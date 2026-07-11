Zawsze się zgadzała, nawet jeśli po intensywnym dniu czuła znużenie. Ale nie zostawała z tym zadaniem sama. W prace były zaangażowane wszystkie dzieci: ktoś przebierał jagody, ktoś wycinał kółka ciasta szklanką, ktoś zalepiał... Była to doskonała zabawa.

Te pierogi zazwyczaj zjadaliśmy na kolację, ale następnego dnia była dogrywka! Co na obiad? Oczywiście pierogi! Wydawało się, że moglibyśmy je jeść codziennie! Nawet dwa razy dziennie!

Dziś nie mam zbyt wielu okazji, by zbierać jagody w lesie. Zazwyczaj kupuję je po prostu na targu, ale moja rodzina reaguje na pomysł równie entuzjastycznie. Nadal jest to wspólne zajęcie łączące pokolenia.

Dawniej zajadaliśmy pierogi z jagodami polane łyżką kwaśnej śmietany i posypane niewielką ilością cukru. Nadal często podaję je w ten sposób, ale czasami pozwalamy sobie na wersję luksusową - z bitą śmietaną, lodami i czekoladową posypką.

Sekretem wciąż pozostaje ciasto, ale też atmosfera, radość z robienia czegoś wspólnie całą rodziną

Składniki na 4 porcje:

Składniki Ciasto: 35 dag mąki

1 jajko,

2/3 szklanki wody,

szczypta soli, Nadzienie: 60 dag jagód,

5 dag bułki tartej,

łyżeczka cukru, Dodatkowo: masło do polania,

kubeczek śmietanki kremówki,

lody waniliowe

czekoladowa posypka

Opcjonalnie: kwaśna śmietana i cukier

Przygotowanie:

Przygotuj ciasto: mąkę wsyp do miseczki, dodaj mleko i szczyptę soli, wbij jajko. Zagnieć ciasto. Rozwałkuj je na placek grubości około 3 mm, szklanką powycinaj placuszki. Przygotuj farsz: jagody przebierz, opłucz, osącz. Posyp bułką tartą i cukrem. Łyżeczką nakładaj po porcji na placuszki. Składaj je na pół i zalepiaj brzegi. Zagotuj 2-3 l wody, lekko osól. Pierogi wrzucaj porcjami na wrzątek, zamieszaj. Gotuj 1-2 minuty od momentu wypłynięcia na powierzchnię wody. Wyjmij łyżką cedzakową, osącz. Śmietankę ubij na półsztywno (możesz dosypać cukier waniliowy).

Pierogi podaj polane stopionym masłem, obok dodaj śmietankę i gałkę lodów (można udekorować czekoladową posypką).

Pierogi można podawać też polane kwaśną śmietaną i posypane odrobiną cukru.

Czas przygotowania : 1 i 1/2 godziny.

Wartość kaloryczna 1 porcji: 670 kcal.





„Ewa gotuje”: Pieczarki w cieście Polsat