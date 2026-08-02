Co Serbowie jedzą na śniadanie? Ten przysmak to kulinarny hit

Kuchnia serbska to generalnie kuchnia bałkańska z silnymi wpływami tureckimi (osmańskimi), śródziemnomorskimi i środkowoeuropejskimi. Jest bardzo obfita i syta, a jej fundamentem jest mięso, świeże warzywa oraz potrawy z grilla.

Serbowie kochają grillować - grill (roštilj) jest wręcz podstawą serbskiej gastronomii. Mieszkańcy Serbii grillują wszelkie rodzaje mięs - mielone i mieszane, wieprzowinę, wołowinę czy baraninę.

Dodatkiem do dań z grilla są świeże warzywa, nabiał, np. kajmak (tłusty, kremowy produkt mleczny o maślanej konsystencji i lekko słonym smaku) czy ajvar (pasta z pieczonej papryki i bakłażana).

Serbowie dbają, by potrawy były dość pikantne, ale nie za ostre. W kuchni dominuje sól, pieprz, natka pietruszki oraz papryka w proszku.

Najpopularniejsze dania kuchni serbskiej to:

ćevapi (lub ćevapčići) - małe, podłużne kiełbaski z mielonego mięsa z rusztu, podawane z cebulą i chlebkiem somun,

pljeskavica - serbski "hamburger" z mięsa mielonego, nadziewany często serem lub słoniną,

karađorđeva šnicla - rolada z mięsa cielęcego lub wieprzowego nadziewana kajmakiem, panierowana i smażona na głębokim tłuszczu,

corba - gęsta i treściwa zupa warzywno - mięsna,

burek - przekąska z ciasta filo przekładanego słonym serem lub mięsem.

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Co Serbowie jedzą na śniadanie?

Serbowie kochają długie, obfite śniadania. Rano jadają najczęściej sycące, tradycyjne wypieki z ciasta filo lub drożdżowego, z burkiem na czele. Popijają go zazwyczaj jogurtem lub kawą.

Popularne serbskie śniadanie to również gibanica - tradycyjna zapiekanka makaronowo - warstwowa lub ciasto z ciasta filo z dużą ilością białego sera i jajek. Niektórzy wybierają proję, czyli tradycyjny chlebek lub babeczki z mąki kukurydzianej, czasem z dodatkiem sera lub skwarek.

Popularnym daniem śniadaniowym jest kačamak, czyli bardzo gęsta kukurydziana owsianka (polenta) podawana z serem i kajmakiem.

Serbowie jedzą też kanapki z kajmakiem i ajvarem, nierzadko z dodatkiem wędlin lub sera oraz rogaliki - kifle.

Serbowie uwielbiają śniadania na mieście - w restauracjach lub lokalnych piekarniach, ale wciąż silna jest tu tradycja jedzenia w domu.

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