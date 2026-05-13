Co zrobić na obiad, gdy nie masz czasu? Trzy sprawdzone rozwiązania
Przepisy na pyszne, zdrowe, ale jednocześnie łatwe i szybkie w przygotowaniu dania cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, wszyscy chcemy jeść smaczne i pełnowartościowe dania, nad którymi nie spędzimy w kuchni długich godzin. Przygotowałyśmy dla was trzy przepisy na błyskawiczne obiady, które zawsze się udają.
Ziemniaki z jajkami
Składniki:
- kilka młodych ziemniaków,
- 4 jajka,
- 4 dag masła,
- 3 dag mąki,
- 150 ml śmietanki kremówki 30 proc.,
- 250 ml wywaru z warzyw,
- sól, pieprz, zioła dla smaku,
- ocet,
- cukier.
Przygotowanie:
1. Obierz ziemniaki i ugotuj je do miękkości. Ugotuj również jajka na twardo, a następnie ostudź je lekko i obierz ze skorupek.
2. W rondelku rozgrzej masło. Gdy się rozpuści, oprósz je mąką. Mieszając przygotuj zasmażkę i dolewaj do niej zimny bulion z warzyw. Całość gotuj na małym ogniu około 20 minut. Połącz z kremówką, a po minucie zdejmij z ognia.
3. Do sosu wsyp ulubione zioła i przyprawy. Całość wymieszaj, dopraw cukrem oraz odrobiną octu. Rozlej sos na talerze, dodaj ugotowane ziemniaki i połówki jajek.
Najprostszy makaron z oliwkami
Składniki:
- 250g makaronu,
- około 20 oliwek,
- 2 ząbki czosnku,
- 4 łyżki oliwy,
- natka pietruszki,
- sól i chili do smaku.
Przygotowanie:
1. Ugotuj swój ulubiony makaron. Na patelni podsmaż czosnek z oliwkami na oliwie, a następnie połącz składniki i posyp natką pietruszki.
2. Możesz też dodać suszone pomidory lub pomidorki koktajlowe.
Kasza jęczmienna z warzywami
Składniki:
- 40 dag kaszy jęczmiennej,
- 10 dag mrożonego groszku,
- 1 cebula,
- 4 ząbki czosnku,
- bulion,
- 20 dag marchwi,
- 15 dag pietruszki,
- 15 dag selera,
- 20 dag wędzonego boczku,
- smalec,
- pieprz i sól do smaku.
Przygotowanie:
1. Kaszę przepłucz na sicie i wsyp do garnka. Wlej tyle zimnego bulionu, by kasza była przykryta i pozostaw na kilkadziesiąt minut do namoczenia. Dolej wodę i ugotuj kaszę do miękkości. Wsyp rozmrożony groszek i wymieszaj.
2. Obierz cebulę oraz czosnek i drobno poszatkuj. Oczyść marchewki, pietruszkę i seler. Warzywa pokrój na małe kawałki.
3. W dużym rondlu lub garnku o grubym dnie rozgrzej 3 łyżki smalcu. Przesmaż na nim cebulę z czosnkiem. Dodaj warzywa i podsmaż.
4. Pokrój boczek i wysmaż go na patelni na chrupiąco. Przełóż do naczynia z warzywami i dodaj kaszę z zielonym groszkiem.
5. Całość wymieszaj, dopraw solą i pieprzem i posyp majerankiem.
Smacznego!
