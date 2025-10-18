Jesienią warto korzystać z sezonowych owoców i wykorzystywać je do przeróżnych wypieków. Jabłka, gruszki i śliwki są teraz najsmaczniejsze i posiadają najwięcej dobroczynnych składników. Jeśli szukasz pomysłu na alternatywę dla klasycznej szarlotki, proponujemy przygotowanie ciasta z gruszkami pod chrupiącą kruszonką. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a większość zapewne masz już w domu. Jak zrobić pyszne ciasto z gruszkami, które zachwyci wszystkich smakiem? Przepis jest prostszy niż ci się wydaje.