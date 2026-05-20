Cukinia faszerowana. Pomysł na prosty obiad z piekarnika

Danie łączy soczyste warzywa, wyrazisty i sycący farsz, a przy tym pozostaje lekką alternatywą dla tradycyjnych zapiekanek, które niejednokrotnie toną w śmietanowych sosach. Cukinia faszerowana świetnie sprawdza się zarówno latem, kiedy warzywa są najbardziej dorodne, jak i przez cały rok, kiedy potrzebujesz pomysłu na niebanalny obiad.

Potrawa jest szybka w przygotowaniu i daje mnóstwo możliwości pod względem wariantów smakowych. Delikatna cukinia doskonale komponuje się z mięsem mielonym i soczystymi pomidorami, ale równie dobrze będzie smakować napełniona farszem z grzybów, soczewicy, kaszy, papryki albo bakłażana. Oto moment idealny na rozbudzenie kulinarnej fantazji.

Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym i pomidorami?

Do przygotowania dania najlepiej wybrać średniej wielkości cukinie. Idealnie, jeśli warzywa są młode, nieprzerośnięte i mają dość cienką skórkę.

Składniki

2-3 cukinie

1/2 kg mięsa mielonego (może być z indyka albo wołowo-wieprzowe)

1 puszka pomidorów krojonych w puszce

1/2 czerwonej papryki

1 łyżeczka przecieru pomidorowego

1 cebula

2 ząbki czosnku

150 g sera żółtego

olej do smażenia

przyprawy: czarny pieprz, sól, zioła prowansalskie

Niewiele pracy trzeba włożyć w przygotowanie smacznego obiadu albo kolacji na ciepło

Sposób przygotowania

Cukinie umyj, osusz i przekrój wzdłuż na równe połówki. Delikatnie wydrąż środek z gniazdami nasiennymi. W ten sposób stworzysz miejsce na nadzienie. Oprósz je niewielką ilością przypraw i wstępnie podpiecz. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 st. C na 15 minut. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni z niewielką ilością oleju. Gdy zeszkli się, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie wrzuć mięso mielone oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Pod koniec smażenia dodaj pomidory w puszce i przecier pomidorowy. Tak przygotowanym farszem nadziewaj cukinie. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut w temperaturze 180 st. C. Pięć minut przed końcem posyp startym żółtym serem.

Co zrobić z nadmiarem farszu?

Po przygotowaniu faszerowanej cukinii może zostać porcja aromatycznego nadzienia. Z całą pewnością nie należy go marnować. Farsz z mięsa i pomidorów można wykorzystać na wiele sposobów, tworząc kolejne szybkie dania. Świetnie sprawdzi się jako sos do makaronu lub ryżu.

Nadzienie można też zapiec w naczyniu żaroodpornym pod dodatkową porcją sera albo wykorzystać jako wypełnienie do naleśników i tortilli. Dobrze smakuje na chrupiących grzankach w charakterze ciepłej przekąski.

