Żurek - co to za zupa?

Żurek to wciąż mało doceniana przez Polaków zupa. Wydawać by się mogło, że nie należy do najzdrowszych, bo w składzie ma głównie mąkę, wodę i przyprawy, jednak wraz z dodatkami może stanowić niezwykle pożywny i sycący posiłek. Tę serwowaną szczególnie w okresie Świąt Wielkanocnych zupę robi się na bazie zakwasu przyrządzonego z mąki żurkowej, czyli żytniej, najczęściej typu 720, o średnim stopniu przemiału. Za sprawą przypraw i dodatków - szczególnie majeranku, czosnku, chrzanu oraz śmietany, pod koniec przygotowywania zyskuje doskonałą, kremową konsystencję, wspaniały wyrazisty smak i aromat. Serwując ją z jajkiem, pieczywem i wysokiej jakości kiełbasą, danie to staje się niezwykle sycące i pożywne.

Co jeszcze poza żurkiem można przygotować z mąki żytniej?

Mąka żytnia to produkt, który zdecydowanie warto mieć w swojej kuchni. Jest bowiem uniwersalna i będzie dobrą opcją dla tych, którym zależy na ograniczeniu w diecie białej mąki pszennej. Żytnia będzie nadawać się doskonale do:

wypieku domowego pieczywa - chleba czy bułek

słodkich wypieków (najlepiej wymieszać ją z pszenną lub orkiszową) - wbrew pozorom sprawdza się dobrze i nadaje orzechowego posmaku

zagęszczania sosów i zup

przygotowywania ciasta na naleśniki, gofry i pierogi - zwłaszcza w wersji wytrawnej

zakwasu na barszcz biały - mimo że zaleca się używać do tego mąki pszennej, żytnia będzie równie dobrą opcją

Z dodatkiem mąki żytniej możesz zrobić pyszne naleśniki i pierogi 123RF/PICSEL

Dlaczego mąka z żyta jest zdrowsza od oczyszczonej mąki pszennej?

Wielu dietetyków zaleca, aby w diecie ograniczać stosowanie oczyszczonych ze składników odżywczych mąk, a w zamian wprowadzać częściej pełnoziarniste. Mąka żytnia będzie świetną alternatywą, ponieważ jest źródłem wielu minerałów i błonnika, który:

wspiera trawienie i przeciwdziała zaparciom

reguluje poziom cukru we krwi

pomaga utrzymać sytość na dłużej

Mąka żurkowa ma ponadto niższy indeks glikemiczny od białej (nie powoduje gwałtownych skoków cukru we krwi) i pomaga kontrolować apetyt. Będzie więc idealną opcją dla diabetyków, osób odchudzających się, jak również mających problemy z nieregularnością wypróżnień. Mąka żytnia poza tym, że jest źródłem minerałów wspierających układ nerwowy: magnezu, cynku, żelaza, potasu i witamin z grupy B to zawiera też związki prebiotyczne, które wspierają rozwój dobrych bakterii jelitowych.

