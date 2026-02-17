Co na obiad w Środę Popielcową? Wachowicz ma cztery sprawdzone dania postne

Dla mnie Środa Popielcowa, podobnie jak Wielki Piątek, to czas postu, dlatego podpowiadam kilka propozycji obiadowych dla tych, którzy - tak jak ja - w tych dniach rezygnują z mięsa. Po ostatkach i karnawałowym ucztowaniu warto postawić na lekkie dania.

Kobieta trzymająca talerz z makaronem udekorowanym natką pietruszki, po lewej stronie talerz z kotletami jajecznymi i ogórkami.
Co na obiad w Środę Popielcową? Wachowicz gotuje postnieNlfskoordynatorArchiwum autora

Spis treści:

  1. Dorsz na sałacie - przepis Ewy Wachowicz
  2. Makaron z sosem pomidorowym - przepis Ewy Wachowicz
  3. Kotlety ziemniaczane - przepis Ewy Wachowicz
  4. Pierogi, typowo po polsku - przepis Ewy Wachowicz

Dorsz na sałacie - przepis Ewy Wachowicz

Jako pierwsza propozycja - nie mięso, lecz ryba, na przykład dorsz. Żeby było trochę inaczej, a przy tym smacznie, warto podać go w płatkach migdałów na sałacie.

Dorsz idealnie sprawdzi się w daniu postnym
Dorsz idealnie sprawdzi się w daniu postnymarchiwum prywatne

Składniki:

  • 2 filety z dorsza
  • sól
  • pieprz biały
  • sok z cytryny
  • oliwa
  • 1 jajko
  • płatki migdałów do panierowania
  • masło klarowane do smażenia
  • sałata lodowa i pomidorki koktajlowe do podania

Opis przygotowania:

  1. Filety z dorsza pokroić na kawałki.
  2. Oprószyć solą, przyprawić pieprzem.
  3. Przełożyć do zamykanego naczynia.
  4. Skropić sokiem z cytryny i oliwą.
  5. Przykryć i wstawić do lodówki na minimum 30 minut.
  6. Po tym czasie zanurzyć w roztrzepanym jajku. Obtoczyć w płatkach migdałów i usmażyć z obu stron na mocno rozgrzanym maśle.
  7. Odsączyć z nadmiaru tłuszczu na ręczniku papierowym.
  8. Podawać na sałacie, w towarzystwie pomidorków koktajlowych.
  9. Liście porwać na talerz, dorzucić przekrojone na pół pomidorki koktajlowe, skropić sokiem z cytryny i oprószyć solą.
  10. Polać odrobiną oliwy i ułożyć kawałki ryby.

    Makaron z sosem pomidorowym - przepis Ewy Wachowicz

    Makaron z sosem przygotujesz dosłownie w kilka minut
    Makaron z sosem przygotujesz dosłownie w kilka minutArchiwum autora

    Składniki:

    • makaron wstążki
    • parmezan
    • świeża bazylia

    Sos:

    • 750 ml sosu pomidorowego (passaty)
    • 1 ząbek czosnku
    • 4 łyżki oliwy
    • bazylia suszona
    • sól
    • pieprz

    Opis przygotowania:

    1. Oliwę wlać na rozgrzaną patelnię, wrzucić pokrojony na plasterki czosnek. Podsmażyć, uważając, by się nie przypalił.
    2. Wlać sos pomidorowy, przyprawić roztartą w dłoniach bazylią. Zagotować.
    3. Doprawić do smaku solą i pieprzem.
    4. Makaron ugotować al dente.
    5. Odcedzić i przełożyć do sosu.
    6. Skropić odrobiną oliwy.
    7. Delikatnie wymieszać i od razu podawać.
    8. Posypać startym serem, udekorować listkami bazylii.

    Kotlety ziemniaczane - przepis Ewy Wachowicz

    Co na obiad w środę popielcową? Wachowicz gotuje postnie
    Co na obiad w środę popielcową? Wachowicz gotuje postnie Archiwum autora

    Składniki:

    • 6 ziemniaków
    • 1 cebula
    • 1 łyżka masła
    • 1 jajko
    • 1 łyżka mąki
    • bułka tarta
    • olej do smażenia
    • sól
    • pieprz
    • masło klarowane do smażenia

    Opis przygotowania:

    1. Ziemniaki obrać, ugotować i rozgnieść lub przecisnąć przez praskę.
    2. Dodać podsmażoną na maśle cebulę (drobna kostka).
    3. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Dodać jajko i wymieszać.
    4. Uformować sznycelki, naciąć z obu stron "w kratkę", obtoczyć w bułce tartej, usmażyć na maśle klarowanym.

    Pierogi, typowo po polsku - przepis Ewy Wachowicz

    Talerz tradycyjnych pierogów posypanych posiekaną zieloną cebulką, ustawiony na tkaninie o ludowym wzorze.
    Pierogi123RF/PICSEL

    Składniki:

    • 400 g mąki
    • 250 ml gorącej wody
    • 1 jajko

    Nadzienie szpinakowe:

    • 250 g mrożonego szpinaku
    • 250 g białego sera
    • 1 ząbek czosnku
    • 1 łyżka masła
    • sól
    • pieprz

    Opis przygotowania:

    1. Na stolnicy usypać kopczyk z mąki, odrobinę zostawić na boku (przyda się podczas wałkowania).
    2. Zrobić dołek, do dołka wlać gorącą wodę i delikatnie wymieszać nożem - zagarniając mąkę do środka (ta czynność fachowo nazywa się zaparzaniem ciasta i właśnie takie ciasto jest najlepsze na pierogi).
    3. Gdy woda z mąką zamieni się na stolnicy w "klajster", zrobić w nim dołek, do dołka wsypać odrobinę mąki i wybić jajko.
    4. Wszystko wymieszać nożem i wyrobić dłońmi - ciasto powinno być "wolne", bo wtedy dobrze się klei, a po ugotowaniu będzie miękkie.
    5. Wyrobione ciasto rozwałkować na grubość ok. 3-4 milimetrów. Szklanką lub specjalnym pierścieniem wykroić krążki (można też wyciąć nożem paski o szerokości 7-8 cm i zrobić z nich zgrabne kwadraty).
    6. Szpinak rozmrozić. Masło roztopić na patelni, zeszklić czosnek. Dodać szpinak i smażyć, aż nadmiar wody odparuje. Dodać zmielony ser. Lekko przesmażyć. Przyprawić solą i dużą ilością pieprzu. Nałożyć na ciasto, zrobić pierogi.
    7. Porządnie sklejone ugotować w osolonym wrzątku, a gdy wypłyną, odczekać jeszcze 2-3 minuty i przełożyć na chwilę do zimnej wody, następnie odcedzić na sicie.
    8. Podawać okraszone zbrązowionym masłem.

    Na postny obiad wcale nie trzeba rezygnować ze smaku ani sytości - wystarczy sięgnąć po proste składniki i sprawdzone pomysły. Ryba, makaron, ziemniaki czy pierogi "udowadniają", że bezmięsne dania mogą być różnorodne, aromatyczne i naprawdę satysfakcjonujące.

