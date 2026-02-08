Ciasto szpinakowe. Przygotuj podwójną porcję, bo szybko znika

Ciasto szpinakowe to idealny pomysł na kolację bez mięsa. Świetnie sprawdza się też jako lekka przekąska dla gości lub obiad do pracy. Przygotowanie potrawy jest banalne, ale warto zrobić podwójną porcję, bo bardzo szybko znika z talerza.

Kwadratowe kawałki wytrawnego ciasta z widocznymi kawałkami ziół, podane na białym talerzu, ozdobione gałązkami świeżego koperku na tle jasnego stołu.
Ciasto szpinakoweolepeshkina123RF/PICSEL

Pomysł na kolację lub obiad do pracy

Ciasto szpinakowe to idealny pomysł na kolację. Świetnie sprawdza się też jako obiad do pracy - łatwo je zapakować, nie ma zagrożenia, że wycieknie czy zmieni konsystencję w transporcie, można je jeść na zimno lub ciepło (osobiście preferuję tę drugą wersję). Przygotowanie potrawy nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych, a efekt zachwyci rodzinę i gości. Warto przygotować podwójną porcję, bo ciasto szpinakowe szybko znika z talerza.

    Ciasto szpinakowe - lista składników

    Jeśli ciasto szpinakowe stało się twoim pomysłem na kolację, potrzebujesz następujących składników:

    Składniki

    Ciasto ze szpinakiem

    • 300 - 350 g świeżego szpinaku
    • 1 czerwona cebula
    • 2 ząbki czosnku
    • 3 jajka
    • 1/2 szklanka mleka
    • 1 szklanka mąki pszennej
    • 300 g białego sera mozzarella
    • Pęczek natki pietruszki
    • Oliwa z oliwek
    • Sól i pieprz do smaku
    3-4

    Ciasto szpinakowe - wykonanie

    1. Szpinak umyj i osusz na durszlaku.

    2. Cebulę obierz i pokrój w półplastry.

    3. Oliwę podgrzej na głębokiej patelni, wrzuć cebulę i zeszklij.

    4. Czosnek pokrój w plasterki i dodaj do cebuli.

    5. Dodaj szpinak. Szpinak baby ma małe liście, więc można go wrzucić w całości. Jeśli dysponujesz starszym szpinakiem o większych liściach, pokrój je na mniejsze kawałki. Duś pod przykryciem przez około 10 minut, od czasu do czasu mieszając. Dodaj sól i pieprz do smaku. Następnie zdejmij z ognia i odstaw, aby nieco przestygł.

    Liście szpinaku podsmażane na patelni z dodatkiem pokrojonej cebuli i czosnku. Zielone liście są miękkie i lekko wilgotne, widoczny jest sos powstały podczas smażenia.
    Szpian duś po przykryciemKatarzyna AdamczakArchiwum autora

    6. Do dużej miski wbij trzy jaja - roztrzep. Posól i popierz do smaku. Następnie dodaj mąkę i wymieszaj. Masa powinna mieć konsystencję ciasta naleśnikowego.

    7. Ser mozzarella pokój w sporych rozmiarów kostkę. Dodaj do ciasta.

    8. Natkę pietruszki umyj i pokrój na małe kawałki. ⅔ pęczka dodaj do ciasta i wymieszaj.

    9. Dodaj szpinak i natkę pietruszki - wszystko razem wymieszaj.

    Masa z liści szpinaku zatopionych w jasnym, kremowym sosie, z wyraźnie widocznymi kawałkami białego sera.
    Ciasto wymieszaj ze szpinakiem, mozzarellą i pietruszkąKatarzyna AdamczakArchiwum autora

    10. Ciasto przelej do brytfanki i potrzep po wierzchu pozostałą natką pietruszki.

    11. Włóż do piekarnika. Piecz przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

    12. Wyjmij, pokrój na kawałki i podawaj na ciepło.

    Smacznego!

