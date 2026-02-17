Na stolnicy usypać kopczyk z mąki, odrobinę zostawić na boku (przyda się podczas wałkowania).

Zrobić dołek, do dołka wlać gorącą wodę i delikatnie wymieszać nożem - zagarniając mąkę do środka (ta czynność fachowo nazywa się zaparzaniem ciasta i właśnie takie ciasto jest najlepsze na pierogi).

Gdy woda z mąką zamieni się na stolnicy w "klajster", zrobić w nim dołek, do dołka wsypać odrobinę mąki i wybić jajko.

Wszystko wymieszać nożem i wyrobić dłońmi - ciasto powinno być "wolne", bo wtedy dobrze się klei, a po ugotowaniu będzie miękkie.

Wyrobione ciasto rozwałkować na grubość ok. 3-4 milimetrów. Szklanką lub specjalnym pierścieniem wykroić krążki (można też wyciąć nożem paski o szerokości 7-8 cm i zrobić z nich zgrabne kwadraty).

Szpinak rozmrozić. Masło roztopić na patelni, zeszklić czosnek. Dodać szpinak i smażyć, aż nadmiar wody odparuje. Dodać zmielony ser. Lekko przesmażyć. Przyprawić solą i dużą ilością pieprzu. Nałożyć na ciasto, zrobić pierogi.

Porządnie sklejone ugotować w osolonym wrzątku, a gdy wypłyną, odczekać jeszcze 2-3 minuty i przełożyć na chwilę do zimnej wody, następnie odcedzić na sicie.