Spis treści: Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności Co jada się na śniadanie w Peru?

Kuchnia peruwiańska zyskuje na popularności

Kuchnia peruwiańska to zbiór tradycji kulinarnych Peru, które wywodzą się zarówno z tradycji ludów andyjskich, jak i kuchni europejskich.

Kuchnia peruwiańska jest bardzo zróżnicowana - regiony nadmorskie oraz Lima słyną z dań z owoców morza z ceviche na czele, inne stawiają na ziemniaki, dostępne w kilkuset różnych odmianach. W kuchni tego kraju wykorzystuje się także inne rośliny bulwiaste, takie jak:

oca,

olluco,

camote,

arracacha.

Popularnością cieszy się kukurydza, która jest, podobnie jak ziemniaki, dostępna w wielu rodzajach.

Dzięki Hiszpanom, w kuchni Peru używa się także sporo ryżu, a najczęściej spożywane w tym kraju rodzaje mięsa to drób, wołowina i mięso lam. Za spory przysmak uchodzi, głównie w okolicy Cuzco, cuy czyli mięso świnki morskiej. Najważniejszą przyprawą są papryczki chili.

Typowe dania kuchni peruwiańskiej to:

escabeche de pescado - potrawa ze smażonej ryby, serwowana na zimno,

papas a la huancaína - zapiekanka z ziemniaków, papryki i jajek,

papa ocopa - ziemniaki z sosem z orzeszków ziemnych,

papa rellena - ziemniaki nadziewane mięsem, cebulą, jajkami i rodzynkami,

tacu tacu - danie z owoców morza z ryżem i fasolką,

cau cau - flaczki z fasolą i ziemniakami,

rocoto relleno - nadziewana papryka,

lomo saltado - paski wołowiny z cebulą, pomidorami i smażonymi ziemniakami.

Najpopularniejsze peruwiańskie desery to manjar blanco, czyli krem na bazie mleka i cukru, yuquitas, czyli obtoczone w cukrze i smażone w głębokim tłuszczu kulki tapioki oraz picarones - pączki oblewane miodem.

Co jada się na śniadanie w Peru?

Śniadania w Peru są mocno zróżnicowane zależnie od regionu, ale łączy je jedna rzecz - są zawsze bardzo pożywne. Peruwiańczycy uwielbiają świeże produkty, a rano stawiają na pieczywo i sycące dodatki.

Najpopularniejszym daniem śniadaniowym Peru jest Pan con chicharrón, czyli tradycyjna, gorąca kanapka ze smażonymi kawałkami chrupiącego boczku wieprzowego, batatem i pikantną salsą z cebuli (salsa criolla). Co ciekawe, wybrano ją kiedyś najlepszym śniadaniem świata!

Mieszkańcy Peru uwielbiają również tamales, czyli kukurydziane ciasto, nadziewane mięsem drobiowym lub wieprzowym i warzywami, zawinięte w liść bananowca i gotowane na parze.

W niektórych rejonach Peru na śniadanie spożywa się również ceviche - orzeźwiające danie ze świeżej surowej ryby, marynowanej w soku z limonki.

Do śniadania Peruwiańczycy piją najczęściej gorące napoje na bazie quinoi, kiwichy oraz macy, kawę (bardzo często rozpuszczalną) lub zioła (infusiones), takie jak hierba luisa (werbena cytrynowa) i słynna mate de coca (napar z liści koki). Dla orzeźwienia sięgają po chicha morada, czyli bezalkoholowy napój z fioletowej kukurydzy.

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