Ciasto kokosowe idealne na wiosnę. Smak zachwyci wszystkich. W mig zniknie z talerzyka

Natalia Jabłońska

Ciasto idealne na wiosnę. Wypróbuj przepis z kokosem w roli głównej. Podbije serca gości i z pewnością w mig zniknie z talerzyków.

Kawałek jasnego, warstwowego ciasta kokosowego z kremem na niebieskim talerzyku ze złotą łyżeczką.
Ciasto kokosowe to idealny deser na wiosnę. Idealny dodatek do kawy

Spis treści:

  1. W Polsce to popularne ciasto. Kluczowy jeden składnik
  2. Biszkopt z masą kokosową. Wyjdzie lekki i puszysty
  3. Przepis na ciasto z kokosem. W mig zniknie z talerzyka

W Polsce to popularne ciasto. Kluczowy jeden składnik

Ciasto kokosowe to jeden z popularniejszych wypieków w Polsce. Sprawdza się idealnie jako słodki dodatek do kawy, jak i na specjalne okazje. Wiórki kokosowe nadają mu egzotycznej nuty. Ciasto jest dość proste w przygotowaniu - w naszym kraju można je przygotowywać na rozmaite sposoby.

Popularnością cieszą się nie tylko klasyczne ciasta, ale również kremowe a'la Rafaello, kokosowy sernik czy tradycyjne kostki kokosowe "kudłacze". 

Biszkopt z masą kokosową. Wyjdzie lekki i puszysty

Proponujemy puszysty, jasny biszkopt wypełniony masą kokosową. Wiórki mogą posłużyć też jako dekoracja wypieku. Całość jest prosta w przygotowaniu. Wyjątkowy smak i aromat sprawią, że goście z pewnością będą prosić o dokładkę. Wypiek wyjdzie delikatny, wilgotny i puszysty.

Co więcej, wiórki kokosowe to dobre źródło błonnika, witamin z grupy B, witaminy C i minerałów takich jak m.in. magnez, potas, wapń i fosfor. Motywacja do pieczenia powinna być więc podwójna.

Ciasto z masą kokosową zachwyci gości

Przepis na ciasto z kokosem. W mig zniknie z talerzyka

Składniki

  • Biszkopt:
  • 6 jajek,
  • 1 szklanka cukru,
  • 1 op. cukru wanilinowego,
  • 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
  • 1 łyżka octu 10 proc.,
  • 1 szklanka mąki pszennej tortowej,
  • 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,
  • szczypta soli.
  • Krem kokosowy:
  • 500 ml śmietanki 30 proc.,
  • 250 g serka mascarpone,
  • 3 łyżki cukru pudru,
  • 1 laska wanilii,
  • 150 g białej czekolady,
  • 100 g wiórków kokosowych.
  • Dodatkowo:
  • 100 g wiórków kokosowych,
  • 2 łyżki masła,
  • 2 łyżki cukru.
1 godz. 0 min
> 6
Sposób przygotowania:
  1. Białka ze szczyptą soli ubij na sztywno. Łyżka po łyżce dodaj zmieszane cukry. W garnuszku mieszaj żółtka z proszkiem do pieczenia i octem. Dodaj je do ubitej piany białkowej. Następnie dodaj przesiane mąki, delikatnie mieszaj szpatułką.
  2. Ciasto przelej do blaszki o wymiarach 21x32 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 30-35 minut. Po tym, jak ciasto ostygnie, przekrój je na dwa blaty.
  3. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.
  4. Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z mascarpone, cukrem pudrem i nasionkami z laski wanilii. Następnie dodaj płynną i przestudzoną czekoladę. Wszystko miksuj do połączenia składników. Na koniec dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj szpatułką.
  5. Na blat biszkoptowy wyłóż 2/3 masy kokosowej i wyrównaj. Przykryj drugim biszkoptem, a wierzch posmaruj resztą kremu.
  6. Na patelni rozpuść masło, dodaj wiórki kokosowe i cukier. Mieszaj i podsmażaj wiórki do momentu, aż zyskają złotawy odcień. Posyp nimi ciasto.

Źródło: Smaker.pl

Kuchnia

To najpyszniejsze ciasto na pierwszą komunię świętą. Goście będą zachwyceni

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
"Ewa gotuje": Deser w stylu tiramisuPolsat

Najnowsze