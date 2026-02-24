Kuchnia portugalska: Co ją charakteryzuje?

Choć kuchnia portugalska mocno kojarzy się większości z nas z kuchnią hiszpańską, to warto mieć świadomość, że jest ona oparta na odmiennych tradycjach i obejmuje wiele potraw zróżnicowanych regionalnie i składnikowo. W rolniczych prowincjach tego kraju np. Alentejo i Ribatejo popularnością cieszy się choćby mięso wołowe, ale już w Algarve kuchnia zdominowana jest przez kulinarne tradycje muzułmańskie.

Generalnie kuchnia portugalska jest dość prosta, bardzo pożywna i stawia na potrawy gotowane. Mocnym akcentem są w niej jednak także ryby i owoce morza. Narodowa potrawa Portugalii to bacalhau, czyli suszony i solony dorsz, przyrządzany na rozmaite sposoby. Uważa się, że istnieje aż 365 rodzajów tego dania! Sporą popularnością cieszą się też słodkie, grillowane sardynki.

Najważniejszym posiłkiem dla Portugalczyków jest kolacja, którą celebrują długo i w większym gronie. Śniadanie i obiad nie mają aż takiego znaczenia i traktowane bywają po macoszemu. Co mieszkańcy Portugalii zjadają więc zaraz po przebudzeniu?

Co jedzą na śniadania Portugalczycy?

Portugalskie śniadanie (pequeno-almoço) jest lekkie i szybkie. Portugalczycy nie przywiązują większej wagi do tego posiłku, więc najczęściej "łapią" budyniową babeczkę czy tost z serem i szynką "na wynos" i jedzą je w biegu. Niektórzy starają się znaleźć czas na śniadanie w kawiarni, które składa się głównie z kawy (najczęściej espresso) lub soku pomarańczowego oraz słodkich wypieków. Popularne jest też świeże pieczywo z dżemem, masłem lub serem.

Dla wielu Lizbona jest kulinarnym niebem i to nie bez powodu 123RF/PICSEL

Najpopularniejsze słodkie wypieki w Portugalii to oczywiście pastéis de nata(babeczki budyniowe), croissanty na ciepło i pão de deus, czyli drożdżówka z kokosem.

Wytrawne śniadanie po portugalsku to tosta mista (tost z serem i szynką), bułki z lokalnym serem lub po prostu świeży chleb z masłem.

