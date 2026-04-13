Ciasto kokosowe to jeden z popularniejszych wypieków w Polsce. Sprawdza się idealnie jako słodki dodatek do kawy, jak i na specjalne okazje. Wiórki kokosowe nadają mu egzotycznej nuty. Ciasto jest dość proste w przygotowaniu - w naszym kraju można je przygotowywać na rozmaite sposoby.

Popularnością cieszą się nie tylko klasyczne ciasta, ale również kremowe a'la Rafaello, kokosowy sernik czy tradycyjne kostki kokosowe "kudłacze".

Proponujemy puszysty, jasny biszkopt wypełniony masą kokosową. Wiórki mogą posłużyć też jako dekoracja wypieku. Całość jest prosta w przygotowaniu. Wyjątkowy smak i aromat sprawią, że goście z pewnością będą prosić o dokładkę. Wypiek wyjdzie delikatny, wilgotny i puszysty.

Co więcej, wiórki kokosowe to dobre źródło błonnika, witamin z grupy B, witaminy C i minerałów takich jak m.in. magnez, potas, wapń i fosfor. Motywacja do pieczenia powinna być więc podwójna.

Ciasto z masą kokosową zachwyci gości

Składniki Biszkopt:

6 jajek,

1 szklanka cukru,

1 op. cukru wanilinowego,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

1 łyżka octu 10 proc.,

1 szklanka mąki pszennej tortowej,

1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,

szczypta soli.

Krem kokosowy:

500 ml śmietanki 30 proc.,

250 g serka mascarpone,

3 łyżki cukru pudru,

1 laska wanilii,

150 g białej czekolady,

100 g wiórków kokosowych.

Dodatkowo:

100 g wiórków kokosowych,

2 łyżki masła,

2 łyżki cukru. 1 godz. 0 min > 6

Sposób przygotowania:

Białka ze szczyptą soli ubij na sztywno. Łyżka po łyżce dodaj zmieszane cukry. W garnuszku mieszaj żółtka z proszkiem do pieczenia i octem. Dodaj je do ubitej piany białkowej. Następnie dodaj przesiane mąki, delikatnie mieszaj szpatułką. Ciasto przelej do blaszki o wymiarach 21x32 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 30-35 minut. Po tym, jak ciasto ostygnie, przekrój je na dwa blaty. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z mascarpone, cukrem pudrem i nasionkami z laski wanilii. Następnie dodaj płynną i przestudzoną czekoladę. Wszystko miksuj do połączenia składników. Na koniec dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj szpatułką. Na blat biszkoptowy wyłóż 2/3 masy kokosowej i wyrównaj. Przykryj drugim biszkoptem, a wierzch posmaruj resztą kremu. Na patelni rozpuść masło, dodaj wiórki kokosowe i cukier. Mieszaj i podsmażaj wiórki do momentu, aż zyskają złotawy odcień. Posyp nimi ciasto.

Źródło: Smaker.pl

