronem. Ten przepis robi furorę w sieci

InteriaKobieta Redakcja

Sałatki robią ostatnimi furorę w mediach społecznościowych. Możliwość kombinacji składników jest ogromna, a wyobraźnia twórców przepisów na te pożywne potrawy nierzadko zaskakuje. Szczególnie popularna stała się ostatnio chrupiąca sałatka z dodatkiem makaronu. Na sam jej widok cieknie ślinka.

Sałatka z makaronem farfalle, kawałkami kurczaka, pomidorkami, papryką i natką pietruszki na talerzu.
Sałatka z makaronem może stanowić sycący posiłek, idealny do zabrania na wynos123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść sałatki?
  2. Zielona sałatka "crunchy". Ten przepis to prawdziwy hit

Dlaczego warto jeść sałatki?

Sałatki wcale nie muszą być nudne i składać za każdym razem z podobnych składników. Polacy najczęściej przygotowują grecką, cezar oraz tradycyjną jarzynową czy śledziową. Sposobów na sałatki może być natomiast całe mnóstwo, a nietypowe połączenia smakowe ich składników pozytywnie zaskakiwać. Coraz częściej przekonujemy się, jak dobrze smakują sałatki słodko-słone i że taki posiłek może być równie sycący jak obiad. Wystarczy odpowiednio je skomponować, aby stworzyć turbo zdrowy, odżywczy, bogaty w białko i witaminy posiłek, którym będzie zajadać się cała rodzina. Ostatnimi czasy w sieci furorę robią tak zwane sałatki "crunchy" wyróżniające się chrupiącymi dodatkami, dzięki którym są bardziej apetyczne i jeszcze chętniej jedzone. Jak zrobić taką potrawę z wykorzystaniem sezonowych produktów? To banalne.

Zielona sałatka "crunchy". Ten przepis to prawdziwy hit

Całe mnóstwo inspiracji na sałatki jest m.in. w mediach społecznościowych. Tam w dosłownie kilka chwil można znaleźć intersujący nas przepis na taki rarytas, a przy okazji obejrzeć filmik i zobaczyć jak wygląda wykonanie krok po kroku. Patentem na chrupiącą, proteinową sałatkę, która doskonale smakuje i świetnie sprawdzi się w czasie odchudzania podzieliła się influencerka prowadząca profil kulinarno-dietetyczny o nazwie "cały dzień jedzenia". Na swoim instagramowym profilu zamieściła rolkę, w której podała składniki i przedstawiła jak powinno wyglądać przygotowanie takiego posiłku. Przepis ten sprawdzi się on idealnie, gdy zostanie Ci trochę makaronu z obiadu.

Składniki:

  • 140 g ugotowanego makaronu,
  • 1 zielony ogórek
  • kilka gałązek koperku i szczypiorku,
  • kilk liści sałaty lodowej
  • 120 g fasoli białej z puszki
  • 150 g jogurtu greckiego
  • łyżki soku z cytryny
  • przyprawy - granulowany czosnek, cebula, sól, pieprz cytrynowy
  • oliwa

Sposób przygotowania:

  1. Ugotowany i osuszony makaron przełożyć do koszyka airfryera. Dodać granulowany czosnek, cebulę, oliwę i wymieszać. Piec w 180 stopniach przez 8 minut.
  2. Do dużej miski dodać pokrojonego w kostkę ogórka, posiekany koperek i szczypiorek, pokrojoną kapustę, odsączoną i przepłukaną fasolę oraz upieczony makaron.
  3. W mniejszej misce połączyć jogurt, sok z cytryny, sól, pieprz i granulowany czosnek. Gotowy sos przelać do dużej miski. Wszystko dokładnie wymieszać. Gotowe!

Zobacz również:

Lody na ciepło to kultowy deser z czasów PRL-u
Kuchnia

Chleb z cukrem, kogel-mogel i ciepłe lody. Ile z tych przysmaków PRL-u jeszcze pamiętasz?

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak


Pleciony ser z Bośni. Tradycja, ekologia i smak© 2026 Associated Press

Najnowsze