Cukinia faszerowana mięsem i pomidorami. Lekka alternatywa dla klasycznych zapiekanek
Każdemu szefowi kuchni czasem brakuje pomysłu na smaczny obiad. W takich chwilach warto sięgnąć po przepis na kolorowe danie, które zachwyca smakiem i nasyci nawet głośno burczące brzuchy. Cukinia faszerowana mięsem i pomidorami to doskonały wybór na codzienny posiłek prosto z piekarnika.
Spis treści:
- Cukinia faszerowana. Pomysł na prosty obiad z piekarnika
- Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym i pomidorami?
- Co zrobić z nadmiarem farszu?
Cukinia faszerowana. Pomysł na prosty obiad z piekarnika
Danie łączy soczyste warzywa, wyrazisty i sycący farsz, a przy tym pozostaje lekką alternatywą dla tradycyjnych zapiekanek, które niejednokrotnie toną w śmietanowych sosach. Cukinia faszerowana świetnie sprawdza się zarówno latem, kiedy warzywa są najbardziej dorodne, jak i przez cały rok, kiedy potrzebujesz pomysłu na niebanalny obiad.
Potrawa jest szybka w przygotowaniu i daje mnóstwo możliwości pod względem wariantów smakowych. Delikatna cukinia doskonale komponuje się z mięsem mielonym i soczystymi pomidorami, ale równie dobrze będzie smakować napełniona farszem z grzybów, soczewicy, kaszy, papryki albo bakłażana. Oto moment idealny na rozbudzenie kulinarnej fantazji.
Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym i pomidorami?
Do przygotowania dania najlepiej wybrać średniej wielkości cukinie. Idealnie, jeśli warzywa są młode, nieprzerośnięte i mają dość cienką skórkę.
Składniki
- 2-3 cukinie
- 1/2 kg mięsa mielonego (może być z indyka albo wołowo-wieprzowe)
- 1 puszka pomidorów krojonych w puszce
- 1/2 czerwonej papryki
- 1 łyżeczka przecieru pomidorowego
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 150 g sera żółtego
- olej do smażenia
- przyprawy: czarny pieprz, sól, zioła prowansalskie
Sposób przygotowania
- Cukinie umyj, osusz i przekrój wzdłuż na równe połówki. Delikatnie wydrąż środek z gniazdami nasiennymi. W ten sposób stworzysz miejsce na nadzienie. Oprósz je niewielką ilością przypraw i wstępnie podpiecz. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 st. C na 15 minut.
- Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni z niewielką ilością oleju. Gdy zeszkli się, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie wrzuć mięso mielone oraz pokrojoną w kostkę paprykę.
- Pod koniec smażenia dodaj pomidory w puszce i przecier pomidorowy.
- Tak przygotowanym farszem nadziewaj cukinie. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut w temperaturze 180 st. C. Pięć minut przed końcem posyp startym żółtym serem.
Co zrobić z nadmiarem farszu?
Po przygotowaniu faszerowanej cukinii może zostać porcja aromatycznego nadzienia. Z całą pewnością nie należy go marnować. Farsz z mięsa i pomidorów można wykorzystać na wiele sposobów, tworząc kolejne szybkie dania. Świetnie sprawdzi się jako sos do makaronu lub ryżu.
Nadzienie można też zapiec w naczyniu żaroodpornym pod dodatkową porcją sera albo wykorzystać jako wypełnienie do naleśników i tortilli. Dobrze smakuje na chrupiących grzankach w charakterze ciepłej przekąski.
