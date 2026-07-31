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Co zrobić, żeby mizeria nie była wodnista? Prosty trik na gęsty sos

InteriaKobieta Redakcja

Prosta w przygotowaniu, orzeźwiająca i pyszna. Mizeria to bez wątpienia królowa polskich obiadów, choć podczas jej przygotowania łatwo wpaść w pułapkę. Pojawienie się na dnie salaterki mało zachęcającej kałuży potrafi odebrać apetyt. Co zrobić, żeby mizeria nie podchodziła wodą? Jeden trik sprawia, że będzie smakować pierwszorzędnie za każdym razem.

Pokrojone grube plastry ogórka w sosie śmietanowym z koperkiem, podane w glinianej misce.
Mizeria zawsze będzie gęsta i pyszna. Zastosuj jeden patent123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego mizeria jest wodnista?
  2. Kiedy solić ogórki do mizerii?
  3. Grunt to dodatki
  4. Mizeria będzie jeszcze smaczniejsza

Dlaczego mizeria jest wodnista?

Latem ogórki są najsmaczniejsze i najbardziej soczyste. Z racji tego, że składają się w ponad 90 proc. z wody, są wskazywane jako element posiłków, który sprzyja nawodnieniu organizmu. Nic dziwnego, że smakosze ochoczo po nie sięgają, gdy temperatura rośnie. Właściwości te mają jednak pewną wadę.

Gdy ogórki łączymy z solą, dochodzi do procesu osmozy, czyli "wypychania" soków na zewnątrz. Jeśli dodamy śmietanę bezpośrednio do świeżo pokrojonych i posolonych ogórków, mizeria błyskawicznie stanie się wodnista i niezbyt apetyczna. Zamiast gęstego sosu, pojawi się rzadka zupa. Chcąc osiągnąć kulinarny sukces, musimy skupić się na właściwej kolejności kuchennych czynności.

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Kiedy solić ogórki do mizerii?

Moment solenia to najważniejszy punkt całego procesu przygotowania idealnej mizerii. Ogórki należy pokroić w cienkie plastry, umieścić w misce lub na sitku i obficie posolić 15 minut przed planowanym dodaniem śmietany. W tym czasie sól wyciągnie nadmiar soku, który należy wylać. Dodatkowo ogórki warto delikatnie odcisnąć w dłoniach lub przy pomocy ręcznika papierowego. Dzięki tym prostym manewrom sos do mizerii pozostanie gęsty.

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Klaudia Kuryśko
Klaudia Kuryśko

Grunt to dodatki

Jeszcze jednym błędem, jaki możemy popełnić w kuchni, jest wybór zbyt rzadkiej śmietany. Do mizerii najlepiej sprawdzają się gęste produkty o zawartości tłuszczu na poziomie 18 proc.

Szefowie kuchni szukający lżejszej alternatywy dla śmietany mogą sięgnąć po jogurt grecki, który zachowuje gęstą konsystencję. Warto też skusić się na wymieszanie śmietany z jogurtem naturalnym w proporcji 1:1.

Kawałki świeżego ogórka pokryte gęstą śmietaną i posypane drobno posiekanym koperkiem na białym talerzu.
Aksamitna i gęsta mizeria będzie smakować wybornie123RF/PICSEL

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Mizeria będzie jeszcze smaczniejsza

Wiele wskazuje na to, że jesteśmy już coraz bliżej degustacji. Czas przyjrzeć się najlepszym dodatkom do mizerii i zadbać o odpowiednie przyprawy.

Do gęstego sosu idealnie pasuje odrobina świeżo mielonego czarnego pieprzu oraz duża ilość drobno posiekanego koperku. Ciekawym uzupełnieniem będzie dodanie 1 łyżki soku z cytryny oraz 1 łyżeczki startej skórki z cytryny (taka ilość wystarcza na 200 ml sosu). Odświeżenie kubków smakowych gwarantowane.

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Kromka chleba z chrupiącą skórką posmarowana pastą z awokado, na której znajduje się jajko w koszulce z płynnym żółtkiem, całość posypana świeżo zmielonym pieprzem i udekorowana kiełkami.
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