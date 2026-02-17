Co na obiad w Środę Popielcową? Wachowicz ma cztery sprawdzone dania postne
Dla mnie Środa Popielcowa, podobnie jak Wielki Piątek, to czas postu, dlatego podpowiadam kilka propozycji obiadowych dla tych, którzy - tak jak ja - w tych dniach rezygnują z mięsa. Po ostatkach i karnawałowym ucztowaniu warto postawić na lekkie dania.
Spis treści:
- Dorsz na sałacie - przepis Ewy Wachowicz
- Makaron z sosem pomidorowym - przepis Ewy Wachowicz
- Kotlety ziemniaczane - przepis Ewy Wachowicz
- Pierogi, typowo po polsku - przepis Ewy Wachowicz
Dorsz na sałacie - przepis Ewy Wachowicz
Jako pierwsza propozycja - nie mięso, lecz ryba, na przykład dorsz. Żeby było trochę inaczej, a przy tym smacznie, warto podać go w płatkach migdałów na sałacie.
Składniki:
- 2 filety z dorsza
- sól
- pieprz biały
- sok z cytryny
- oliwa
- 1 jajko
- płatki migdałów do panierowania
- masło klarowane do smażenia
- sałata lodowa i pomidorki koktajlowe do podania
Opis przygotowania:
- Filety z dorsza pokroić na kawałki.
- Oprószyć solą, przyprawić pieprzem.
- Przełożyć do zamykanego naczynia.
- Skropić sokiem z cytryny i oliwą.
- Przykryć i wstawić do lodówki na minimum 30 minut.
- Po tym czasie zanurzyć w roztrzepanym jajku. Obtoczyć w płatkach migdałów i usmażyć z obu stron na mocno rozgrzanym maśle.
- Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.
- Podawać na sałacie, w towarzystwie pomidorków koktajlowych.
- Liście porwać na talerz, dorzucić przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, skropić sokiem z cytryny i oprószyć solą.
- Polać odrobiną oliwy i ułożyć kawałki ryby.
Makaron z sosem pomidorowym - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- makaron wstążki
- parmezan
- świeża bazylia
Sos:
- 750 ml sosu pomidorowego (passaty)
- 1 ząbek czosnku
- 4 łyżki oliwy
- bazylia suszona
- sól
- pieprz
Opis przygotowania:
- Oliwę wlać na rozgrzaną patelnię, wrzucić pokrojony na plasterki czosnek. Podsmażyć, uważając, by się nie przypalił.
- Wlać sos pomidorowy, przyprawić roztartą w dłoniach bazylią. Zagotować.
- Doprawić do smaku solą i pieprzem.
- Makaron ugotować al dente.
- Odcedzić i przełożyć do sosu.
- Skropić odrobiną oliwy.
- Delikatnie wymieszać i od razu podawać.
- Posypać startym serem, udekorować listkami bazylii.
Kotlety ziemniaczane - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- 6 ziemniaków
- 1 cebula
- 1 łyżka masła
- 1 jajko
- 1 łyżka mąki
- bułka tarta
- olej do smażenia
- sól
- pieprz
- masło klarowane do smażenia
Opis przygotowania:
- Ziemniaki obrać, ugotować i rozgnieść lub przecisnąć przez praskę.
- Dodać podsmażoną na maśle cebulę (drobna kostka).
- Doprawić do smaku solą i pieprzem. Dodać jajko i wymieszać.
- Uformować sznycelki, naciąć z obu stron "w kratkę", obtoczyć w bułce tartej, usmażyć na maśle klarowanym.
Pierogi, typowo po polsku - przepis Ewy Wachowicz
Składniki:
- 400 g mąki
- 250 ml gorącej wody
- 1 jajko
Nadzienie szpinakowe:
- 250 g mrożonego szpinaku
- 250 g białego sera
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka masła
- sól
- pieprz
Opis przygotowania:
- Na stolnicy usypać kopczyk z mąki, odrobinę zostawić na boku (przyda się podczas wałkowania).
- Zrobić dołek, do dołka wlać gorącą wodę i delikatnie wymieszać nożem - zagarniając mąkę do środka (ta czynność fachowo nazywa się zaparzaniem ciasta i właśnie takie ciasto jest najlepsze na pierogi).
- Gdy woda z mąką zamieni się na stolnicy w "klajster", zrobić w nim dołek, do dołka wsypać odrobinę mąki i wybić jajko.
- Wszystko wymieszać nożem i wyrobić dłońmi - ciasto powinno być "wolne", bo wtedy dobrze się klei, a po ugotowaniu będzie miękkie.
- Wyrobione ciasto rozwałkować na grubość ok. 3-4 milimetrów. Szklanką lub specjalnym pierścieniem wykroić krążki (można też wyciąć nożem paski o szerokości 7-8 cm i zrobić z nich zgrabne kwadraty).
- Szpinak rozmrozić. Masło roztopić na patelni, zeszklić czosnek. Dodać szpinak i smażyć, aż nadmiar wody odparuje. Dodać zmielony ser. Lekko przesmażyć. Przyprawić solą i dużą ilością pieprzu. Nałożyć na ciasto, zrobić pierogi.
- Porządnie sklejone ugotować w osolonym wrzątku, a gdy wypłyną, odczekać jeszcze 2-3 minuty i przełożyć na chwilę do zimnej wody, następnie odcedzić na sicie.
- Podawać okraszone zbrązowionym masłem.
Na postny obiad wcale nie trzeba rezygnować ze smaku ani sytości - wystarczy sięgnąć po proste składniki i sprawdzone pomysły. Ryba, makaron, ziemniaki czy pierogi "udowadniają", że bezmięsne dania mogą być różnorodne, aromatyczne i naprawdę satysfakcjonujące.
