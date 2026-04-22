Smaki Bałkanów w lekkiej, warzywnej odsłonie

Kuchnia bułgarska to narodowa kuchnia Bułgarów, czerpiąca mocno z tradycji kuchni bałkańskiej - skupia w sobie wpływy kulinarnych tradycji tureckich, greckich, a także włoskie i węgierskie.

Kuchnia bułgarska jest lekkostrawna i zdrowa - opiera się na dużej ilości warzyw (zwłaszcza pomidorów) i nabiału. Rzadkością są natomiast potrawy z gotowanego ciasta jak pierogi czy kluski.

Bułgarzy kochają dania jednogarnkowe takie jak choćby: eintopf, giuwecz, pilaw czy kawyrma. Uwielbiają także cebulę, za to nie stosują buraków i rzadko sięgają po ziemniaki.

Bułgarzy lubią też wszelkiego rodzaju sałatki, przekąski i zimne przystawki (małko meze), oparte na takich warzywach jak: pomidory, cebula, ogórek i papryka. Jedzą też sporo zup oraz dań na bazie ciasta filo.

Symbolem kuchni bułgarskiej są wszelkiego rodzaju potrawy gulaszowe - zarówno warzywne jak i te przygotowywane na bazie jagnięciny, wołowiny, wieprzowiny czy mięsa koziego.

Ważną rolę pełnią również przyprawy takie jak: cząber, kozieradka, mięta, bazylia, lubczyk, rozmaryn, czosnek czy ziele angielskie. Podobnie jak w innych krajach bałkańskich, w Bułgarii spożywa się dużo bardzo gęstego jogurtu, pieczywa oraz kawy. Bułgarzy nie przepadają za to za herbatą.

Co Bułgarzy jedzą na śniadanie?

Tradycyjne bułgarskie śniadanie jest bardzo sycące i zazwyczaj ciepłe. Idealnie, jeśli opiera się na lokalnych wypiekach oraz produktach mlecznych.

Banica 123RF/PICSEL

Najpopularniejszym i najczęstszym śniadaniowym wyborem mieszkańców Bułgarii jest banica, czyli kruche ciasto filo przekładane serem sirene, jajkami, a czasem szpinakiem lub mięsem. Serwowane jest ono najczęściej z ayranem (jogurt z wodą) lub bozą, czyli tradycyjnym, gęstym i mętnym napojem bezalkoholowym. Popularna jest również popara (rozmiękczony wodą lub herbatą chleb, ser i masło i cukier) oraz grzanki francuskie, czyli smażone kromki chleba z dżemem lub serem.

Bułgarzy kochają pieczywo, a szczególnie mekici - tradycyjne, bułgarskie pieczywo śniadaniowe, które wyglądem i sposobem przygotowania przypomina polskie pączki lub racuchy. W tygodniu bardzo często kupują je w piekarniach w drodze do pracy, w dni wolne stawiają na leniwe i spokojne śniadania w domu.

