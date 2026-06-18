Co jada się na śniadanie w Peru? Mięso w liściu to kulinarny hit

Natalia Jabłońska

Oprac.: Natalia Jabłońska

Kuchnia peruwiańska nie należy do najbardziej popularnych w naszym kraju, ale uznawana jest za jedną z najlepszych i najbardziej różnorodnych na świecie. Przez wiele lat z rzędu Peru zdobywało nawet tytuł "Najlepszego Kulinarnego Kierunku Świata" w prestiżowym plebiscycie World Travel Awards!

Popularne, peruwiańskie danie tamales
Mieszkańcy Peru uwielbiają tamales 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności
  2. Co jada się na śniadanie w Peru?

Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności

Kuchnia peruwiańska to zbiór tradycji kulinarnych Peru, które wywodzą się zarówno z tradycji ludów andyjskich, jak i kuchni europejskich.

Kuchnia peruwiańska jest bardzo zróżnicowana - regiony nadmorskie oraz Lima słyną z dań z owoców morza z ceviche na czele, inne stawiają na ziemniaki, dostępne w kilkuset różnych odmianach. W kuchni tego kraju wykorzystuje się także inne rośliny bulwiaste, takie jak:

  • oca,
  • olluco,
  • camote,
  • arracacha.

Popularnością cieszy się kukurydza, która jest, podobnie jak ziemniaki, dostępna w wielu rodzajach.

Dzięki Hiszpanom, w kuchni Peru używa się także sporo ryżu, a najczęściej spożywane w tym kraju rodzaje mięsa to drób, wołowina i mięso lam. Za spory przysmak uchodzi, głównie w okolicy Cuzco, cuy czyli mięso świnki morskiej. Najważniejszą przyprawą są papryczki chili.

Typowe dania kuchni peruwiańskiej to: 

  • escabeche de pescado - potrawa ze smażonej ryby, serwowana na zimno,
  • papas a la huancaína - zapiekanka z ziemniaków, papryki i jajek,
  • papa ocopa - ziemniaki z sosem z orzeszków ziemnych,
  • papa rellena - ziemniaki nadziewane mięsem, cebulą, jajkami i rodzynkami,
  • tacu tacu - danie z owoców morza z ryżem i fasolką,
  • cau cau - flaczki z fasolą i ziemniakami,
  • rocoto relleno - nadziewana papryka,
  • lomo saltado - paski wołowiny z cebulą, pomidorami i smażonymi ziemniakami.

Najpopularniejsze peruwiańskie desery to manjar blanco, czyli krem na bazie mleka i cukru, yuquitas, czyli obtoczone w cukrze i smażone w głębokim tłuszczu kulki tapioki oraz picarones - pączki oblewane miodem.

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Co jada się na śniadanie w Peru?

Śniadania w Peru są mocno zróżnicowane zależnie od regionu, ale łączy je jedna rzecz - są zawsze bardzo pożywne. Peruwiańczycy uwielbiają świeże produkty, a rano stawiają na pieczywo i sycące dodatki.

Najpopularniejszym daniem śniadaniowym Peru jest Pan con chicharrón, czyli tradycyjna, gorąca kanapka ze smażonymi kawałkami chrupiącego boczku wieprzowego, batatem i pikantną salsą z cebuli (salsa criolla). Co ciekawe, wybrano ją kiedyś najlepszym śniadaniem świata!

Mieszkańcy Peru uwielbiają również tamales, czyli kukurydziane ciasto, nadziewane mięsem drobiowym lub wieprzowym i warzywami, zawinięte w liść bananowca i gotowane na parze.

W niektórych rejonach Peru na śniadanie spożywa się również ceviche - orzeźwiające danie ze świeżej surowej ryby, marynowanej w soku z limonki.

Do śniadania Peruwiańczycy piją najczęściej gorące napoje na bazie quinoi, kiwichy oraz macy, kawę (bardzo często rozpuszczalną) lub zioła (infusiones), takie jak hierba luisa (werbena cytrynowa) i słynna mate de coca (napar z liści koki). Dla orzeźwienia sięgają po chicha morada, czyli bezalkoholowy napój z fioletowej kukurydzy.

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