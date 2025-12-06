Co się stanie z twoim ciałem, jeśli codziennie zjesz kiszoną kapustę? Odpowiedz zaskakuje

Specjaliści ds. żywienia od dawna zachęcają do spożywania kiszonek w okresie jesienno-zimowym. Powód jest oczywisty - mało co tak doskonale wzmacnia odporność jak naturalne probiotyki. Aby zauważyć korzyści zdrowotne należy jednak jeść je systematycznie. Na temat wpływu na organizm człowieka kiszonej kapusty, wypowiedział się ostatnio w sieci pewien dietetyk. Informacje jakie podał wielu mogą zaskoczyć.

Porcja kiszonej kapusty ułożona na białym talerzu, z widocznymi kawałkami marchwi oraz ziarnami czarnego pieprzu, w tle główki świeżej kapusty i całe marchewki.
Kapusta kiszona to bogactwo witaminy C i naturalnych probiotyków. Jej wpływ na zdrowie jest nieoceniony 123RF/PICSEL

Jakie warzywa i owoce jeść jesienią oraz zimą?

Nie od dziś wiadomo, że zdrowa dieta powinna opierać się na produktach sezonowych. Jesienią i zimą jest ich niestety zdecydowanie mniej. W sklepach nie brakuje co prawda świeżych warzyw i owoców, jednak smakują one kiepsko, a jakość pozostawia wiele do życzenia. Zaleca się więc spożywanie głównie naszych rodzimych produktów, które można przechowywać przez wiele miesięcy - należą do nich przede wszystkim ziemniaki, marchew, pietruszka, buraki, kapusta, a także warzywa cebulowe - czosnek i cebula. Spośród owoców najlepszym wyborem będą oczywiście jabłka, gruszki oraz śliwki.

Dlaczego warto jeść kiszonki?

W okresie jesienno-zimowym produktami na wagę złota są również kiszonki - ogórki, kapusta, buraki, zakwasy buraczane i fermentowany nabiał. Lekarze i dietetycy zalecają ich jedzenie szczególnie w sezonie infekcyjnym, bo korzystnie oddziałują na jelita, a tym samym doskonale wzmacniają odporność. Są bowiem bogactwem:

  • naturalnych bakterii probiotycznych wspierających mikroflorę jelitową
  • błonnika
  • witamin - C, A, B, E i K
  • wielu minerałów, m.in. potasu, magnezu, żelaza, wapnia i fosforu
Szklana miska wypełniona kiszoną kapustą z widelcem nabierającym porcję kapusty, charakterystyczna struktura i kolor fermentowanego warzywa są dobrze widoczne.
Kiszonki to samo zdrowie. W sezonie jesienno-zimowym powinny być obowiązkowe w diecieMadeleine Steinbach123RF/PICSEL

Co się stanie z twoim ciałem, jeśli każdego dnia będziesz jeść kiszoną kapustę?

Na temat kiszonek, a konkretnie kiszonej kapusty wypowiedział się ostatnio znany w sieci dietetyk, trener i influencer - Karol Pieczka. W krótkim filmiku na Instagramie wyjaśnił, jakie korzyści niesie regularne spożywanie tego produktu.

- Co się stanie z twoim ciałem, jeśli codziennie zjesz 100 g kapusty kiszonej? - zapytał obserwatorów Karol Pieczka i natychmiast odpowiedział:

  • regenerujesz jelita i wspierasz odchudzanie
  • regulujesz wypróżnianie, ciśnienie tętnicze, cukier i cholesterol
  • kondycja skóry się poprawi, a ból stawów zmniejszy

Jak widać, jedzenie kiszonek wpływa nie tylko zbawiennie na jelita, ale korzystnie oddziałuje na cały organizm. Koniecznie włącz je zatem do codziennego jadłospisu.

