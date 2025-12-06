Spis treści: Jakie warzywa i owoce jeść jesienią oraz zimą? Dlaczego warto jeść kiszonki? Co się stanie z twoim ciałem, jeśli każdego dnia będziesz jeść kiszoną kapustę?

Jakie warzywa i owoce jeść jesienią oraz zimą?

Nie od dziś wiadomo, że zdrowa dieta powinna opierać się na produktach sezonowych. Jesienią i zimą jest ich niestety zdecydowanie mniej. W sklepach nie brakuje co prawda świeżych warzyw i owoców, jednak smakują one kiepsko, a jakość pozostawia wiele do życzenia. Zaleca się więc spożywanie głównie naszych rodzimych produktów, które można przechowywać przez wiele miesięcy - należą do nich przede wszystkim ziemniaki, marchew, pietruszka, buraki, kapusta, a także warzywa cebulowe - czosnek i cebula. Spośród owoców najlepszym wyborem będą oczywiście jabłka, gruszki oraz śliwki.

Dlaczego warto jeść kiszonki?

W okresie jesienno-zimowym produktami na wagę złota są również kiszonki - ogórki, kapusta, buraki, zakwasy buraczane i fermentowany nabiał. Lekarze i dietetycy zalecają ich jedzenie szczególnie w sezonie infekcyjnym, bo korzystnie oddziałują na jelita, a tym samym doskonale wzmacniają odporność. Są bowiem bogactwem:

naturalnych bakterii probiotycznych wspierających mikroflorę jelitową

błonnika

witamin - C, A, B, E i K

wielu minerałów, m.in. potasu, magnezu, żelaza, wapnia i fosforu

Kiszonki to samo zdrowie. W sezonie jesienno-zimowym powinny być obowiązkowe w diecie Madeleine Steinbach 123RF/PICSEL

Co się stanie z twoim ciałem, jeśli każdego dnia będziesz jeść kiszoną kapustę?

Na temat kiszonek, a konkretnie kiszonej kapusty wypowiedział się ostatnio znany w sieci dietetyk, trener i influencer - Karol Pieczka. W krótkim filmiku na Instagramie wyjaśnił, jakie korzyści niesie regularne spożywanie tego produktu.

- Co się stanie z twoim ciałem, jeśli codziennie zjesz 100 g kapusty kiszonej? - zapytał obserwatorów Karol Pieczka i natychmiast odpowiedział:

regenerujesz jelita i wspierasz odchudzanie

regulujesz wypróżnianie, ciśnienie tętnicze, cukier i cholesterol

kondycja skóry się poprawi, a ból stawów zmniejszy

Rozwiń

Jak widać, jedzenie kiszonek wpływa nie tylko zbawiennie na jelita, ale korzystnie oddziałuje na cały organizm. Koniecznie włącz je zatem do codziennego jadłospisu.

Gotowanie to nie tylko przepisy, ale też sprytne patenty, które ułatwiają życie. Sprawdź, jak przechowywać jedzenie, skrócić czas w kuchni i wykorzystać produkty do ostatniego okruszka. Twoja kuchnia może stać się miejscem pełnym pomysłów. Więcej na kobieta.interia.pl/kuchnia

Odkryj triki, które pomogą ci oszczędzać czas, pieniądze i energię Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Bryndziołki. Pierogi z bryndzą i oscypkiem Polsat