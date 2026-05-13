Co zrobić na obiad, gdy nie masz czasu? Trzy sprawdzone rozwiązania

Natalia Jabłońska

Natalia Jabłońska

Przepisy na pyszne, zdrowe, ale jednocześnie łatwe i szybkie w przygotowaniu dania cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, wszyscy chcemy jeść smaczne i pełnowartościowe dania, nad którymi nie spędzimy w kuchni długich godzin. Przygotowałyśmy dla was trzy przepisy na błyskawiczne obiady, które zawsze się udają.

Makaron z oliwkami
Makaron z oliwkami to pyszne danie dla całej rodziny 123RF/PICSEL

Ziemniaki z jajkami

Składniki:

  • kilka młodych ziemniaków,
  • 4 jajka,
  • 4 dag masła,
  • 3 dag mąki,
  • 150 ml śmietanki kremówki 30 proc.,
  • 250 ml wywaru z warzyw,
  • sól, pieprz, zioła dla smaku,
  • ocet,
  • cukier.

Przygotowanie: 

1. Obierz ziemniaki i ugotuj je do miękkości. Ugotuj również jajka na twardo, a następnie ostudź je lekko i obierz ze skorupek.

2. W rondelku rozgrzej masło. Gdy się rozpuści, oprósz je mąką. Mieszając przygotuj zasmażkę i dolewaj do niej zimny bulion z warzyw. Całość gotuj na małym ogniu około 20 minut. Połącz z kremówką, a po minucie zdejmij z ognia.

3. Do sosu wsyp ulubione zioła i przyprawy. Całość wymieszaj, dopraw cukrem oraz odrobiną octu. Rozlej sos na talerze, dodaj ugotowane ziemniaki i połówki jajek.

Najprostszy makaron z oliwkami

Składniki:

  • 250g makaronu,
  • około 20 oliwek,
  • 2 ząbki czosnku,
  • 4 łyżki oliwy,
  • natka pietruszki,
  • sól i chili do smaku.

Przygotowanie: 

1. Ugotuj swój ulubiony makaron. Na patelni podsmaż czosnek z oliwkami na oliwie, a następnie połącz składniki i posyp natką pietruszki.

2. Możesz też dodać suszone pomidory lub pomidorki koktajlowe.

Zobacz również: Poświęcasz kwadrans, zyskujesz smaczny i odżywczy posiłek. Jest genialny

Kasza jęczmienna z warzywami

Składniki: 

  • 40 dag kaszy jęczmiennej,
  • 10 dag mrożonego groszku,
  • 1 cebula,
  • 4 ząbki czosnku,
  • bulion,
  • 20 dag marchwi,
  • 15 dag pietruszki,
  • 15 dag selera,
  • 20 dag wędzonego boczku,
  • smalec,
  • pieprz i sól do smaku.

Przygotowanie: 

1. Kaszę przepłucz na sicie i wsyp do garnka. Wlej tyle zimnego bulionu, by kasza była przykryta i pozostaw na kilkadziesiąt minut do namoczenia. Dolej wodę i ugotuj kaszę do miękkości. Wsyp rozmrożony groszek i wymieszaj.

2. Obierz cebulę oraz czosnek i drobno poszatkuj. Oczyść marchewki, pietruszkę i seler. Warzywa pokrój na małe kawałki.

3. W dużym rondlu lub garnku o grubym dnie rozgrzej 3 łyżki smalcu. Przesmaż na nim cebulę z czosnkiem. Dodaj warzywa i podsmaż.

4. Pokrój boczek i wysmaż go na patelni na chrupiąco. Przełóż do naczynia z warzywami i dodaj kaszę z zielonym groszkiem.

5. Całość wymieszaj, dopraw solą i pieprzem i posyp majerankiem.

Smacznego!

Zobacz również: Nie wyrzucaj ziemniaków z obiadu. Zrobisz z nich szybkie i sycące danie

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL
"Byłam rozliczana za kształt brzucha". Joanna Przenicka-Malek o otyłości, ciąży i hejcieINTERIA.PL
Oceń artykuł
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze