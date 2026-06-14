Słodkość z czasów niedoboru. Polki kochały je jeść do popołudniowej kawy

W okresie PRL-u dostęp do wielu produktów spożywczych był ograniczony. Cukier, masło czy egzotyczne dodatki nie zawsze były łatwe do zdobycia, dlatego gospodynie domowe nauczyły się przygotowywać smaczne wypieki z tego, co było pod ręką.

Jednym z produktów powszechnie dostępnych był twaróg. Stanowił podstawę wielu dań - od pierogów i naleśników po serniki i właśnie ciastka serowe. Dzięki niewielkiej liczbie składników można było przygotować słodką przekąskę bez konieczności długich zakupów czy dużych wydatków.

Ciastka serowe przypominały wyglądem kokosanki - były niewielkie, lekko nieregularne, chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Dla wielu osób ich smak do dziś pozostaje jednym z kulinarnych wspomnień dzieciństwa.

Ich popularność wynikała przede wszystkim z prostoty. Do przygotowania potrzebowano zaledwie kilku składników, które znajdowały się w większości polskich domów.

Dodatkowym atutem była szybkość wykonania. Nie wymagały wałkowania ciasta, przygotowywania kremów czy skomplikowanych dekoracji. Wystarczyło połączyć składniki, uformować niewielkie porcje i upiec.

Były także stosunkowo sycące. Dzięki zawartości twarogu stanowiły bardziej wartościową przekąskę niż wiele innych słodyczy przygotowywanych wyłącznie z mąki i cukru.

Przepis na tradycyjne ciastka serowe z twarogu

Przepis na twarogowe ciasteczka jest banalny 123RF/PICSEL

Składniki

500 g półtłustego twarogu

2 jajka

100 g cukru

1 cukier wanilinowy

150 g mąki pszennej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

opcjonalnie: skórka otarta z cytryny

Sposób przygotowania

Twaróg dokładnie rozgnieć widelcem lub zmiel. Dodaj jajka, cukier oraz cukier wanilinowy i wymieszaj.

Wsyp mąkę oraz proszek do pieczenia. Połącz składniki na jednolitą masę. Za pomocą łyżki nakładaj niewielkie porcje na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.

Piecz około 20-25 minut w temperaturze 180°C, aż ciastka lekko się zarumienią. Po wystudzeniu można oprószyć je niewielką ilością cukru pudru.

Dziś ciastka serowe wracają do łask z zupełnie innego powodu

Dziś ciasteczka serowe wracają do łask z innego powodu 123RF/PICSEL

Choć współczesne sklepy oferują ogromny wybór słodyczy, wiele osób coraz częściej poszukuje prostych i mniej przetworzonych produktów. Właśnie dlatego tradycyjne ciastka serowe przeżywają swój renesans.

Ich skład jest krótki i zrozumiały, a podstawowy składnik - twaróg - dostarcza pełnowartościowego białka. Coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na kaloryczność przekąsek, ale także na ich wartość odżywczą. W tym kontekście ciastka serowe wypadają znacznie korzystniej niż wiele gotowych słodyczy.

W mediach społecznościowych i na blogach kulinarnych pojawiają się także nowe wersje przepisu - z dodatkiem płatków owsianych, erytrytolu czy odżywek białkowych.

Eksperci od żywienia podkreślają, że odpowiednia podaż białka jest kluczowa na każdym etapie życia kobiety.

Białko wspiera budowę i regenerację mięśni, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała oraz daje długotrwałe uczucie sytości. Jest również niezbędne do produkcji hormonów, enzymów i przeciwciał wspierających odporność organizmu.

Szczególne znaczenie ma dla kobiet aktywnych fizycznie, kobiet po 40. roku życia oraz w okresie menopauzy. Wraz z wiekiem naturalnie zmniejsza się masa mięśniowa, dlatego odpowiednia ilość białka pomaga ograniczać ten proces.

Dietetycy zwracają także uwagę, że wiele kobiet spożywa zbyt mało białka w ciągu dnia, koncentrując się głównie na węglowodanach. Włączenie do jadłospisu produktów takich jak twaróg, jogurty naturalne, jaja, ryby czy rośliny strączkowe może pomóc w lepszym zbilansowaniu diety.

Odcinek 6 INTERIA.PL