Chwila przy kawie z tym ciastem to najlepsza część dnia. Piekę od razu dwie blaszki

Kto nie lubi tych chwil, kiedy można wreszcie odpocząć od codziennej bieganiny, usiąść z filiżanką kawy i delektować się ulubionym ciastem. Takie momenty trzeba celebrować, dlatego wypieki nie mogą być przypadkowe.

Owszem zdarza mi się kupić gotowe ciasto z cukierni, ale to nie to. I nie chodzi tu tylko o jakość i to że w kupnych nigdy nie mamy pewności co do składników. Po prostu lubię to lekkie zamieszanie, kiedy na kuchenny blat wjeżdżają składniki i przybory i rozpoczyna się cała ta magia. Wkrótce w całym domu rozejdzie się cudowny zapach - jeden z najbardziej ciepłych, przytulnych i domowych zapachów - zapach pieczonego ciasta.

Taki wypiek zupełnie inaczej smakuje.

Ważne jest też to, aby podczas cennych chwil relaksu zajadać to, co naprawdę się lubi. Ja mam swoją listę "top" ulubionych wypieków, a ciasto na maślance z wiśniami zajmuje tam wysoką pozycję.

I chociaż zawsze staram się jeść zgodnie z porami roku, latem zamrażam nieco wiśni, by potem w jesienne dni móc przywołać ten wyjątkowy smak.

Składniki 150 g masła,

250 ml maślanki,

42 g drożdży,

500 g mąki,

szczypta soli,

1 jajko,

750 g wiśni,

100 g płatków migdałowych,

tłuszcz do blachy

Przygotowanie:

75 g masła roztopić. Maślankę lekko podgrzać, wkruszyć drożdże.

Mąkę, 100 g cukru i sól umieścić w misce. Dodać maślankę, masło, jajko. Wyrobić na gładkie ciasto za pomocą robota kuchennego. Odstawić w ciepłe miejsce na 20 minut.

Ciasto rozwałkować (32x38 cm) i ułożyć na blasze. Odstawić na kolejne 20 minut.

Wiśnie wydrylować. Wiśnie i 75 g masła w kawałkach wciskać do ciasta. Posypać płatkami migdałowymi i 100 g cukru.

Piec w 200 st. C przez 15-20 minut.

Czas przygotowania: 70 minut Jedna porcja zawiera: 1170 kJ/279 kcal

"Ewa gotuje": Ptysie z kremem i wiśniami Polsat



