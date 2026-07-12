Chwila przy kawie z tym ciastem to najlepsza część dnia. Piekę od razu dwie blaszki

InteriaKobieta Redakcja

Pyszne ciasto, które można przygotować z wiśniami lub czereśniami, to stała część mojego letniego menu. Najbardziej smakuje mi wersja z wiśniami, dlatego kiedy tylko pojawią się na straganach, od razu biegnę na targ, a potem zabieram się do pieczenia.

Kawałek ciasta z czereśniami, świeżymi owocami i listkiem mięty na drewnianej desce.
Ciasto z wiśniami na maślance to mój ulubiny wypiek123RF/PICSEL

Kto nie lubi tych chwil, kiedy można wreszcie odpocząć od codziennej bieganiny, usiąść z filiżanką kawy i delektować się ulubionym ciastem. Takie momenty trzeba celebrować, dlatego wypieki nie mogą być przypadkowe.

Owszem zdarza mi się kupić gotowe ciasto z cukierni, ale to nie to. I nie chodzi tu tylko o jakość i to że w kupnych nigdy nie mamy pewności co do składników. Po prostu lubię to lekkie zamieszanie, kiedy na kuchenny blat wjeżdżają składniki i przybory i rozpoczyna się cała ta magia. Wkrótce w całym domu rozejdzie się cudowny zapach - jeden z najbardziej ciepłych, przytulnych i domowych zapachów - zapach pieczonego ciasta.

Taki wypiek zupełnie inaczej smakuje.

Ważne jest też to, aby podczas cennych chwil relaksu zajadać to, co naprawdę się lubi. Ja mam swoją listę "top" ulubionych wypieków, a ciasto na maślance z wiśniami zajmuje tam wysoką pozycję.

I chociaż zawsze staram się jeść zgodnie z porami roku, latem zamrażam nieco wiśni, by potem w jesienne dni móc przywołać ten wyjątkowy smak.

Składniki

  • 150 g masła,
  • 250 ml maślanki,
  • 42 g drożdży,
  • 500 g mąki,
  • szczypta soli,
  • 1 jajko,
  • 750 g wiśni,
  • 100 g płatków migdałowych,
  • tłuszcz do blachy

Przygotowanie:

75 g masła roztopić. Maślankę lekko podgrzać, wkruszyć drożdże.

Mąkę, 100 g cukru i sól umieścić w misce. Dodać maślankę, masło, jajko. Wyrobić na gładkie ciasto za pomocą robota kuchennego. Odstawić w ciepłe miejsce na 20 minut.

Ciasto rozwałkować (32x38 cm) i ułożyć na blasze. Odstawić na kolejne 20 minut.

Wiśnie wydrylować. Wiśnie i 75 g masła w kawałkach wciskać do ciasta. Posypać płatkami migdałowymi i 100 g cukru.

Piec w 200 st. C przez 15-20 minut.

Czas przygotowania: 70 minut Jedna porcja zawiera: 1170 kJ/279 kcal

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