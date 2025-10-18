Ciasto z gruszkami i kruszonką. Idealne na niedzielę
Szukasz pomysłu na proste w przygotowaniu, weekendowe ciasto? Strzałem w dziesiątkę będzie jesienny deser z gruszkami i kruszonką. Przygotujesz je bez problemu, w dosłownie kilka chwil. Domownicy i goście będą zachwyceni.
Spis treści:
- Co przygotować jesienią na deser?
- Ciasto z gruszkami i kruszonką - przepis
Co przygotować jesienią na deser?
Jesienią warto korzystać z sezonowych owoców i wykorzystywać je do przeróżnych wypieków. Jabłka, gruszki i śliwki są teraz najsmaczniejsze i posiadają najwięcej dobroczynnych składników. Jeśli szukasz pomysłu na alternatywę dla klasycznej szarlotki, proponujemy przygotowanie ciasta z gruszkami pod chrupiącą kruszonką. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a większość zapewne masz już w domu. Jak zrobić pyszne ciasto z gruszkami, które zachwyci wszystkich smakiem? Przepis jest prostszy niż ci się wydaje.
Ciasto z gruszkami i kruszonką - przepis
Składniki
Ciasto
- 4 większe gruszki
- sok wyciśnięty z cytryny
- 2 łyżki kaszy manny
- 2 szklanki mąki
- ¾ szklanki cukru
- 2 jajka
- 200 g twardego masła
Kruszonka
- 100 g masła
- ½ szklanki cukru
- 1 szklanka mąki
Sposób przygotowania:
- Ciasto: wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj jajka i posiekane masło. Wszystko połącz dłońmi i zagnieć ciasto formując kulę.
- Tak przygotowane zawiń w folię i włóż do lodówki na godzinę lub do zamrażalki na 15 minut.
- Kruszonka: wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj masło i połącz wszystko razem, delikatnie rozcierając palcami.
- Gruszki umyj, obierz, usuń gniazda nasienne. Pokrój następnie w plastry lub kostkę. Następnie delikatnie skrop sokiem z cytryny. Następnie dodaj do nich 2 łyżki kaszy manny i wymieszaj.
- Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki, rozwałkuj i wyłóż na blaszkę posmarowaną tłuszczem lub wyłożoną papierem do pieczenia, na dno oraz boki. Ciasto włóż do piekarnika nagrzanego na 180 st.C na 10 minut.
- Następnie wyjmij, wyłóż gruszki, posyp kruszonką i piecz jeszcze 50 minut. Gotowe!