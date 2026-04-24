Ciasto, które zrobi furorę na rodzinnych przyjęciach. Balladyna - kremowa, orzeźwiająca i lekka jak chmurka

Zbliża się sezon komunijny, ale także gorący czas rodzinnych uroczystości. Przed osobami, które planują samodzielnie przygotować posiłki na tego typu imprezy stoi nie lada wyzwanie. Nierzadko w takich sytuacjach pojawia się dylemat, jakie upiec ciasto, aby idealnie nadawało się na konkretną okazję, a przy tym było orzeźwiające i smakowało niemal wszystkim gościom. Istnieje kilka sprawdzonych receptur, wśród których jeden wypiek, a dokładnie "Balladyna", zasługuje na szczególną uwagę.

Spis treści:

  1. Jakie ciasto przygotować na rodzinne przyjęcie?
  2. Balladyna - kremowe ciasto z owocową nutą, które rozpływa się w ustach. Jak je zrobić?

Jakie ciasto przygotować na rodzinne przyjęcie?

W sezonie wiosenno-letnim doskonale sprawdzą się wypieki, które przede wszystkim robi się stosunkowo szybko, nie są zbyt "ciężkie" ani za słodkie. W czasie ciepłych, wiosennych dni, a latem - podczas upałów, najbardziej smakują desery orzeźwiające, owocowe lub nadziewane delikatnymi kremami. Genialnym pomysłem będą ciasta, które można przyrządzić bez użycia piernika - np. sernik na zimno. Warto też zrobić coś z dodatkiem kremowej masy i galaretki czy też kupnych herbatników. Propozycją godną uwagi, a przy tym niezbyt "oklepaną" jest ciasto o nazwie "Balladyna". Wyśmienity, warstwowy wypiek, wyglądem i smakiem nieco przypominający "Malinową chmurkę". Warto przygotować je w towarzystwie kakaowego biszkoptu, który doskonale będzie współgrał z kajmakiem i aksamitnym, twarożkowym kremem.

Balladyna - kremowe ciasto z owocową nutą, które rozpływa się w ustach. Jak je zrobić?

Ciasto "Balladyna" to połączenie kremowości i owocowych nut. Jeśli raz je zrobisz, z pewnością będziesz powracać do tego przepisu przy kolejnych okazjach. Wypiek ten idealnie sprawdzi się na imprezy plenerowe, a także uroczyste przyjęcia w eleganckich lokalach. Wygląda bardzo apetycznie, a smakuje wyśmienicie. Ponadto jego wykonanie nie jest skomplikowane, a przygotowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu. Oto czego będziesz potrzebować, aby przygotować ten słodki rarytas.

Składniki

Biszkopt

  • 4 jajka
  • 120 g cukru
  • 80 g mąki pszennej tortowej
  • 25 g kakao

Krem

  • 600 g twarogu półtłustego, trzykrotnie zielonego
  • 600 ml śmietanki kremówki
  • 130 g cukru pudru
  • 1 łyżeczka cukru wanilinowego lub ekstraktu z wanilii

Ponadto

  • Około 300 g herbatników maślanych
  • 450 g masy kajmakowej z puszki
  • 2 galaretki malinowe
  • 400 g mrożonych malin
Sposób przygotowania:

  1. Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Białka oddziel od żółtek, białka ubij na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodawaj partiami cukier oraz żółtka.
  2. Następnie do ubitych jajek przesiej mąkę i kakao. Delikatnie połącz za pomocą szpatułki.
  3. Spód formy o wymiarach 24x35 cm wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto przełóż do formy i wyrównaj.
  4. Biszkopt piecz około 25 min w temperaturze 170 st. C. (góra-dół, do suchego patyczka)
  5. Po wyjęciu biszkopt wystudź, a następnie przetnij na dwa blaty, jeden z nich pozostaw w formie.
  6. W misie miksera umieść twaróg, cukier i ekstrakt waniliowy, zmiksuj do gładkości.
  7. Śmietanę kremówkę ubij osobno z 40-50 g cukru, a następnie dodawaj stopniowo do niej masę twarogową i mieszaj. Krem podziel na dwie części.
  8. Na blat biszkoptowy pozostawiony w formie wyłóż połowę kremu i wyrównaj. Przykryj warstwą herbatników i wyłóż następnie masę kajmakową. Przykryj kolejną częścią herbatników, nieco je dociskając i rozsmaruj pozostały krem twarożkowy. Całość przykryj drugim blatem biszkoptowym. Ciasto odstaw do lodówki na co najmniej 2-3 godziny.
  9. W międzyczasie przygotuj dwie malinowe galaretki - rozpuść je w gorącej wodzie i wymieszaj z mrożonymi malinami, odstaw. Tężejącą (nie płynną) galaretkę wyłóż na ciasto i umieść z powrotem w lodówce. Gdy galaretka dobrze stężeje, ciasto jest gotowe do spożycia.

Smacznego!

