Co jedzą na śniadanie w Indiach? Ten przepis zrobił furorę na świecie. Lepsze niż szakszuka i rogaliki

Paulina Szymczak

Zapomnij o owsiance i jajecznicy. Świat foodies, celebrytów i ekspertów od zdrowego żywienia oszalał na punkcie nowego-starego odkrycia śniadaniowego. Nazywa się Idli Sambar i pochodzi z południowych Indii. Te puszyste, gotowane na parze kluseczki ryżowe podawane z aromatycznym, warzywnym gulaszem to znacznie więcej niż tylko posiłek. To komfort, zdrowie i smak, który podbija serca (i talerze) od Nowego Jorku po Tokio.

Cztery placuszki idli na talerzu, ozdobione listkami curry, z dwoma sosami chutney w miseczkach
Idli sambhar - pyszne poduszeczki z ryżu 123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Lekka potrawa, bogaty smak
  2. Dlaczego świat pokochał idli sambar
  3. Od ulicznych straganów do modnych restauracji
  4. Prosty przepis na Idli Sambar

Lekka potrawa, bogaty smak

Na pierwszy rzut oka idli sambar wygląda bardzo niepozornie. Na talerzu pojawia się kilka białych, miękkich placuszków, przypominających małe poduszeczki, zanurzonych w gęstym, pomarańczowo-brązowym sosie. W rzeczywistości to jednak jedno z najbardziej charakterystycznych dań kuchni południowych Indii, za którym stoi wielowiekowa tradycja i kulinarna wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Podstawą dania są idli - niezwykle lekkie, puszyste kluski przypominające małe bułeczki. Przygotowuje się je z ciasta powstającego z ryżu oraz czarnej soczewicy urad dal. Składniki są wcześniej namaczane, następnie mielone i pozostawiane do naturalnej fermentacji. Gotowanie na parze sprawia, że idli są delikatne, lekkostrawne i praktycznie pozbawione tłuszczu, dzięki czemu uchodzą za jedno z najzdrowszych śniadań w Indiach.

Drugim, równie ważnym elementem potrawy jest sambar - aromatyczny gulasz na bazie soczewicy toor dal. Jego charakterystyczny smak tworzy pasta z tamaryndowca, która nadaje całości lekkiej kwasowości. Do garnka trafia również wiele warzyw, najczęściej marchew, pomidory czy cebula. W tradycyjnej wersji dodaje się także długie strąki moringi, nazywanej drzewem bębnowym. Całość doprawia się mieszanką przypraw, dzięki czemu sambar zyskuje intensywny aromat i delikatną pikantność.

Połączenie delikatnych kluseczek z gęstym, warzywnym gulaszem tworzy posiłek, który jest jednocześnie sycący i lekki. Właśnie dlatego w południowych Indiach idli sambar od lat uchodzi za idealny sposób na rozpoczęcie dnia. Dostarcza energii, ale nie obciąża żołądka.

    Dlaczego świat pokochał idli sambar

    Popularność tej potrawy w ostatnich latach wyraźnie wzrosła. Powód jest prosty - w czasach rosnącej świadomości dotyczącej zdrowego stylu życia idli sambar doskonale wpisuje się w trendy związane z dietą roślinną, lekkostrawnym jedzeniem i dbaniem o mikroflorę jelitową.

    Kluczową rolę odgrywa tu fermentacja ciasta na idli. Dzięki niej potrawa zawiera naturalne kultury bakterii wspierające pracę układu pokarmowego. Fermentacja ułatwia również przyswajanie składników odżywczych, w tym witamin z grupy B oraz żelaza. Z tego powodu w Indiach idli często poleca się osobom w trakcie rekonwalescencji lub tym, którzy potrzebują lekkiego, ale wartościowego posiłku.

    Dużą zaletą jest także skład dania. Połączenie ryżu i soczewicy dostarcza pełnowartościowego białka roślinnego, natomiast warzywa obecne w sambarze stanowią źródło błonnika, witamin i minerałów. Całość jest przy tym naturalnie bezglutenowa, niskokaloryczna i wegańska, dlatego może znaleźć miejsce w niemal każdej diecie.

    Idli sambar to klasyczne południowoindyjskie śniadanie
    Idli sambar to klasyczne południowoindyjskie śniadanie123RF/Picsel, 123RF/Picsel123RF/PICSEL

    Od ulicznych straganów do modnych restauracji

    Jeszcze kilkanaście lat temu prawdziwe idli sambar najłatwiej było spróbować na ulicznych stoiskach w południowych Indiach - w takich miastach jak Chennai czy Bengaluru. Dziś danie pojawia się w restauracjach na całym świecie, a szefowie kuchni chętnie eksperymentują z tradycyjnym przepisem. Powstają nowe warianty idli przygotowywane z komosy ryżowej, płatków owsianych czy innych zbóż. Niektórzy idą jeszcze dalej, tworząc nawet słodkie wersje tej potrawy.

    Prosty przepis na Idli Sambar

    Składniki na Sambar (ok. 4 porcje):

    • 1 szklanka czerwonej soczewicy (toor dal)
    • 2 szklanki pokrojonych w kostkę warzyw (np. marchew, ziemniak, fasolka szparagowa)
    • 1 duży pomidor, posiekany
    • 1 cebula, posiekana
    • 1 łyżeczka pasty z tamaryndowca (lub 2 łyżeczki soku z cytryny)
    • 2 łyżki gotowej przyprawy Sambar Masala
    • 1/2 łyżeczki kurkumy
    • sól do smaku
    • do podania: gotowe idli (do kupienia w sklepach z żywnością azjatycką lub do przygotowania z gotowej mieszanki) lub ryż

    Przygotowanie:

    1. Soczewicę wypłucz i gotuj w 3 szklankach wody z kurkumą do całkowitej miękkości (ok. 20-30 minut). Po ugotowaniu zblenduj na gładką masę.
    2. Na osobnej patelni na łyżce oleju zeszklij cebulę. Dodaj posiekany pomidor i smaż, aż zmięknie.
    3. Dodaj pokrojone warzywa, przyprawę Sambar Masala i sól. Smaż przez 2-3 minuty.
    4. Zalej warzywa około 2 szklankami wody, przykryj i gotuj, aż będą miękkie (ok. 15 minut).
    5. Do ugotowanych warzyw dodaj zblendowaną soczewicę i pastę z tamaryndowca. Dokładnie wymieszaj i gotuj razem na małym ogniu przez około 5-10 minut, aby smaki się połączyły. W razie potrzeby dodaj więcej wody, aby uzyskać pożądaną konsystencję gulaszu.
    6. Gotowe idli podgrzej na parze. Podawaj kluseczki zalane gorącym, aromatycznym sambarem, opcjonalnie posypane świeżą kolendrą.

