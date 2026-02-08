Pomysł na kolację lub obiad do pracy

Ciasto szpinakowe to idealny pomysł na kolację. Świetnie sprawdza się też jako obiad do pracy - łatwo je zapakować, nie ma zagrożenia, że wycieknie czy zmieni konsystencję w transporcie, można je jeść na zimno lub ciepło (osobiście preferuję tę drugą wersję). Przygotowanie potrawy nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych, a efekt zachwyci rodzinę i gości. Warto przygotować podwójną porcję, bo ciasto szpinakowe szybko znika z talerza.

Ciasto szpinakowe - lista składników

Jeśli ciasto szpinakowe stało się twoim pomysłem na kolację, potrzebujesz następujących składników:

Składniki Ciasto ze szpinakiem 300 - 350 g świeżego szpinaku

1 czerwona cebula

2 ząbki czosnku

3 jajka

1/2 szklanka mleka

1 szklanka mąki pszennej

300 g białego sera mozzarella

Pęczek natki pietruszki

Oliwa z oliwek

Sól i pieprz do smaku 3-4

Zobacz również: Przepis na szpinak w sosie śmietanowym

Ciasto szpinakowe - wykonanie

1. Szpinak umyj i osusz na durszlaku.

2. Cebulę obierz i pokrój w półplastry.

3. Oliwę podgrzej na głębokiej patelni, wrzuć cebulę i zeszklij.

4. Czosnek pokrój w plasterki i dodaj do cebuli.

5. Dodaj szpinak. Szpinak baby ma małe liście, więc można go wrzucić w całości. Jeśli dysponujesz starszym szpinakiem o większych liściach, pokrój je na mniejsze kawałki. Duś pod przykryciem przez około 10 minut, od czasu do czasu mieszając. Dodaj sól i pieprz do smaku. Następnie zdejmij z ognia i odstaw, aby nieco przestygł.

Szpian duś po przykryciem Katarzyna Adamczak Archiwum autora

6. Do dużej miski wbij trzy jaja - roztrzep. Posól i popierz do smaku. Następnie dodaj mąkę i wymieszaj. Masa powinna mieć konsystencję ciasta naleśnikowego.

7. Ser mozzarella pokój w sporych rozmiarów kostkę. Dodaj do ciasta.

8. Natkę pietruszki umyj i pokrój na małe kawałki. ⅔ pęczka dodaj do ciasta i wymieszaj.

9. Dodaj szpinak i natkę pietruszki - wszystko razem wymieszaj.

Ciasto wymieszaj ze szpinakiem, mozzarellą i pietruszką Katarzyna Adamczak Archiwum autora

10. Ciasto przelej do brytfanki i potrzep po wierzchu pozostałą natką pietruszki.

11. Włóż do piekarnika. Piecz przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni.

12. Wyjmij, pokrój na kawałki i podawaj na ciepło.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL