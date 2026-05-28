Ciasto z pomidorówki? Brzmi absurdalnie, ale robi furorę w internecie

Karolina Woźniak

Ciasto z pomidorówki brzmi jak kulinarny żart, ale TikTok właśnie oszalał na jego punkcie. Tomato soup cake wygląda niepozornie, a smakuje jak połączenie piernika i ciasta marchewkowego. Największe zaskoczenie? Większość osób nawet nigdy nie zgadnie, jaki składnik ukrywa się w środku.

Kawałek ciasta na bazie pomidorów z czerwonym wnętrzem i jasnym kremowym lukrem na szklanym talerzu.
Choć trudno w to uwierzyć, to ciasto zrobione jest na bazie... pomidorów123RF/PICSEL

Stary przepis, całkiem świeży viral

Jak powszechnie wiadomo, kuchnia lubi eksperymenty i jest tak nie od dzisiaj. Czasem połączenia smakowe mogą budzić wątpliwości, ale każdy z pewnością słyszał już o brownie z fasoli czy o cieście marchewkowym i mimo, że na pierwszy rzut oka wiele osób myślało, że to nie ma prawa się udać, z czasem okazywało się, że te wypieki nie tylko są oryginalne, ale nie ustępują smakiem tym tradycyjnym, a są o wiele zdrowsze.

Dziś także Zetki poszukują ciekawych, niebanalnych przepisów. Niedawno absolutnym hitem okazał się przepis sprzed kilku dekad, znaleziony w starej książce kucharskiej. "Ciasto z zupy pomidorowej" postanowił przetestować TikToker @bdylanhollis. Filmik, na którym mierzy się ze starszym od niego przepisem szybko stał się viralem i uzyskał do tej pory ponad 3,5 mln polubień. Zetki chętnie przyrządzają to przedziwne ciasto, bo, jak się okazuje, jest przepyszne i wcale nie czuć w nim pomidorów. Koniecznie wypróbujcie, a nie pożałujecie. Wyobraźcie sobie minę domowników, gdy zachwyceni pytają podczas konsumpcji o to, co to za ciasto, a wy oznajmiacie im, że jest z... przecieru pomidorowego.

Amerykańskie ciasto z przecieru pomidorowego

Ciasto z zupy pomidorowej - tomato soup cake jest hitem wśród Zetek
Ciasto z zupy pomidorowej - tomato soup cake jest hitem wśród Zetek123RF/PICSEL

Składniki

  • 1 puszka kremu pomidorowego lub gęstej zupy pomidorowej (ok. 300 - 400 g)
  • 2 szklanki mąki pszennej
  • 1 szklanka cukru
  • 2 jajka
  • 100 ml oleju
  • 1 łyżeczka sody oczyszczonej
  • 1 łyżeczka proszku do pieczenia
  • 1,5 łyżeczki cynamonu
  • 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
  • szczypta mielonych goździków lub przyprawy do piernika
  • garść rodzynek lub orzechów włoskich (opcjonalnie) + lukier lub słodzony serek mascarpone na wierzch
1 godz. 0 min
3-4

Przygotowanie:

  1. Rozgrzej piekarnik do 175 st.C góra-dół.
  2. Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia albo delikatnie natłuść.
  3. W jednej misce wymieszaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i przyprawy.
  4. W drugiej misce połącz jajka, cukier, olej i zupę pomidorową.
  5. Mokre składniki przelej do suchych i wymieszaj tylko do połączenia.
  6. Dodaj rodzynki albo posiekane orzechy.
  7. Przelej masę do formy.
  8. Piecz około 35 - 45 minut, aż patyczek będzie suchy.
  9. Po ostudzeniu warto posypać cukrem pudrem albo dodać krem z serka śmietankowego.

Smacznego!

