Co z kuchni koreańskiej można zrobić w domu? Dwa kulinarne hity
Kuchnia koreańska, podobnie zresztą jak cała kultura tego kraju, cieszy się coraz większą popularnością, także w Polsce. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej osób chce się nauczyć przygotowywać popularne dania tej kuchni w domu. Mamy dla was dwa przepisy na flagowe potrawy Korei.
Kuchnia koreańska: Co ją wyróżnia?
Kuchnia koreańska to zestaw kulinarnych tradycji wywodzących się z Półwyspu Koreańskiego. W dużym skrócie można powiedzieć, że opiera się głównie na ryżu i makaronie, daniach zwanych banchan (różnorodne, małe przystawki serwowane w niewielkich miseczkach wraz z ryżem i daniem głównym), warzywach, mięsie oraz z soi w różnych postaciach.
Kuchnia koreańska słynie także z zup oraz deserów, choćby tradycyjnych ciastek ryżowych tteok oraz hangwa. Prawdziwym kulinarnym hitem jest również oczywiście bibimbap oraz rozsławione na całym świecie kimchi. Jak zrobić je w domu?
Bibimbap:
Bibimbap to po prostu ryż z warzywami, mięsem (najczęściej wołowiną) i jajkiem, dobrze przyprawiony. Wołowinę można oczywiście zastąpić kurczakiem lub przygotować wersję tego dania bez mięsa.
Składniki:
- dwie łyżki sosu sojowego jasnego,
- dwie łyżeczki białego sezamu,
- słoik kimchi odsączonej z zalewy,
- puszka grzybów shittake odsączonych z zalewy,
- 60 g pasty kimchii,
- 200 g ryżu jaśminowego,
- 20 g czosnku drobno posiekanego,
- 10 g imbiru drobno posiekanego,
- 200 g piersi z kurczaka,
- cztery jajka,
- jedna marchewka, pokrojona w cienkie paski,
- 50 g szczypiorku drobno posiekanego,
- łyżka miodu,
- 50 ml wody,
- sól i pieprz do smaku,
- olej.
Przygotowanie:
1. W rondelku połącz pastę kimchi, wodę i miód. Zagotuj i odstaw do przestudzenia.
2. Pokrój kurczaka w cienkie paski, dopraw sosem sojowym, solą oraz pieprzem. Smaż na patelni.
3. Ugotuj ryż jaśminowy. Na oleju podsmaż grzyby shittake z czosnkiem i imbirem oraz krótko marchewkę. Jajka usmaż na sadzone.
4. W misce ułóż ryż i pozostałe składniki, a na wierzch połóż jajko sadzone. Posyp sezamem i szczypiorkiem i polej sosem z kimchi.
Kimchi
Kimchi to prawdziwy symbol kuchni koreańskiej - tradycyjne danie przyrządzane ze sfermentowanych warzyw, czyli kapusty pekińskiej, koreańskiej rzodkwi, ogórków. Kimchi podawana jest jako przystawka lub dodawana do dań głównych.
Kimchi to prawdziwy skarb - zawiera witaminę A, tiaminę B1, ryboflawinę B2, wapń i żelazo oraz bakterię lactobacillus, która pomaga w trawieniu i wzmacnia odporność. Jak przygotować ją w domu?
Składniki:
- dwa opakowania pasty kimchi,
- 800 g kapusty pekińskiej,
- trzy średnie marchewki pokrojone w słupki,
- mały por pokrojony w słupki,
- jabłko pokrojone w plasterki,
- cztery ząbki czosnku drobno posiekane,
- 5 cm imbiru drobno posiekanego,
- sześć łyżeczek szczypiorku posiekanego.
- sól do smaku.
Przygotowanie:
1. Opłucz kapustę, osusz, zdejmij wierzchnie liście i odłóż je na później.
2. Główkę kapusty przetnij na cztery części, pokrój całość w paski i przełóż do dużej miski. Dopraw solą i wymieszaj, a następnie wlej trochę letniej wody - tak, by zakryć całą kapustę. Odstaw na dwie godziny, mieszając co jakiś czas.
3. W misce wymieszaj pastę kimchi, czosnek oraz imbir. Kapustę przełóż na durszlak, ale zostaw szklankę słonej zalewy. Wypłucz ją i włóż do miski. Dodaj marchew, pora, dymkę, jabłko oraz wcześniej przygotowaną mieszankę z kimchi.
4. Wetrzyj pastę w warzywa i owoce. Zrób to w rękawiczkach.
5. Całość przełóż do słoików, zapełniając około 3/4 powierzchni. Wlej pozostawioną zalewę, przykryj odłożonymi na początku liśćmi kapusty.
6. Postaw w chłodnym, ciemnym miejscu na dwa, trzy dni. Zamknij słoiki i wstaw do lodówki.
Smacznego!
Zobacz również: Co je się na śniadanie w Turcji? Meze to tylko początek uczty
Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl