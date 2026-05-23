Ciasto, które zawsze się udaje. Przygotuj pięć składników
Wystarczy tylko pięć składników. Ciasto jest proste w przygotowaniu i zachwyca smakiem. Dodatek jabłek nadaje mu wyrazistości i przypomina najlepsze wypieki babci.
W Polsce wśród najpopularniejszych ciast prym wiodą sernik, szarlotka, karpatka i malinowa chmurka. Aby zaskoczyć gości, wcale nie musisz sięgać po skomplikowane desery. Jednym z ekspresowych wypieków jest ciasto z pięciu składników.
Pięć składników wystarczy. Koniecznie dodaj jabłka
Siła tego ciasta tkwi w prostocie, a konkretnie w pięciu składnikach. Jest błyskawiczne w przygotowaniu, a jego smak przypomina najlepsze wypieki babci. Ochota na coś słodkiego? Przygotuj mąkę, cukier, jajka, proszek do pieczenia i 1 kilogram jabłek. To wystarczy, by wyczarować deser idealny.
Jabłka to ważny element wypieku. W trakcie pieczenia stają się kremowe i soczyste, dzięki czemu nadają ciastu lekkości i puszystości. Nadają mu też kwaskowato-słodki smak i charakterystyczny aromat.
Ciasto z pięciu składników. Przepis na ekspresowy wypiek
Składniki
- 1 szklanka mąki (1 szklanka = 250 ml),
- 5 jajek,
- 1 szklanka cukru,
- 1 kg jabłek,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia.
Sposób przygotowania:
- Obierz jabłka, usuń gniazda nasienne i pokrój na kawałki.
- Oddziel białka od żółtek i ubij na sztywną pianę.
- Następnie łyżka po łyżce dodawaj do piany cukier. Następnie dodawaj po jednym żółtku i miksuj na wolnych obrotach do połączenia składników.
- Wsyp mąkę i proszek do pieczenia, miksuj przez chwilę na wolnych obrotach.
- Na blachę wyłóż jabłka i rozsmaruj na nich powstałe ciasto.
- Piecz w temperaturze 160 st. w trybie góra-dół, bez termoobiegu przez 35 minut do zarumienienia.
- Po upieczeniu ciasto posyp cukrem pudrem i zawiń jabłkami do środka. Pozostaw na chwilę do ostudzenia.
