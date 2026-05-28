Stary przepis, całkiem świeży viral

Jak powszechnie wiadomo, kuchnia lubi eksperymenty i jest tak nie od dzisiaj. Czasem połączenia smakowe mogą budzić wątpliwości, ale każdy z pewnością słyszał już o brownie z fasoli czy o cieście marchewkowym i mimo, że na pierwszy rzut oka wiele osób myślało, że to nie ma prawa się udać, z czasem okazywało się, że te wypieki nie tylko są oryginalne, ale nie ustępują smakiem tym tradycyjnym, a są o wiele zdrowsze.

Dziś także Zetki poszukują ciekawych, niebanalnych przepisów. Niedawno absolutnym hitem okazał się przepis sprzed kilku dekad, znaleziony w starej książce kucharskiej. "Ciasto z zupy pomidorowej" postanowił przetestować TikToker @bdylanhollis. Filmik, na którym mierzy się ze starszym od niego przepisem szybko stał się viralem i uzyskał do tej pory ponad 3,5 mln polubień. Zetki chętnie przyrządzają to przedziwne ciasto, bo, jak się okazuje, jest przepyszne i wcale nie czuć w nim pomidorów. Koniecznie wypróbujcie, a nie pożałujecie. Wyobraźcie sobie minę domowników, gdy zachwyceni pytają podczas konsumpcji o to, co to za ciasto, a wy oznajmiacie im, że jest z... przecieru pomidorowego.

Amerykańskie ciasto z przecieru pomidorowego

Składniki 1 puszka kremu pomidorowego lub gęstej zupy pomidorowej (ok. 300 - 400 g)

2 szklanki mąki pszennej

1 szklanka cukru

2 jajka

100 ml oleju

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1,5 łyżeczki cynamonu

1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej

szczypta mielonych goździków lub przyprawy do piernika

garść rodzynek lub orzechów włoskich (opcjonalnie) + lukier lub słodzony serek mascarpone na wierzch 1 godz. 0 min 3-4

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 175 st.C góra-dół. Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia albo delikatnie natłuść. W jednej misce wymieszaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i przyprawy. W drugiej misce połącz jajka, cukier, olej i zupę pomidorową. Mokre składniki przelej do suchych i wymieszaj tylko do połączenia. Dodaj rodzynki albo posiekane orzechy. Przelej masę do formy. Piecz około 35 - 45 minut, aż patyczek będzie suchy. Po ostudzeniu warto posypać cukrem pudrem albo dodać krem z serka śmietankowego.

Smacznego!

