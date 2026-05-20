Cukinia faszerowana mięsem i pomidorami. Lekka alternatywa dla klasycznych zapiekanek

InteriaKobieta Redakcja

Każdemu szefowi kuchni czasem brakuje pomysłu na smaczny obiad. W takich chwilach warto sięgnąć po przepis na kolorowe danie, które zachwyca smakiem i nasyci nawet głośno burczące brzuchy. Cukinia faszerowana mięsem i pomidorami to doskonały wybór na codzienny posiłek prosto z piekarnika.

Połówki cukinii zapiekane z warzywnym farszem i roztopionym serem, podane z pieczonymi pomidorami koktajlowymi i rozmarynem.
Oto przepis na lekki obiad, który znika do ostatniego kęsa123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Cukinia faszerowana. Pomysł na prosty obiad z piekarnika
  2. Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym i pomidorami?
  3. Co zrobić z nadmiarem farszu?

Cukinia faszerowana. Pomysł na prosty obiad z piekarnika

Danie łączy soczyste warzywa, wyrazisty i sycący farsz, a przy tym pozostaje lekką alternatywą dla tradycyjnych zapiekanek, które niejednokrotnie toną w śmietanowych sosach. Cukinia faszerowana świetnie sprawdza się zarówno latem, kiedy warzywa są najbardziej dorodne, jak i przez cały rok, kiedy potrzebujesz pomysłu na niebanalny obiad.

Potrawa jest szybka w przygotowaniu i daje mnóstwo możliwości pod względem wariantów smakowych. Delikatna cukinia doskonale komponuje się z mięsem mielonym i soczystymi pomidorami, ale równie dobrze będzie smakować napełniona farszem z grzybów, soczewicy, kaszy, papryki albo bakłażana. Oto moment idealny na rozbudzenie kulinarnej fantazji.

Zobacz też: Lepsze niż placki ziemniaczane? Pankejksy z kapusty smakują obłędnie

Jak zrobić cukinię faszerowaną mięsem mielonym i pomidorami?

Do przygotowania dania najlepiej wybrać średniej wielkości cukinie. Idealnie, jeśli warzywa są młode, nieprzerośnięte i mają dość cienką skórkę.

Składniki

  • 2-3 cukinie
  • 1/2 kg mięsa mielonego (może być z indyka albo wołowo-wieprzowe)
  • 1 puszka pomidorów krojonych w puszce
  • 1/2 czerwonej papryki
  • 1 łyżeczka przecieru pomidorowego
  • 1 cebula
  • 2 ząbki czosnku
  • 150 g sera żółtego
  • olej do smażenia
  • przyprawy: czarny pieprz, sól, zioła prowansalskie
Upieczone połówki cukinii faszerowane warzywami i zapieczone z serem, udekorowane świeżą natką pietruszki, ułożone na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
Niewiele pracy trzeba włożyć w przygotowanie smacznego obiadu albo kolacji na ciepło123RF/PICSEL

Sposób przygotowania

  1. Cukinie umyj, osusz i przekrój wzdłuż na równe połówki. Delikatnie wydrąż środek z gniazdami nasiennymi. W ten sposób stworzysz miejsce na nadzienie. Oprósz je niewielką ilością przypraw i wstępnie podpiecz. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 170 st. C na 15 minut.
  2. Cebulę pokrój w kostkę i podsmaż na patelni z niewielką ilością oleju. Gdy zeszkli się, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek. Następnie wrzuć mięso mielone oraz pokrojoną w kostkę paprykę.
  3. Pod koniec smażenia dodaj pomidory w puszce i przecier pomidorowy.
  4. Tak przygotowanym farszem nadziewaj cukinie. Wstaw do piekarnika i piecz przez 20 minut w temperaturze 180 st. C. Pięć minut przed końcem posyp startym żółtym serem.

Zobacz również:

Jak przygotować zdrowe kotlety mielone? Ta wersja ma zdecydowanie mniej tłuszczu
Kuchnia

Alternatywa dla klasycznych mielonych. Bez smażenia i ciężkości po obiedzie

Jacek Waśkiel
Jacek Waśkiel

Co zrobić z nadmiarem farszu?

Po przygotowaniu faszerowanej cukinii może zostać porcja aromatycznego nadzienia. Z całą pewnością nie należy go marnować. Farsz z mięsa i pomidorów można wykorzystać na wiele sposobów, tworząc kolejne szybkie dania. Świetnie sprawdzi się jako sos do makaronu lub ryżu.

Nadzienie można też zapiec w naczyniu żaroodpornym pod dodatkową porcją sera albo wykorzystać jako wypełnienie do naleśników i tortilli. Dobrze smakuje na chrupiących grzankach w charakterze ciepłej przekąski.

Zobacz też: Wyjątkowa ryba na problemy z sercem i stawami. W promocji często kupisz w Lidlu lub Biedronce

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień. 

Kilka klusek posypanych podsmażoną cebulą i skwarkami na białym talerzu, gałązka koperku jako dekoracja, po prawej stronie widoczne kolorowe napisy kuchnia interia kobieta.
Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepłoCanva ProINTERIA.PL
Ewa Gotuje: Krem z cukinii z fetą, naleśniki szpinakowe, ciasto kisielowePolsat Promocja

Najnowsze