Spis treści: Co zrobić z truskawkami na ciepło? Knedle to pyszny wybór Jak zrobić cynamonowe knedle z truskawkami? Przepis jest prosty

Co zrobić z truskawkami na ciepło? Knedle to pyszny wybór

Truskawki to jedne z najbardziej wyczekiwanych wiosną owoców. Gdy już się pojawiają, zajadamy się nimi na potęgę, przyrządzając przeróżne desery oraz truskawkowe dania na ciepło. Zainteresowaniem wśród dzieci (ale nie tylko) najbardziej cieszą się pierogi, jednak ich wykonanie dla wielu jest czasochłonne i wymaga nieco wprawy.

Jeśli chcesz zrobić coś ciepłego z truskawkami, na szybko i bez obaw, że coś nie wyjdzie, postaw na knedle. Dodając do nich odrobinę cynamonu sprawisz, że będą jeszcze lepsze i bardziej aromatyczne.

Ciasto na knedle robi się bardzo szybko, pod warunkiem, że masz ugotowane ziemniaki Mateusz Grochocki East News

Jak zrobić cynamonowe knedle z truskawkami? Przepis jest prosty

Knedle są zdecydowanie prostsze i szybsze w przygotowaniu od pierogów. To okrągłe kluski wykonane z ziemniaczanego ciasta, które formuje się wokół słodkiego lub wytrawnego nadzienia. W przypadku truskawek sprawa wygląda jeszcze prościej, bowiem wystarczy jedynie umyć i obrać owoce z szypułek, a następnie umieścić je w niewielkim kawałku ciasta, zalepić i ugotować.

Przygotujesz je jeszcze szybciej, jeśli posiadasz już ugotowane ziemniaki - pozostałe np. z obiadu. Do przygotowania cynamonowych knedli z truskawkami potrzebować będziesz:

Ziemniaki mączyste - około 800 g.

Około 250-300 g mąki pszennej.

400 g świeżych truskawek.

1 jajko.

Przyprawy: mielony cynamon, ½ łyżeczka zmielonej laski wanilii (opcjonalnie), sól do osolenia wody, cukier trzcinowy.

Ziemniaki obierz i ugotuj w osolonej wodzie do miękkości, następnie ostudź i przeciśnij przez praskę. Dodaj do nich około 250 g mąki, jajko, łyżeczkę cynamonu wanilię i połącz do uzyskania jednolitej, zwartej masy. Jeśli będzie zbyt luźna, dodaj więcej mąki. Ciasto zagnieć w kulkę, odcinaj partię i po kolei formuj z nich wałek, z którego następnie odcinaj 3-4 cm, równe kawałki. Każdą z nich oprósz delikatnie mąką i formuj w płaski placek (okrąg), układaj na zgiętej dłoni, nakładaj odrobinę cukru, następnie jedną dużą truskawkę i sklejaj dobrze brzegi. Na końcu uformuj dłońmi delikatnie kulkę. Knedle układaj na stolnicy posypanej mąką. Tak przygotowane knedle wrzucaj partiami na gotującą się, osoloną wodę (garnek powinien być dość głęboki) i gotuj około 1 minutę od momentu wypłynięcia na powierzchnię. Potem wyciągaj partiami łyżką cedzakową. Knedle warto podawać jeszcze ciepłe, bezpośrednio po ugotowaniu, polane roztopionym masłem.

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