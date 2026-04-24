Ciasto, które zrobi furorę na rodzinnych przyjęciach. Balladyna - kremowa, orzeźwiająca i lekka jak chmurka
Zbliża się sezon komunijny, ale także gorący czas rodzinnych uroczystości. Przed osobami, które planują samodzielnie przygotować posiłki na tego typu imprezy stoi nie lada wyzwanie. Nierzadko w takich sytuacjach pojawia się dylemat, jakie upiec ciasto, aby idealnie nadawało się na konkretną okazję, a przy tym było orzeźwiające i smakowało niemal wszystkim gościom. Istnieje kilka sprawdzonych receptur, wśród których jeden wypiek, a dokładnie "Balladyna", zasługuje na szczególną uwagę.
Jakie ciasto przygotować na rodzinne przyjęcie?
W sezonie wiosenno-letnim doskonale sprawdzą się wypieki, które przede wszystkim robi się stosunkowo szybko, nie są zbyt "ciężkie" ani za słodkie. W czasie ciepłych, wiosennych dni, a latem - podczas upałów, najbardziej smakują desery orzeźwiające, owocowe lub nadziewane delikatnymi kremami. Genialnym pomysłem będą ciasta, które można przyrządzić bez użycia piernika - np. sernik na zimno. Warto też zrobić coś z dodatkiem kremowej masy i galaretki czy też kupnych herbatników. Propozycją godną uwagi, a przy tym niezbyt "oklepaną" jest ciasto o nazwie "Balladyna". Wyśmienity, warstwowy wypiek, wyglądem i smakiem nieco przypominający "Malinową chmurkę". Warto przygotować je w towarzystwie kakaowego biszkoptu, który doskonale będzie współgrał z kajmakiem i aksamitnym, twarożkowym kremem.
Balladyna - kremowe ciasto z owocową nutą, które rozpływa się w ustach. Jak je zrobić?
Ciasto "Balladyna" to połączenie kremowości i owocowych nut. Jeśli raz je zrobisz, z pewnością będziesz powracać do tego przepisu przy kolejnych okazjach. Wypiek ten idealnie sprawdzi się na imprezy plenerowe, a także uroczyste przyjęcia w eleganckich lokalach. Wygląda bardzo apetycznie, a smakuje wyśmienicie. Ponadto jego wykonanie nie jest skomplikowane, a przygotowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu. Oto czego będziesz potrzebować, aby przygotować ten słodki rarytas.
Składniki
Biszkopt
- 4 jajka
- 120 g cukru
- 80 g mąki pszennej tortowej
- 25 g kakao
Krem
- 600 g twarogu półtłustego, trzykrotnie zielonego
- 600 ml śmietanki kremówki
- 130 g cukru pudru
- 1 łyżeczka cukru wanilinowego lub ekstraktu z wanilii
Ponadto
- Około 300 g herbatników maślanych
- 450 g masy kajmakowej z puszki
- 2 galaretki malinowe
- 400 g mrożonych malin
Sposób przygotowania:
- Składniki powinny być w temperaturze pokojowej. Białka oddziel od żółtek, białka ubij na sztywną pianę, pod koniec ubijania dodawaj partiami cukier oraz żółtka.
- Następnie do ubitych jajek przesiej mąkę i kakao. Delikatnie połącz za pomocą szpatułki.
- Spód formy o wymiarach 24x35 cm wyłóż papierem do pieczenia. Ciasto przełóż do formy i wyrównaj.
- Biszkopt piecz około 25 min w temperaturze 170 st. C. (góra-dół, do suchego patyczka)
- Po wyjęciu biszkopt wystudź, a następnie przetnij na dwa blaty, jeden z nich pozostaw w formie.
- W misie miksera umieść twaróg, cukier i ekstrakt waniliowy, zmiksuj do gładkości.
- Śmietanę kremówkę ubij osobno z 40-50 g cukru, a następnie dodawaj stopniowo do niej masę twarogową i mieszaj. Krem podziel na dwie części.
- Na blat biszkoptowy pozostawiony w formie wyłóż połowę kremu i wyrównaj. Przykryj warstwą herbatników i wyłóż następnie masę kajmakową. Przykryj kolejną częścią herbatników, nieco je dociskając i rozsmaruj pozostały krem twarożkowy. Całość przykryj drugim blatem biszkoptowym. Ciasto odstaw do lodówki na co najmniej 2-3 godziny.
- W międzyczasie przygotuj dwie malinowe galaretki - rozpuść je w gorącej wodzie i wymieszaj z mrożonymi malinami, odstaw. Tężejącą (nie płynną) galaretkę wyłóż na ciasto i umieść z powrotem w lodówce. Gdy galaretka dobrze stężeje, ciasto jest gotowe do spożycia.
Smacznego!