Czeska pasta z selera - co warto o niej wiedzieć?

W swojej ojczyźnie znana jest jako celerová pomazánka i stanowi klasyczny dodatek do pieczywa. Największą siłą potrawy jest połączenie prostoty wykonania, warzywnej świeżości i kremowej konsystencji. Najczęściej serwuje się ją jako pastę do kanapek, idealną w porze śniadania albo kolacji. Niejednokrotnie ląduje na stołach podczas domowych przyjęć w charakterze poczęstunku dla gości.

Co wchodzi w skład czeskiej pasty do chleba? Seler to absolutna podstawa. Trzeba jednak wspomnieć, że wariantów dania jest tyle, ilu miłośników gotowania. Jedni urozmaicają jej smak startym na grubych oczkach żółtym serem, drudzy dodają miękką kiełbasę w pokrojoną w kostkę, a jeszcze inni nie wyobrażają sobie celerovej pomazánki bez ugotowanego na twardo jajka albo zielonego groszku.

Seler to składnik, który sprawdzi się nie tylko w rosole 123RF/PICSEL

Prosty przepis na czeskie smarowidło do chleba

Masz za sobą obfite świętowanie? A może na co dzień starasz się jeść lekko? Przedstawiamy wariant czeskiej pasty z selera, który nie jest przeładowany kalorycznymi składnikami. Przygotujesz go błyskawicznie i uchronisz się przed żywieniowymi wyrzutami sumienia. Czeską pastę z selera w odchudzonej wersji będziesz zajadać chętnie nie tylko od święta.

Składniki

300 g surowego selera

1 średnia cebula

1 marchew

1 jabłko

1 łyżka majonezu

4 łyżki jogurtu naturalnego

1 łyżka soku z cytryny

sól i pieprz do smaku

Sposób przygotowania

Większość pracy sprowadza się do przygotowania warzyw. Umyj je, następnie obierz. Seler oraz marchew zetrzyj na tarce o drobnych oczkach. Cebulę pokrój w drobną kostkę. Jabłko posiekaj lub zetrzyj na grubych oczkach. Umieść przygotowane składniki w dużej misce, następnie dodaj sok z cytryny, majonez, jogurt oraz sok z cytryny. Na koniec przypraw.

Niedoceniane warzywo w nowej odsłonie

Seler korzeniowy w polskiej kuchni najczęściej kojarzony jest jako element włoszczyzny używanej do przyrządzania aromatycznych wywarów. Bywa wykorzystywany do surówek i często na tym jego zastosowanie się kończy. Dociekliwi kucharze nie powinni jednak na tym poprzestawać - w grę wchodzi nie tylko odświeżający smak warzywa, ale też cenne właściwości zdrowotne.

Seler jest warzywem niskokalorycznym, a jednocześnie bogatym w błonnik. W jego składzie nie brakuje witamin z grupy B, witaminy C, potasu oraz magnezu. Spożywanie go w formie pasty do kanapek będzie więc sposobem na poprawę trawienia oraz metabolizmu. Docenimy to zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym, kiedy trudno o świeże, sezonowe składniki.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

