Ciasto z pomidorówki? Brzmi absurdalnie, ale robi furorę w internecie
Ciasto z pomidorówki brzmi jak kulinarny żart, ale TikTok właśnie oszalał na jego punkcie. Tomato soup cake wygląda niepozornie, a smakuje jak połączenie piernika i ciasta marchewkowego. Największe zaskoczenie? Większość osób nawet nigdy nie zgadnie, jaki składnik ukrywa się w środku.
Stary przepis, całkiem świeży viral
Jak powszechnie wiadomo, kuchnia lubi eksperymenty i jest tak nie od dzisiaj. Czasem połączenia smakowe mogą budzić wątpliwości, ale każdy z pewnością słyszał już o brownie z fasoli czy o cieście marchewkowym i mimo, że na pierwszy rzut oka wiele osób myślało, że to nie ma prawa się udać, z czasem okazywało się, że te wypieki nie tylko są oryginalne, ale nie ustępują smakiem tym tradycyjnym, a są o wiele zdrowsze.
Dziś także Zetki poszukują ciekawych, niebanalnych przepisów. Niedawno absolutnym hitem okazał się przepis sprzed kilku dekad, znaleziony w starej książce kucharskiej. "Ciasto z zupy pomidorowej" postanowił przetestować TikToker @bdylanhollis. Filmik, na którym mierzy się ze starszym od niego przepisem szybko stał się viralem i uzyskał do tej pory ponad 3,5 mln polubień. Zetki chętnie przyrządzają to przedziwne ciasto, bo, jak się okazuje, jest przepyszne i wcale nie czuć w nim pomidorów. Koniecznie wypróbujcie, a nie pożałujecie. Wyobraźcie sobie minę domowników, gdy zachwyceni pytają podczas konsumpcji o to, co to za ciasto, a wy oznajmiacie im, że jest z... przecieru pomidorowego.
Amerykańskie ciasto z przecieru pomidorowego
Składniki
- 1 puszka kremu pomidorowego lub gęstej zupy pomidorowej (ok. 300 - 400 g)
- 2 szklanki mąki pszennej
- 1 szklanka cukru
- 2 jajka
- 100 ml oleju
- 1 łyżeczka sody oczyszczonej
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia
- 1,5 łyżeczki cynamonu
- 1/2 łyżeczki gałki muszkatołowej
- szczypta mielonych goździków lub przyprawy do piernika
- garść rodzynek lub orzechów włoskich (opcjonalnie) + lukier lub słodzony serek mascarpone na wierzch
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 175 st.C góra-dół.
- Formę do ciasta wyłóż papierem do pieczenia albo delikatnie natłuść.
- W jednej misce wymieszaj mąkę, sodę, proszek do pieczenia i przyprawy.
- W drugiej misce połącz jajka, cukier, olej i zupę pomidorową.
- Mokre składniki przelej do suchych i wymieszaj tylko do połączenia.
- Dodaj rodzynki albo posiekane orzechy.
- Przelej masę do formy.
- Piecz około 35 - 45 minut, aż patyczek będzie suchy.
- Po ostudzeniu warto posypać cukrem pudrem albo dodać krem z serka śmietankowego.
Smacznego!
