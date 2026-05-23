Spis treści: Pięć składników wystarczy. Koniecznie dodaj jabłka Ciasto z pięciu składników. Przepis na ekspresowy wypiek

W Polsce wśród najpopularniejszych ciast prym wiodą sernik, szarlotka, karpatka i malinowa chmurka. Aby zaskoczyć gości, wcale nie musisz sięgać po skomplikowane desery. Jednym z ekspresowych wypieków jest ciasto z pięciu składników.

Pięć składników wystarczy. Koniecznie dodaj jabłka

Siła tego ciasta tkwi w prostocie, a konkretnie w pięciu składnikach. Jest błyskawiczne w przygotowaniu, a jego smak przypomina najlepsze wypieki babci. Ochota na coś słodkiego? Przygotuj mąkę, cukier, jajka, proszek do pieczenia i 1 kilogram jabłek. To wystarczy, by wyczarować deser idealny.

Ten placek z jabłkami rozpływa się w ustach xrobak 123RF/PICSEL

Jabłka to ważny element wypieku. W trakcie pieczenia stają się kremowe i soczyste, dzięki czemu nadają ciastu lekkości i puszystości. Nadają mu też kwaskowato-słodki smak i charakterystyczny aromat.

Ciasto z pięciu składników. Przepis na ekspresowy wypiek

Składniki 1 szklanka mąki (1 szklanka = 250 ml),

5 jajek,

1 szklanka cukru,

1 kg jabłek,

1 łyżeczka proszku do pieczenia. 45 min 5-6

Sposób przygotowania:

Obierz jabłka, usuń gniazda nasienne i pokrój na kawałki. Oddziel białka od żółtek i ubij na sztywną pianę. Następnie łyżka po łyżce dodawaj do piany cukier. Następnie dodawaj po jednym żółtku i miksuj na wolnych obrotach do połączenia składników. Wsyp mąkę i proszek do pieczenia, miksuj przez chwilę na wolnych obrotach. Na blachę wyłóż jabłka i rozsmaruj na nich powstałe ciasto. Piecz w temperaturze 160 st. w trybie góra-dół, bez termoobiegu przez 35 minut do zarumienienia. Po upieczeniu ciasto posyp cukrem pudrem i zawiń jabłkami do środka. Pozostaw na chwilę do ostudzenia.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





„Ewa gotuje”: Szarlotka z jabłkami prażonymi i budyniem Polsat