Ciasto szpinakowe. Przygotuj podwójną porcję, bo szybko znika
Ciasto szpinakowe to idealny pomysł na kolację bez mięsa. Świetnie sprawdza się też jako lekka przekąska dla gości lub obiad do pracy. Przygotowanie potrawy jest banalne, ale warto zrobić podwójną porcję, bo bardzo szybko znika z talerza.
Pomysł na kolację lub obiad do pracy
Ciasto szpinakowe to idealny pomysł na kolację. Świetnie sprawdza się też jako obiad do pracy - łatwo je zapakować, nie ma zagrożenia, że wycieknie czy zmieni konsystencję w transporcie, można je jeść na zimno lub ciepło (osobiście preferuję tę drugą wersję). Przygotowanie potrawy nie wymaga dużych umiejętności kulinarnych, a efekt zachwyci rodzinę i gości. Warto przygotować podwójną porcję, bo ciasto szpinakowe szybko znika z talerza.
Ciasto szpinakowe - lista składników
Jeśli ciasto szpinakowe stało się twoim pomysłem na kolację, potrzebujesz następujących składników:
Składniki
Ciasto ze szpinakiem
- 300 - 350 g świeżego szpinaku
- 1 czerwona cebula
- 2 ząbki czosnku
- 3 jajka
- 1/2 szklanka mleka
- 1 szklanka mąki pszennej
- 300 g białego sera mozzarella
- Pęczek natki pietruszki
- Oliwa z oliwek
- Sól i pieprz do smaku
Zobacz również: Przepis na szpinak w sosie śmietanowym
Ciasto szpinakowe - wykonanie
1. Szpinak umyj i osusz na durszlaku.
2. Cebulę obierz i pokrój w półplastry.
3. Oliwę podgrzej na głębokiej patelni, wrzuć cebulę i zeszklij.
4. Czosnek pokrój w plasterki i dodaj do cebuli.
5. Dodaj szpinak. Szpinak baby ma małe liście, więc można go wrzucić w całości. Jeśli dysponujesz starszym szpinakiem o większych liściach, pokrój je na mniejsze kawałki. Duś pod przykryciem przez około 10 minut, od czasu do czasu mieszając. Dodaj sól i pieprz do smaku. Następnie zdejmij z ognia i odstaw, aby nieco przestygł.
6. Do dużej miski wbij trzy jaja - roztrzep. Posól i popierz do smaku. Następnie dodaj mąkę i wymieszaj. Masa powinna mieć konsystencję ciasta naleśnikowego.
7. Ser mozzarella pokój w sporych rozmiarów kostkę. Dodaj do ciasta.
8. Natkę pietruszki umyj i pokrój na małe kawałki. ⅔ pęczka dodaj do ciasta i wymieszaj.
9. Dodaj szpinak i natkę pietruszki - wszystko razem wymieszaj.
10. Ciasto przelej do brytfanki i potrzep po wierzchu pozostałą natką pietruszki.
11. Włóż do piekarnika. Piecz przez około 30 minut w temperaturze 180 stopni.
12. Wyjmij, pokrój na kawałki i podawaj na ciepło.
Smacznego!
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl