Ziemniaki z jajkami

Składniki:

kilka młodych ziemniaków,

4 jajka,

4 dag masła,

3 dag mąki,

150 ml śmietanki kremówki 30 proc.,

250 ml wywaru z warzyw,

sól, pieprz, zioła dla smaku,

ocet,

cukier.

Przygotowanie:

1. Obierz ziemniaki i ugotuj je do miękkości. Ugotuj również jajka na twardo, a następnie ostudź je lekko i obierz ze skorupek.

2. W rondelku rozgrzej masło. Gdy się rozpuści, oprósz je mąką. Mieszając przygotuj zasmażkę i dolewaj do niej zimny bulion z warzyw. Całość gotuj na małym ogniu około 20 minut. Połącz z kremówką, a po minucie zdejmij z ognia.

3. Do sosu wsyp ulubione zioła i przyprawy. Całość wymieszaj, dopraw cukrem oraz odrobiną octu. Rozlej sos na talerze, dodaj ugotowane ziemniaki i połówki jajek.

Najprostszy makaron z oliwkami

Składniki:

250g makaronu,

około 20 oliwek,

2 ząbki czosnku,

4 łyżki oliwy,

natka pietruszki,

sól i chili do smaku.

Przygotowanie:

1. Ugotuj swój ulubiony makaron. Na patelni podsmaż czosnek z oliwkami na oliwie, a następnie połącz składniki i posyp natką pietruszki.

2. Możesz też dodać suszone pomidory lub pomidorki koktajlowe.

Kasza jęczmienna z warzywami

Składniki:

40 dag kaszy jęczmiennej,

10 dag mrożonego groszku,

1 cebula,

4 ząbki czosnku,

bulion,

20 dag marchwi,

15 dag pietruszki,

15 dag selera,

20 dag wędzonego boczku,

smalec,

pieprz i sól do smaku.

Przygotowanie:

1. Kaszę przepłucz na sicie i wsyp do garnka. Wlej tyle zimnego bulionu, by kasza była przykryta i pozostaw na kilkadziesiąt minut do namoczenia. Dolej wodę i ugotuj kaszę do miękkości. Wsyp rozmrożony groszek i wymieszaj.

2. Obierz cebulę oraz czosnek i drobno poszatkuj. Oczyść marchewki, pietruszkę i seler. Warzywa pokrój na małe kawałki.

3. W dużym rondlu lub garnku o grubym dnie rozgrzej 3 łyżki smalcu. Przesmaż na nim cebulę z czosnkiem. Dodaj warzywa i podsmaż.

4. Pokrój boczek i wysmaż go na patelni na chrupiąco. Przełóż do naczynia z warzywami i dodaj kaszę z zielonym groszkiem.

5. Całość wymieszaj, dopraw solą i pieprzem i posyp majerankiem.

Smacznego!

