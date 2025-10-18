Ciasto z gruszkami i kruszonką. Idealne na niedzielę

Szukasz pomysłu na proste w przygotowaniu, weekendowe ciasto? Strzałem w dziesiątkę będzie jesienny deser z gruszkami i kruszonką. Przygotujesz je bez problemu, w dosłownie kilka chwil. Domownicy i goście będą zachwyceni.

Ciasto z gruszkami będzie idealnym deserem na niedzielne popołudnie
Spis treści:

  1. Co przygotować jesienią na deser?
  2. Ciasto z gruszkami i kruszonką - przepis

Co przygotować jesienią na deser?

Jesienią warto korzystać z sezonowych owoców i wykorzystywać je do przeróżnych wypieków. Jabłka, gruszki i śliwki są teraz najsmaczniejsze i posiadają najwięcej dobroczynnych składników. Jeśli szukasz pomysłu na alternatywę dla klasycznej szarlotki, proponujemy przygotowanie ciasta z gruszkami pod chrupiącą kruszonką. Wszystkie składniki są łatwo dostępne, a większość zapewne masz już w domu. Jak zrobić pyszne ciasto z gruszkami, które zachwyci wszystkich smakiem? Przepis jest prostszy niż ci się wydaje.

Kawałek szarlotki z kruszonką i cukrem pudrem, podany na przezroczystym szklanym talerzyku, w tle widoczny kawałek gruszki i rozmyte elementy zastawy stołowej.
Do kruchego ciasta zamiast gruszek, możesz również użyć jabłek 123RF/PICSEL

Ciasto z gruszkami i kruszonką - przepis

Składniki

Ciasto

  • 4 większe gruszki
  • sok wyciśnięty z cytryny
  • 2 łyżki kaszy manny
  • 2 szklanki mąki
  • ¾ szklanki cukru
  • 2 jajka
  • 200 g twardego masła

Kruszonka

  • 100 g masła
  • ½ szklanki cukru
  • 1 szklanka mąki

Sposób przygotowania:

  1. Ciasto: wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj jajka i posiekane masło. Wszystko połącz dłońmi i zagnieć ciasto formując kulę.
  2. Tak przygotowane zawiń w folię i włóż do lodówki na godzinę lub do zamrażalki na 15 minut.
  3. Kruszonka: wymieszaj mąkę z cukrem, dodaj masło i połącz wszystko razem, delikatnie rozcierając palcami.
  4. Gruszki umyj, obierz, usuń gniazda nasienne. Pokrój następnie w plastry lub kostkę. Następnie delikatnie skrop sokiem z cytryny. Następnie dodaj do nich 2 łyżki kaszy manny i wymieszaj.
  5. Schłodzone ciasto wyjmij z lodówki, rozwałkuj i wyłóż na blaszkę posmarowaną tłuszczem lub wyłożoną papierem do pieczenia, na dno oraz boki. Ciasto włóż do piekarnika nagrzanego na 180 st.C na 10 minut.
  6. Następnie wyjmij, wyłóż gruszki, posyp kruszonką i piecz jeszcze 50 minut. Gotowe!
