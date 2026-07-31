Baran
Byk
Bliźnięta
Rak
Lew
Panna
Waga
Skorpion
Strzelec
Koziorożec
Wodnik
Ryby
Tygodniowy
Miesięczny
Partnerski
Sennik

Co jeść, gdy temperatura przekracza 30 stopni? Top 5 produktów na upał

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Odpowiednia dieta na upał to nie mit. Odpowiednie menu pozwoli nam przetrwać dni, w których temperatura przekracza 30 st. C. Oto 5 produktów, po które warto sięgać w tym czasie. Są lekkie i bogate w wodę.

Truskawki na kawałkach arbuza, udekorowane listkami świeżej mięty, jako propozycja letniego posiłku.
Podczas ekstremalnych upałów warto nieco zmienić posiłki oraz ich rytm by czuć się lżej, ale nie zaniedbać zdrowej diety123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dieta na upał, czyli czego nie powinno zabraknąć w menu
  2. Co jeść, gdy temperatura przekracza 30 stopni? Top 5 produktów na upał
  3. W upalne dni pamiętaj o nawodnieniu

Fala upałów dotarła do Polski. Gdy wysokie temperatury dają się we znaki, organizm jest szczególnie narażony na utratę wody i składników mineralnych. Dlatego też zbilansowana dieta i regularne nawadnianie w tym czasie są kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia i funkcjonowania organizmu. 

Dieta na upał, czyli czego nie powinno zabraknąć w menu

Ważne, by posiłki były lekkostrawne, składające się w dużej mierze z warzyw i owoców. Warto wybierać też produkty o wysokiej zawartości wody. Odpowiednie menu pomoże zapobiec odwodnieniu, osłabieniu czy uczuciu ciężkości. Lekka dieta to w tym czasie podstawa - lepiej zrezygnować ze smażonego mięsa, słonych przekąsek czy słodyczy.

W ciągu dnia dobrze jest zaplanować od 5 do 6 mniejszych posiłków. Taki system zapewni lepsze trawienie, nie przeciąży żołądka i pomoże w przypadku spadków energii. Letnie menu to przede wszystkim potrawy gotowane, duszone, pieczone lub grillowane. Należy unikać tych z dużą ilością tłuszczu, smażonych i wysoko przetworzonych. Świetnym wyborem jest za to chłodnik, sałatka z kurczakiem lub rybą, owocowe i warzywne koktajle. Jadłospis warto uzupełnić o kilka produktów, które są bogate w wodę, lekkostrawne i nie powodują uczucia ciężkości.

Co jeść, gdy temperatura przekracza 30 stopni? Top 5 produktów na upał

Arbuz

Biała miska wypełniona kawałkami arbuza na drewnianym blacie.
Arbuzy w sezonie warto jeść codziennie - w formie przekąski, jako dodatek do orzeźwiających napojów, koktajli czy sałatek123RF/PICSEL

Arbuz to po prostu idealna przekąska w upalne, letnie dni. Nawadnia ekspresowo, ponieważ składa się w ponad 90 proc. z wody. Gasi pragnienie, dostarcza elektrolitów i witamin, ale też chroni organizm przed przegrzaniem. Dlatego gdy wysokie temperatury dają się we znaki, arbuz zawsze warto mieć pod ręką.

Sałata

Sałata zawiera w sobie mnóstwo witamin
Sałata zawiera w sobie mnóstwo witaminCanvaProINTERIA.PL

Kolejny produkt, którego nie powinno zabraknąć w letnim menu, jest sałata. Składa się w 95 proc. z wody, jest lekkostrawna, dostarcza cennych witamin i minerałów. Ze względu na wysoką zawartość wody w liściach, utrzymuje odpowiednie nawodnienie organizmu. Do tego jest niskokaloryczna, a na jej bazie można przygotować wyśmienite sałatki, np. z dodatkiem sera feta. Co więcej, sałata jest bogata w błonnik, dzięki czemu wspiera układ pokarmowy i zapobiega dolegliwościom trawiennym.

Truskawki

Jak przechowywać truskawki? Poznaj najważniejsze zasady
Soczyste truskawki są idealne na upały123RF/PICSEL

Truskawki w czasie upałów również są naszym sprzymierzeńcem. Mają dużą zawartość wody, dzięki czemu świetnie nawadniają. Oprócz tego zawierają potas, witaminę C i antyoksydanty. Są niskokaloryczne i orzeźwiające. Czy trzeba jednak specjalnie zachęcać do ich jedzenia? Z pewnością nie!

Maślanka

Maślanka pomaga zbić cholesterol, ułatwia zasypianie i dostarcza cennych dla jelit bakterii
Maślanka pomaga zbić cholesterol, ułatwia zasypianie i dostarcza cennych dla jelit bakterii123RF/PICSEL

W czasie upałów idealnym napojem jest maślanka. Nawadnia, uzupełnia elektrolity i chłodzi organizm od środka. Syci, jest niskokaloryczna i nie obciąża układu trawiennego. W szklance maślanki kryją się potas, wapń, sód i magnez, które dbają o właściwą pracę serca i zapobiegają skurczom. Co więcej, kwas mlekowy zawarty w maślance służy wsparciem florze bakteryjnej. Maślanka orzeźwia, dzięki czemu jest doskonałym składnikiem chłodników z koperkiem i rzodkiewką.

Jajka

Połówki ugotowanych na twardo jajek ułożone na jasno-niebieskim talerzu.
Jajka najlepiej jeść ugotowane - w tej formie mają najmniej kalorii i są lekkostrawne123RF/PICSEL

Idealnym uzupełnieniem letniego menu są również jajka. Dostarczają energii, pomagają zachować siłę i nie obciążają żołądka. Do tego są lekkostrawne i zapewniają sytość na dłużej. Co ważne, nie powodują uczucia ciężkości, które przy wysokich temperaturach szczególnie lubi dawać się we znaki. Jajka zawierają witaminy z grupy B, witaminę D, żelazo i aminokwasy, które pomagają w regeneracji.

Zobacz również:

W gorące dni jedz inaczej. Organizm odczuje różnicę
Porady

W gorące dni jedz inaczej. Organizm odczuje różnicę

Jagoda Pazur

W upalne dni pamiętaj o nawodnieniu

Dieta to jedno. W upalne dni kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu. Zazwyczaj zaleca się spożywanie 2-3 litrów wody dziennie, a w trakcie upałów nawet do 4 litrów. Najlepiej wybierać wodę mineralną nisko lub średniozmineralizowaną. Skutecznie pomoże ugasić pragnienie i uzupełniać składniki mineralne.

Warto dodawać do niej plasterek cytryny, liście świeżej mięty, plasterek ogórka czy sezonowe owoce - taki dodatek urozmaici smak i jeszcze lepiej nawodni. Dobrze jest zrezygnować ze słodkich napójow gazowanych, które nie tylko zawierają cukier, dostarczają niepotrzebnych kalorii, ale i potęgują pragnienie.

Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność. 

Soczyste truskawki i borówki na białym talerzu, w tle koszyk z cytrynami i pomarańczami, fragment napisu 'porady' na grafice.
Zdrowe jedzenie może być pyszne i łatwe. Dowiedz się, jak wprowadzić do diety produkty, które odżywią ciało i umysłINTERIA.PL


"Ewa gotuje": Wołowina miso, ginger, orangePolsat
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze