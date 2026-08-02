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Ciasto z borówkami, które rozpływa się w ustach. Nigdy nie wyjdzie zakalec

InteriaKobieta Redakcja

Sezon na borówki w pełni. Właśnie teraz jest idealna pora, aby rozkoszować się domowymi wypiekami z udziałem tych wyjątkowych owoców. Jeśli szukasz sprawdzonego patentu na borówkowe ciasto, zachęcamy do skorzystania z przepisu, który opatentował światowej znany kucharz. Wykonanie jest banalne.

Pokrojone ciasto z borówkami i białym lukrem, udekorowane świeżymi jagodami, na drewnianym talerzu.
Ciasto z borówkami i lukrem to wyśmienity, letni deser. Robi się go naprawdę prosto123RF/PICSEL

Do czego można wykorzystać borówki w kuchni?

Borówki to owoce, które idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju deserów, wypieków, koktajli, a nawet sałatek. Obecnie można dostać je niemal w każdym sklepie w atrakcyjnej cenie. Latem są najzdrowsze i najsmaczniejsze, dlatego warto korzystać z nich w świeżej formie, a nadmiar zamrozić. Jeśli masz ochotę upichcić ciasto z borówkami, które nie pochłonie zbyt wiele czasu i nie będzie wymagało zaawansowanych umiejętności kulinarnych, przepis od Yotama Ottolenghiego będzie strzałem w dziesiątkę. Ekspert, o którym mowa to urodzony w Izraelu, brytyjski szefa kuchni, restaurator oraz autor tekstów kulinarnych. Inspiracjami i patentami dzieli się nie tylko w swoich książkach, ale również na Instagramie, gdzie obserwuje go już 3 miliony internautów. Kiedyś podzielił się przepisem na wyjątkowo delikatne, lekkie i kremowe ciasto z borówkami. Trzeba się naprawdę postarać, aby z tych składników wyszedł zakalec.

Wyborne ciasto z borówkami autorstwa kulinarnego mistrza. Lekkie i kremowe

Wyjątkowość ciasta z borówkami z przepisu Ottolenghiego tkwi w dodatkach. Słusznie łączy borówki z sokiem oraz skórką cytryny, dzięki czemu wypiek pozostaje maksymalnie orzeźwiający i świeży. Z kolei za sprawą drobno zmielonych migdałów, ma przyjemny, orzechowy posmak. Oto czego będziesz potrzebować, aby przygotować to kulinarne dzieło.

Składniki:

  • 150 g masła
  • 190 g drobnego cukru
  • 2 łyżeczki skórki z cytryny
  • 2 łyżeczki soku z cytryny
  • 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego
  • 3 jajka
  • 90 g mąki pszennej
  • 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
  • 1 szczypta soli
  • 110 g mielonych migdałów
  • 200-250 g borówek

Sposób przygotowania:

  1. Piekarnik rozgrzać do 180 st. C, keksówkę o wymiarach 11x21 cm wyłożyć papierem do pieczenia.
  2. Masło w temperaturze pokojowej utrzeć z cukrem, skórką cytrynową i sokiem z cytryny oraz wanilią. Miksuj kilka minut, aż masa stanie się puszysta.
  3. Następnie dodawaj jajka, jedno po drugim cały czas miksując.
  4. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiej i połącz ze zmielonymi migdałami. Wsypuj mieszankę partiami do masy maślano-jajecznej. Delikatnie wymieszaj łyżką.
  5. Do ciasta wsyp około 150 g borówek. Delikatnie wymieszaj.
  6. Piecz przez 15 minut, a następnie posyp wierzch pozostałością borówek i włóż ciasto ponownie do piekarnika na kolejne 15 minut. Po tym czasie wierzch przykryj folią aluminiową i zostaw ciasto w piekarniku jeszcze na 20-25 minut.
  7. Następnie sprawdź ciasto patyczkiem - powinien być suchy. Studź przez 10-15 min w foremce, a następnie wyjmij na kratkę.
  8. Wierz warto udekorować lukrem z cukru pudru i soku z cytryny.


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