Spis treści: Chrupiąca sałatka z rzodkiewką i jajkiem przepiórczym Pieczona sałatka z fetą i orzechami Wędzony pstrąg z chrzanowym sosem Sałatka z selerem naciowym i winogronami

Chrupiąca sałatka z rzodkiewką i jajkiem przepiórczym

Pierwszą propozycją, która z pewnością skradnie serca fanów chrupiących tekstur, jest wiosenna sałatka z rzodkiewką, ogórkiem i jajkiem przepiórczym. Zamiast ciężkich, gotowanych warzyw, stawiamy tu na nowalijki. Bazą są świeże ogórki gruntowe oraz intensywnie czerwone rzodkiewki, które nadają całości lekko pikantnego smaku. Kluczem do sukcesu jest sos na bazie gęstego jogurtu greckiego z dużą ilością koperku i odrobiną czosnku niedźwiedziego. Jajka przepiórcze ułożone na wierzchu dodają daniu elegancji, sprawiając, że prezentuje się ono na stole wyjątkowo szykownie i lekko.

Pieczona sałatka z fetą i orzechami

Jeśli jednak nie wyobrażasz sobie Wielkanocy bez korzeniowych smaków, postaw na sałatkę z pieczonych warzyw z dodatkiem orzechów włoskich i fety. Zamiast gotować warzywa w wywarze, upiecz marchew, pietruszkę i selera w miodzie i oliwie, aż staną się lekko karmelowe. Pieczenie wydobywa z nich naturalną słodycz, która idealnie kontrastuje ze słoną fetą i chrupiącymi, uprażonymi orzechami. Całość warto skropić dressingiem miodowo-musztardowym. To propozycja "premium", która zadowoli nawet najbardziej wybrednych smakoszy szukających głębokich, ziemistych aromatów w nowoczesnym wydaniu.

Wędzony pstrąg z chrzanowym sosem

Kolejnym hitem może stać się sałatka z wędzonym pstrągiem i chrzanowym twistem. Ryba na wielkanocnym stole to doskonały pomysł, a pstrąg ojca (lub każda inna wędzona ryba słodkowodna) świetnie komponuje się z typowo świątecznymi dodatkami. W tej wersji łączymy kawałki ryby z gotowanymi młodymi ziemniakami, marynowaną cebulką i kaparami. Prawdziwym "game changerem" jest tutaj sos: zamiast czystego majonezu, używamy mieszanki śmietany z tartym chrzanem i odrobiną soku z cytryny. Taka sałatka jest sycąca, ale jednocześnie wyrazista i znacznie mniej mdła niż jej jarzynowy odpowiednik.

Sałatka z selerem naciowym i winogronami

Dla miłośników egzotyki i lżejszych form idealnym wyborem będzie sałatka z selera naciowego z winogronami i kurczakiem. Choć brzmi to jak wariacja na temat sałatki Waldorf, w wersji wielkanocnej warto dodać do niej ugotowane na twardo jajka i posiekany szczypiorek. Połączenie soczystego selera, słodkich winogron i delikatnego fileta z kurczaka tworzy kompozycję niezwykle odświeżającą. Zamiast tradycyjnego majonezu, polecamy sos na bazie majonezu wegańskiego lub lekkiego serka homogenizowanego z dodatkiem białego pieprzu. To propozycja, która nie obciąży żołądka przed obiadem, a na talerzu wygląda niezwykle kolorowo i apetycznie.

