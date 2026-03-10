Co z kuchni koreańskiej można zrobić w domu? Dwa kulinarne hity

Kuchnia koreańska: Co ją wyróżnia?

Kuchnia koreańska to zestaw kulinarnych tradycji wywodzących się z Półwyspu Koreańskiego. W dużym skrócie można powiedzieć, że opiera się głównie na ryżu i makaronie, daniach zwanych banchan (różnorodne, małe przystawki serwowane w niewielkich miseczkach wraz z ryżem i daniem głównym), warzywach, mięsie oraz z soi w różnych postaciach.

Kuchnia koreańska słynie także z zup oraz deserów, choćby tradycyjnych ciastek ryżowych tteok oraz hangwa. Prawdziwym kulinarnym hitem jest również oczywiście bibimbap oraz rozsławione na całym świecie kimchi. Jak zrobić je w domu?

Bibimbap:

Bibimbap to po prostu ryż z warzywami, mięsem (najczęściej wołowiną) i jajkiem, dobrze przyprawiony. Wołowinę można oczywiście zastąpić kurczakiem lub przygotować wersję tego dania bez mięsa.

Składniki:

dwie łyżki sosu sojowego jasnego,

dwie łyżeczki białego sezamu,

słoik kimchi odsączonej z zalewy,

puszka grzybów shittake odsączonych z zalewy,

60 g pasty kimchii,

200 g ryżu jaśminowego,

20 g czosnku drobno posiekanego,

10 g imbiru drobno posiekanego,

200 g piersi z kurczaka,

cztery jajka,

jedna marchewka, pokrojona w cienkie paski,

50 g szczypiorku drobno posiekanego,

łyżka miodu,

50 ml wody,

sól i pieprz do smaku,

olej.

Przygotowanie:

1. W rondelku połącz pastę kimchi, wodę i miód. Zagotuj i odstaw do przestudzenia.

2. Pokrój kurczaka w cienkie paski, dopraw sosem sojowym, solą oraz pieprzem. Smaż na patelni.

3. Ugotuj ryż jaśminowy. Na oleju podsmaż grzyby shittake z czosnkiem i imbirem oraz krótko marchewkę. Jajka usmaż na sadzone.

4. W misce ułóż ryż i pozostałe składniki, a na wierzch połóż jajko sadzone. Posyp sezamem i szczypiorkiem i polej sosem z kimchi.

Kimchi

Kimchi to prawdziwy symbol kuchni koreańskiej - tradycyjne danie przyrządzane ze sfermentowanych warzyw, czyli kapusty pekińskiej, koreańskiej rzodkwi, ogórków. Kimchi podawana jest jako przystawka lub dodawana do dań głównych.

Kimchi to prawdziwy skarb - zawiera witaminę A, tiaminę B1, ryboflawinę B2, wapń i żelazo oraz bakterię lactobacillus, która pomaga w trawieniu i wzmacnia odporność. Jak przygotować ją w domu?

Składniki:

dwa opakowania pasty kimchi,

800 g kapusty pekińskiej,

trzy średnie marchewki pokrojone w słupki,

mały por pokrojony w słupki,

jabłko pokrojone w plasterki,

cztery ząbki czosnku drobno posiekane,

5 cm imbiru drobno posiekanego,

sześć łyżeczek szczypiorku posiekanego.

sól do smaku.

Przygotowanie:

1. Opłucz kapustę, osusz, zdejmij wierzchnie liście i odłóż je na później.

2. Główkę kapusty przetnij na cztery części, pokrój całość w paski i przełóż do dużej miski. Dopraw solą i wymieszaj, a następnie wlej trochę letniej wody - tak, by zakryć całą kapustę. Odstaw na dwie godziny, mieszając co jakiś czas.

3. W misce wymieszaj pastę kimchi, czosnek oraz imbir. Kapustę przełóż na durszlak, ale zostaw szklankę słonej zalewy. Wypłucz ją i włóż do miski. Dodaj marchew, pora, dymkę, jabłko oraz wcześniej przygotowaną mieszankę z kimchi.

4. Wetrzyj pastę w warzywa i owoce. Zrób to w rękawiczkach.

5. Całość przełóż do słoików, zapełniając około 3/4 powierzchni. Wlej pozostawioną zalewę, przykryj odłożonymi na początku liśćmi kapusty.

6. Postaw w chłodnym, ciemnym miejscu na dwa, trzy dni. Zamknij słoiki i wstaw do lodówki.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Kuchnia Canva Pro INTERIA.PL

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 162: Anna Wendzikowska INTERIA.PL