Co jedzą na śniadanie Portugalczycy? Ten słodki przysmak to hit
Kuchnia portugalska nie należy do najpopularniejszych na świecie i wciąż ma wiele do odkrycia. Jej mocnym punktem są bez wątpienia długie kolacje, śniadania nie grają w niej znaczącej roli. Jak wygląda typowe śniadanie "po portugalsku"?
Kuchnia portugalska: Co ją charakteryzuje?
Choć kuchnia portugalska mocno kojarzy się większości z nas z kuchnią hiszpańską, to warto mieć świadomość, że jest ona oparta na odmiennych tradycjach i obejmuje wiele potraw zróżnicowanych regionalnie i składnikowo. W rolniczych prowincjach tego kraju np. Alentejo i Ribatejo popularnością cieszy się choćby mięso wołowe, ale już w Algarve kuchnia zdominowana jest przez kulinarne tradycje muzułmańskie.
Generalnie kuchnia portugalska jest dość prosta, bardzo pożywna i stawia na potrawy gotowane. Mocnym akcentem są w niej jednak także ryby i owoce morza. Narodowa potrawa Portugalii to bacalhau, czyli suszony i solony dorsz, przyrządzany na rozmaite sposoby. Uważa się, że istnieje aż 365 rodzajów tego dania! Sporą popularnością cieszą się też słodkie, grillowane sardynki.
Najważniejszym posiłkiem dla Portugalczyków jest kolacja, którą celebrują długo i w większym gronie. Śniadanie i obiad nie mają aż takiego znaczenia i traktowane bywają po macoszemu. Co mieszkańcy Portugalii zjadają więc zaraz po przebudzeniu?
Co jedzą na śniadania Portugalczycy?
Portugalskie śniadanie (pequeno-almoço) jest lekkie i szybkie. Portugalczycy nie przywiązują większej wagi do tego posiłku, więc najczęściej "łapią" budyniową babeczkę czy tost z serem i szynką "na wynos" i jedzą je w biegu. Niektórzy starają się znaleźć czas na śniadanie w kawiarni, które składa się głównie z kawy (najczęściej espresso) lub soku pomarańczowego oraz słodkich wypieków. Popularne jest też świeże pieczywo z dżemem, masłem lub serem.
Najpopularniejsze słodkie wypieki w Portugalii to oczywiście pastéis de nata(babeczki budyniowe), croissanty na ciepło i pão de deus, czyli drożdżówka z kokosem.
Wytrawne śniadanie po portugalsku to tosta mista (tost z serem i szynką), bułki z lokalnym serem lub po prostu świeży chleb z masłem.
Zobacz również: Jak wygląda typowy francuski obiad? To kulinarny hit
Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia