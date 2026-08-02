Do czego można wykorzystać borówki w kuchni?

Borówki to owoce, które idealnie nadają się do wszelkiego rodzaju deserów, wypieków, koktajli, a nawet sałatek. Obecnie można dostać je niemal w każdym sklepie w atrakcyjnej cenie. Latem są najzdrowsze i najsmaczniejsze, dlatego warto korzystać z nich w świeżej formie, a nadmiar zamrozić. Jeśli masz ochotę upichcić ciasto z borówkami, które nie pochłonie zbyt wiele czasu i nie będzie wymagało zaawansowanych umiejętności kulinarnych, przepis od Yotama Ottolenghiego będzie strzałem w dziesiątkę. Ekspert, o którym mowa to urodzony w Izraelu, brytyjski szefa kuchni, restaurator oraz autor tekstów kulinarnych. Inspiracjami i patentami dzieli się nie tylko w swoich książkach, ale również na Instagramie, gdzie obserwuje go już 3 miliony internautów. Kiedyś podzielił się przepisem na wyjątkowo delikatne, lekkie i kremowe ciasto z borówkami. Trzeba się naprawdę postarać, aby z tych składników wyszedł zakalec.

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Wyborne ciasto z borówkami autorstwa kulinarnego mistrza. Lekkie i kremowe

Wyjątkowość ciasta z borówkami z przepisu Ottolenghiego tkwi w dodatkach. Słusznie łączy borówki z sokiem oraz skórką cytryny, dzięki czemu wypiek pozostaje maksymalnie orzeźwiający i świeży. Z kolei za sprawą drobno zmielonych migdałów, ma przyjemny, orzechowy posmak. Oto czego będziesz potrzebować, aby przygotować to kulinarne dzieło.

Składniki:

150 g masła

190 g drobnego cukru

2 łyżeczki skórki z cytryny

2 łyżeczki soku z cytryny

1 łyżeczka ekstraktu waniliowego

3 jajka

90 g mąki pszennej

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1 szczypta soli

110 g mielonych migdałów

200-250 g borówek

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzać do 180 st. C, keksówkę o wymiarach 11x21 cm wyłożyć papierem do pieczenia. Masło w temperaturze pokojowej utrzeć z cukrem, skórką cytrynową i sokiem z cytryny oraz wanilią. Miksuj kilka minut, aż masa stanie się puszysta. Następnie dodawaj jajka, jedno po drugim cały czas miksując. Mąkę z proszkiem do pieczenia przesiej i połącz ze zmielonymi migdałami. Wsypuj mieszankę partiami do masy maślano-jajecznej. Delikatnie wymieszaj łyżką. Do ciasta wsyp około 150 g borówek. Delikatnie wymieszaj. Piecz przez 15 minut, a następnie posyp wierzch pozostałością borówek i włóż ciasto ponownie do piekarnika na kolejne 15 minut. Po tym czasie wierzch przykryj folią aluminiową i zostaw ciasto w piekarniku jeszcze na 20-25 minut. Następnie sprawdź ciasto patyczkiem - powinien być suchy. Studź przez 10-15 min w foremce, a następnie wyjmij na kratkę. Wierz warto udekorować lukrem z cukru pudru i soku z cytryny.



