Ciasto, które zawsze się udaje. Przygotuj pięć składników

Natalia Jabłońska

Wystarczy tylko pięć składników. Ciasto jest proste w przygotowaniu i zachwyca smakiem. Dodatek jabłek nadaje mu wyrazistości i przypomina najlepsze wypieki babci.

Okrągłe ciasto z jabłkami, podzielone na trójkąty, na szklanym talerzu, na drewnianym blacie.
Ciasto z 5 składników to doskonała propozycja na deser

Spis treści:

  1. Pięć składników wystarczy. Koniecznie dodaj jabłka
  2. Ciasto z pięciu składników. Przepis na ekspresowy wypiek

W Polsce wśród najpopularniejszych ciast prym wiodą sernik, szarlotka, karpatka i malinowa chmurka. Aby zaskoczyć gości, wcale nie musisz sięgać po skomplikowane desery. Jednym z ekspresowych wypieków jest ciasto z pięciu składników.

Pięć składników wystarczy. Koniecznie dodaj jabłka

Siła tego ciasta tkwi w prostocie, a konkretnie w pięciu składnikach. Jest błyskawiczne w przygotowaniu, a jego smak przypomina najlepsze wypieki babci. Ochota na coś słodkiego? Przygotuj mąkę, cukier, jajka, proszek do pieczenia i 1 kilogram jabłek. To wystarczy, by wyczarować deser idealny.

Ten placek z jabłkami rozpływa się w ustach
Ten placek z jabłkami rozpływa się w ustach

Jabłka to ważny element wypieku. W trakcie pieczenia stają się kremowe i soczyste, dzięki czemu nadają ciastu lekkości i puszystości. Nadają mu też kwaskowato-słodki smak i charakterystyczny aromat.

Ciasto z pięciu składników. Przepis na ekspresowy wypiek

Składniki

  • 1 szklanka mąki (1 szklanka = 250 ml),
  • 5 jajek,
  • 1 szklanka cukru,
  • 1 kg jabłek,
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
45 min
5-6

Sposób przygotowania:

  1. Obierz jabłka, usuń gniazda nasienne i pokrój na kawałki.
  2. Oddziel białka od żółtek i ubij na sztywną pianę.
  3. Następnie łyżka po łyżce dodawaj do piany cukier. Następnie dodawaj po jednym żółtku i miksuj na wolnych obrotach do połączenia składników.
  4. Wsyp mąkę i proszek do pieczenia, miksuj przez chwilę na wolnych obrotach.
  5. Na blachę wyłóż jabłka i rozsmaruj na nich powstałe ciasto.
  6. Piecz w temperaturze 160 st. w trybie góra-dół, bez termoobiegu przez 35 minut do zarumienienia.
  7. Po upieczeniu ciasto posyp cukrem pudrem i zawiń jabłkami do środka. Pozostaw na chwilę do ostudzenia.

