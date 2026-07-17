Spis treści: Dlaczego warto jeść sałatki? Zielona sałatka "crunchy". Ten przepis to prawdziwy hit

Dlaczego warto jeść sałatki?

Sałatki wcale nie muszą być nudne i składać za każdym razem z podobnych składników. Polacy najczęściej przygotowują grecką, cezar oraz tradycyjną jarzynową czy śledziową. Sposobów na sałatki może być natomiast całe mnóstwo, a nietypowe połączenia smakowe ich składników pozytywnie zaskakiwać. Coraz częściej przekonujemy się, jak dobrze smakują sałatki słodko-słone i że taki posiłek może być równie sycący jak obiad. Wystarczy odpowiednio je skomponować, aby stworzyć turbo zdrowy, odżywczy, bogaty w białko i witaminy posiłek, którym będzie zajadać się cała rodzina. Ostatnimi czasy w sieci furorę robią tak zwane sałatki "crunchy" wyróżniające się chrupiącymi dodatkami, dzięki którym są bardziej apetyczne i jeszcze chętniej jedzone. Jak zrobić taką potrawę z wykorzystaniem sezonowych produktów? To banalne.

Zielona sałatka "crunchy". Ten przepis to prawdziwy hit

Całe mnóstwo inspiracji na sałatki jest m.in. w mediach społecznościowych. Tam w dosłownie kilka chwil można znaleźć intersujący nas przepis na taki rarytas, a przy okazji obejrzeć filmik i zobaczyć jak wygląda wykonanie krok po kroku. Patentem na chrupiącą, proteinową sałatkę, która doskonale smakuje i świetnie sprawdzi się w czasie odchudzania podzieliła się influencerka prowadząca profil kulinarno-dietetyczny o nazwie "cały dzień jedzenia". Na swoim instagramowym profilu zamieściła rolkę, w której podała składniki i przedstawiła jak powinno wyglądać przygotowanie takiego posiłku. Przepis ten sprawdzi się on idealnie, gdy zostanie Ci trochę makaronu z obiadu.

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Składniki:

140 g ugotowanego makaronu,

1 zielony ogórek

kilka gałązek koperku i szczypiorku,

kilk liści sałaty lodowej

120 g fasoli białej z puszki

150 g jogurtu greckiego

łyżki soku z cytryny

przyprawy - granulowany czosnek, cebula, sól, pieprz cytrynowy

oliwa

Sposób przygotowania:

Ugotowany i osuszony makaron przełożyć do koszyka airfryera. Dodać granulowany czosnek, cebulę, oliwę i wymieszać. Piec w 180 stopniach przez 8 minut. Do dużej miski dodać pokrojonego w kostkę ogórka, posiekany koperek i szczypiorek, pokrojoną kapustę, odsączoną i przepłukaną fasolę oraz upieczony makaron. W mniejszej misce połączyć jogurt, sok z cytryny, sól, pieprz i granulowany czosnek. Gotowy sos przelać do dużej miski. Wszystko dokładnie wymieszać. Gotowe!





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