Kuchnia turecka, wywodząca się z tradycji osmańskiej, łączy w sobie cechy kuchni bałkańskiej, śródziemnomorskiej, bliskowschodniej (lewantyńskiej) i środkowoazjatyckiej. Jest więc bardzo różnorodna, a według znawców, zalicza się do światowej kulinarnej czołówki.

Kuchnia turecka: Co ją wyróżnia?

Początki kuchni tureckiej sięgają czasów ludów koczowniczych, prowadzących pasterskie życie u boku zwierząt. Szybko nauczyli się więc oni przetwarzać mięso i wyrabiać produkty na bazie mleka. Jedli głównie baraninę, jagnięcinę i wołowinę oraz mnóstwo nabiału.

Na dania kuchni tureckiej wciąż składa się głównie mięso i świeże warzywa z przewagą pomidorów, cukinii, bakłażanów, ogórków, papryki, fasoli, dyni, ziemniaków i cebuli. Wegetarianie również mają więc spory wybór i na pewno docenią tę kuchnię.

Królem Turcji jest bez wątpienia bakłażan - kraj ten jest czwartym co do wielkości producentem tego warzywa na świecie. Turcy "dorzucają" go dosłownie do wszystkich potraw - sałatek, gulaszów, zup czy kebabów. Popularną potrawą jest bakłażan faszerowany innymi warzywami, ryżem lub mięsem. Turcja jest również uznanym producentem i eksporterem oliwy.

W przeciwieństwie do wielu innych kuchni np. hiszpańskiej czy francuskiej, najważniejszym posiłkiem Turków jest śniadanie. Co jedzą najczęściej?

Jak wygląda tureckie śniadanie?

Śniadanie (kahvaltı) jest dla Turków absolutnie kluczowym posiłkiem dnia. Pełni oni nie tylko funkcję odżywczą (pozwala nabrać sił i energii na cały dzień), ale także społeczną i kulturową. W tygodniu nie każdy może pozwolić sobie oczywiście na leniwe, długie śniadanie, ale w weekendy celebracja wspólnego czasu przy różnorodnych potrawach to dla mieszkańców Turcji absolutna norma. Śniadanie, czyli po turecku kahvaltı oznacza dosłownie "przed kawą", co podkreśla dodatkowo znaczenie tego posiłku.

Typowe śniadanie Turków składa się z takich produktów jak:

chleb,

oliwki,

owczy ser,

pomidory,

mercimek çorbası, czyli zupa z soczewicy z dużą ilością chleba.

Na stole pojawiają się też oczywiście meze, czyli przystawki takie jak:

beyaz peynir - twaróg z owczego mleka,

yaprak dolması - faszerowane liście winogron,

tarama - pasta z ikry z dorsza,

kabak kızartması - smażona cukinia z sosem jogurtowym.

Co ważne, przystawki je się zawsze i wyłącznie palcami.

Do śniadania Turcy piją oczywiście turecką herbatę, a zaraz po nim, kawę.

