Co jada się na śniadanie w Peru? Mięso w liściu to kulinarny hit
Kuchnia peruwiańska nie należy do najbardziej popularnych w naszym kraju, ale uznawana jest za jedną z najlepszych i najbardziej różnorodnych na świecie. Przez wiele lat z rzędu Peru zdobywało nawet tytuł "Najlepszego Kulinarnego Kierunku Świata" w prestiżowym plebiscycie World Travel Awards!
Spis treści:
- Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności
- Co jada się na śniadanie w Peru?
Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności
Kuchnia peruwiańska to zbiór tradycji kulinarnych Peru, które wywodzą się zarówno z tradycji ludów andyjskich, jak i kuchni europejskich.
Kuchnia peruwiańska jest bardzo zróżnicowana - regiony nadmorskie oraz Lima słyną z dań z owoców morza z ceviche na czele, inne stawiają na ziemniaki, dostępne w kilkuset różnych odmianach. W kuchni tego kraju wykorzystuje się także inne rośliny bulwiaste, takie jak:
- oca,
- olluco,
- camote,
- arracacha.
Popularnością cieszy się kukurydza, która jest, podobnie jak ziemniaki, dostępna w wielu rodzajach.
Dzięki Hiszpanom, w kuchni Peru używa się także sporo ryżu, a najczęściej spożywane w tym kraju rodzaje mięsa to drób, wołowina i mięso lam. Za spory przysmak uchodzi, głównie w okolicy Cuzco, cuy czyli mięso świnki morskiej. Najważniejszą przyprawą są papryczki chili.
Typowe dania kuchni peruwiańskiej to:
- escabeche de pescado - potrawa ze smażonej ryby, serwowana na zimno,
- papas a la huancaína - zapiekanka z ziemniaków, papryki i jajek,
- papa ocopa - ziemniaki z sosem z orzeszków ziemnych,
- papa rellena - ziemniaki nadziewane mięsem, cebulą, jajkami i rodzynkami,
- tacu tacu - danie z owoców morza z ryżem i fasolką,
- cau cau - flaczki z fasolą i ziemniakami,
- rocoto relleno - nadziewana papryka,
- lomo saltado - paski wołowiny z cebulą, pomidorami i smażonymi ziemniakami.
Najpopularniejsze peruwiańskie desery to manjar blanco, czyli krem na bazie mleka i cukru, yuquitas, czyli obtoczone w cukrze i smażone w głębokim tłuszczu kulki tapioki oraz picarones - pączki oblewane miodem.
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Co jada się na śniadanie w Peru?
Śniadania w Peru są mocno zróżnicowane zależnie od regionu, ale łączy je jedna rzecz - są zawsze bardzo pożywne. Peruwiańczycy uwielbiają świeże produkty, a rano stawiają na pieczywo i sycące dodatki.
Najpopularniejszym daniem śniadaniowym Peru jest Pan con chicharrón, czyli tradycyjna, gorąca kanapka ze smażonymi kawałkami chrupiącego boczku wieprzowego, batatem i pikantną salsą z cebuli (salsa criolla). Co ciekawe, wybrano ją kiedyś najlepszym śniadaniem świata!
Mieszkańcy Peru uwielbiają również tamales, czyli kukurydziane ciasto, nadziewane mięsem drobiowym lub wieprzowym i warzywami, zawinięte w liść bananowca i gotowane na parze.
W niektórych rejonach Peru na śniadanie spożywa się również ceviche - orzeźwiające danie ze świeżej surowej ryby, marynowanej w soku z limonki.
Do śniadania Peruwiańczycy piją najczęściej gorące napoje na bazie quinoi, kiwichy oraz macy, kawę (bardzo często rozpuszczalną) lub zioła (infusiones), takie jak hierba luisa (werbena cytrynowa) i słynna mate de coca (napar z liści koki). Dla orzeźwienia sięgają po chicha morada, czyli bezalkoholowy napój z fioletowej kukurydzy.
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