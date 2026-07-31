Spis treści: Dieta na upał, czyli czego nie powinno zabraknąć w menu Co jeść, gdy temperatura przekracza 30 stopni? Top 5 produktów na upał W upalne dni pamiętaj o nawodnieniu

Fala upałów dotarła do Polski. Gdy wysokie temperatury dają się we znaki, organizm jest szczególnie narażony na utratę wody i składników mineralnych. Dlatego też zbilansowana dieta i regularne nawadnianie w tym czasie są kluczowe dla zachowania dobrego samopoczucia i funkcjonowania organizmu.

Dieta na upał, czyli czego nie powinno zabraknąć w menu

Ważne, by posiłki były lekkostrawne, składające się w dużej mierze z warzyw i owoców. Warto wybierać też produkty o wysokiej zawartości wody. Odpowiednie menu pomoże zapobiec odwodnieniu, osłabieniu czy uczuciu ciężkości. Lekka dieta to w tym czasie podstawa - lepiej zrezygnować ze smażonego mięsa, słonych przekąsek czy słodyczy.

W ciągu dnia dobrze jest zaplanować od 5 do 6 mniejszych posiłków. Taki system zapewni lepsze trawienie, nie przeciąży żołądka i pomoże w przypadku spadków energii. Letnie menu to przede wszystkim potrawy gotowane, duszone, pieczone lub grillowane. Należy unikać tych z dużą ilością tłuszczu, smażonych i wysoko przetworzonych. Świetnym wyborem jest za to chłodnik, sałatka z kurczakiem lub rybą, owocowe i warzywne koktajle. Jadłospis warto uzupełnić o kilka produktów, które są bogate w wodę, lekkostrawne i nie powodują uczucia ciężkości.

Co jeść, gdy temperatura przekracza 30 stopni? Top 5 produktów na upał

Arbuz

Arbuzy w sezonie warto jeść codziennie - w formie przekąski, jako dodatek do orzeźwiających napojów, koktajli czy sałatek 123RF/PICSEL

Arbuz to po prostu idealna przekąska w upalne, letnie dni. Nawadnia ekspresowo, ponieważ składa się w ponad 90 proc. z wody. Gasi pragnienie, dostarcza elektrolitów i witamin, ale też chroni organizm przed przegrzaniem. Dlatego gdy wysokie temperatury dają się we znaki, arbuz zawsze warto mieć pod ręką.

Sałata

Sałata zawiera w sobie mnóstwo witamin CanvaPro INTERIA.PL

Kolejny produkt, którego nie powinno zabraknąć w letnim menu, jest sałata. Składa się w 95 proc. z wody, jest lekkostrawna, dostarcza cennych witamin i minerałów. Ze względu na wysoką zawartość wody w liściach, utrzymuje odpowiednie nawodnienie organizmu. Do tego jest niskokaloryczna, a na jej bazie można przygotować wyśmienite sałatki, np. z dodatkiem sera feta. Co więcej, sałata jest bogata w błonnik, dzięki czemu wspiera układ pokarmowy i zapobiega dolegliwościom trawiennym.

Truskawki

Soczyste truskawki są idealne na upały 123RF/PICSEL

Truskawki w czasie upałów również są naszym sprzymierzeńcem. Mają dużą zawartość wody, dzięki czemu świetnie nawadniają. Oprócz tego zawierają potas, witaminę C i antyoksydanty. Są niskokaloryczne i orzeźwiające. Czy trzeba jednak specjalnie zachęcać do ich jedzenia? Z pewnością nie!

Maślanka

Maślanka pomaga zbić cholesterol, ułatwia zasypianie i dostarcza cennych dla jelit bakterii 123RF/PICSEL

W czasie upałów idealnym napojem jest maślanka. Nawadnia, uzupełnia elektrolity i chłodzi organizm od środka. Syci, jest niskokaloryczna i nie obciąża układu trawiennego. W szklance maślanki kryją się potas, wapń, sód i magnez, które dbają o właściwą pracę serca i zapobiegają skurczom. Co więcej, kwas mlekowy zawarty w maślance służy wsparciem florze bakteryjnej. Maślanka orzeźwia, dzięki czemu jest doskonałym składnikiem chłodników z koperkiem i rzodkiewką.

Jajka

Jajka najlepiej jeść ugotowane - w tej formie mają najmniej kalorii i są lekkostrawne 123RF/PICSEL

Idealnym uzupełnieniem letniego menu są również jajka. Dostarczają energii, pomagają zachować siłę i nie obciążają żołądka. Do tego są lekkostrawne i zapewniają sytość na dłużej. Co ważne, nie powodują uczucia ciężkości, które przy wysokich temperaturach szczególnie lubi dawać się we znaki. Jajka zawierają witaminy z grupy B, witaminę D, żelazo i aminokwasy, które pomagają w regeneracji.

W upalne dni pamiętaj o nawodnieniu

Dieta to jedno. W upalne dni kluczowe jest regularne nawadnianie organizmu. Zazwyczaj zaleca się spożywanie 2-3 litrów wody dziennie, a w trakcie upałów nawet do 4 litrów. Najlepiej wybierać wodę mineralną nisko lub średniozmineralizowaną. Skutecznie pomoże ugasić pragnienie i uzupełniać składniki mineralne.

Warto dodawać do niej plasterek cytryny, liście świeżej mięty, plasterek ogórka czy sezonowe owoce - taki dodatek urozmaici smak i jeszcze lepiej nawodni. Dobrze jest zrezygnować ze słodkich napójow gazowanych, które nie tylko zawierają cukier, dostarczają niepotrzebnych kalorii, ale i potęgują pragnienie.

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