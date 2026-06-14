Ciastka serowe z PRL-u wracają do łask. Prosty przepis pełen białka
Pamiętają je nasze mamy i babcie. Ciastka serowe z twarogu, przypominające wyglądem popularne kokosanki, przez lata były jednym z najprostszych domowych wypieków w Polsce. W czasach PRL-u zachwycały skromnym składem i łatwością przygotowania. Dziś wracają do łask z zupełnie innego powodu - są smaczną przekąską bogatą w białko, którego znaczenie w diecie, szczególnie kobiet, podkreślają dietetycy i lekarze.
Słodkość z czasów niedoboru. Polki kochały je jeść do popołudniowej kawy
W okresie PRL-u dostęp do wielu produktów spożywczych był ograniczony. Cukier, masło czy egzotyczne dodatki nie zawsze były łatwe do zdobycia, dlatego gospodynie domowe nauczyły się przygotowywać smaczne wypieki z tego, co było pod ręką.
Jednym z produktów powszechnie dostępnych był twaróg. Stanowił podstawę wielu dań - od pierogów i naleśników po serniki i właśnie ciastka serowe. Dzięki niewielkiej liczbie składników można było przygotować słodką przekąskę bez konieczności długich zakupów czy dużych wydatków.
Ciastka serowe przypominały wyglądem kokosanki - były niewielkie, lekko nieregularne, chrupiące z zewnątrz i miękkie w środku. Dla wielu osób ich smak do dziś pozostaje jednym z kulinarnych wspomnień dzieciństwa.
Ich popularność wynikała przede wszystkim z prostoty. Do przygotowania potrzebowano zaledwie kilku składników, które znajdowały się w większości polskich domów.
Dodatkowym atutem była szybkość wykonania. Nie wymagały wałkowania ciasta, przygotowywania kremów czy skomplikowanych dekoracji. Wystarczyło połączyć składniki, uformować niewielkie porcje i upiec.
Były także stosunkowo sycące. Dzięki zawartości twarogu stanowiły bardziej wartościową przekąskę niż wiele innych słodyczy przygotowywanych wyłącznie z mąki i cukru.
Przepis na tradycyjne ciastka serowe z twarogu
Składniki
- 500 g półtłustego twarogu
- 2 jajka
- 100 g cukru
- 1 cukier wanilinowy
- 150 g mąki pszennej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- opcjonalnie: skórka otarta z cytryny
Sposób przygotowania
Twaróg dokładnie rozgnieć widelcem lub zmiel. Dodaj jajka, cukier oraz cukier wanilinowy i wymieszaj.
Wsyp mąkę oraz proszek do pieczenia. Połącz składniki na jednolitą masę. Za pomocą łyżki nakładaj niewielkie porcje na blachę wyłożoną papierem do pieczenia.
Piecz około 20-25 minut w temperaturze 180°C, aż ciastka lekko się zarumienią. Po wystudzeniu można oprószyć je niewielką ilością cukru pudru.
Dziś ciastka serowe wracają do łask z zupełnie innego powodu
Choć współczesne sklepy oferują ogromny wybór słodyczy, wiele osób coraz częściej poszukuje prostych i mniej przetworzonych produktów. Właśnie dlatego tradycyjne ciastka serowe przeżywają swój renesans.
Ich skład jest krótki i zrozumiały, a podstawowy składnik - twaróg - dostarcza pełnowartościowego białka. Coraz więcej osób zwraca uwagę nie tylko na kaloryczność przekąsek, ale także na ich wartość odżywczą. W tym kontekście ciastka serowe wypadają znacznie korzystniej niż wiele gotowych słodyczy.
W mediach społecznościowych i na blogach kulinarnych pojawiają się także nowe wersje przepisu - z dodatkiem płatków owsianych, erytrytolu czy odżywek białkowych.
Eksperci od żywienia podkreślają, że odpowiednia podaż białka jest kluczowa na każdym etapie życia kobiety.
Białko wspiera budowę i regenerację mięśni, pomaga utrzymać prawidłową masę ciała oraz daje długotrwałe uczucie sytości. Jest również niezbędne do produkcji hormonów, enzymów i przeciwciał wspierających odporność organizmu.
Szczególne znaczenie ma dla kobiet aktywnych fizycznie, kobiet po 40. roku życia oraz w okresie menopauzy. Wraz z wiekiem naturalnie zmniejsza się masa mięśniowa, dlatego odpowiednia ilość białka pomaga ograniczać ten proces.
Dietetycy zwracają także uwagę, że wiele kobiet spożywa zbyt mało białka w ciągu dnia, koncentrując się głównie na węglowodanach. Włączenie do jadłospisu produktów takich jak twaróg, jogurty naturalne, jaja, ryby czy rośliny strączkowe może pomóc w lepszym zbilansowaniu diety.