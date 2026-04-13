Ciasto idealne na wiosnę. Wypróbuj przepis z kokosem w roli głównej. Podbije serca gości i z pewnością w mig zniknie z talerzyków.
Spis treści:
- W Polsce to popularne ciasto. Kluczowy jeden składnik
- Biszkopt z masą kokosową. Wyjdzie lekki i puszysty
- Przepis na ciasto z kokosem. W mig zniknie z talerzyka
W Polsce to popularne ciasto. Kluczowy jeden składnik
Ciasto kokosowe to jeden z popularniejszych wypieków w Polsce. Sprawdza się idealnie jako słodki dodatek do kawy, jak i na specjalne okazje. Wiórki kokosowe nadają mu egzotycznej nuty. Ciasto jest dość proste w przygotowaniu - w naszym kraju można je przygotowywać na rozmaite sposoby.
Popularnością cieszą się nie tylko klasyczne ciasta, ale również kremowe a'la Rafaello, kokosowy sernik czy tradycyjne kostki kokosowe "kudłacze".
Biszkopt z masą kokosową. Wyjdzie lekki i puszysty
Proponujemy puszysty, jasny biszkopt wypełniony masą kokosową. Wiórki mogą posłużyć też jako dekoracja wypieku. Całość jest prosta w przygotowaniu. Wyjątkowy smak i aromat sprawią, że goście z pewnością będą prosić o dokładkę. Wypiek wyjdzie delikatny, wilgotny i puszysty.
Co więcej, wiórki kokosowe to dobre źródło błonnika, witamin z grupy B, witaminy C i minerałów takich jak m.in. magnez, potas, wapń i fosfor. Motywacja do pieczenia powinna być więc podwójna.
Przepis na ciasto z kokosem. W mig zniknie z talerzyka
Składniki
- Biszkopt:
- 6 jajek,
- 1 szklanka cukru,
- 1 op. cukru wanilinowego,
- 2 łyżeczki proszku do pieczenia,
- 1 łyżka octu 10 proc.,
- 1 szklanka mąki pszennej tortowej,
- 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,
- szczypta soli.
- Krem kokosowy:
- 500 ml śmietanki 30 proc.,
- 250 g serka mascarpone,
- 3 łyżki cukru pudru,
- 1 laska wanilii,
- 150 g białej czekolady,
- 100 g wiórków kokosowych.
- Dodatkowo:
- 100 g wiórków kokosowych,
- 2 łyżki masła,
- 2 łyżki cukru.
- Białka ze szczyptą soli ubij na sztywno. Łyżka po łyżce dodaj zmieszane cukry. W garnuszku mieszaj żółtka z proszkiem do pieczenia i octem. Dodaj je do ubitej piany białkowej. Następnie dodaj przesiane mąki, delikatnie mieszaj szpatułką.
- Ciasto przelej do blaszki o wymiarach 21x32 cm, wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 st. C na 30-35 minut. Po tym, jak ciasto ostygnie, przekrój je na dwa blaty.
- Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej.
- Schłodzoną śmietankę ubij na sztywno z mascarpone, cukrem pudrem i nasionkami z laski wanilii. Następnie dodaj płynną i przestudzoną czekoladę. Wszystko miksuj do połączenia składników. Na koniec dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj szpatułką.
- Na blat biszkoptowy wyłóż 2/3 masy kokosowej i wyrównaj. Przykryj drugim biszkoptem, a wierzch posmaruj resztą kremu.
- Na patelni rozpuść masło, dodaj wiórki kokosowe i cukier. Mieszaj i podsmażaj wiórki do momentu, aż zyskają złotawy odcień. Posyp nimi ciasto.
Źródło: Smaker.pl
