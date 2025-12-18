Czurczchela to gruziński deser, produkowany z orzechów i winogron. Znany jest także dobrze w Rosji i innych krajach postradzieckich jako чурчхела, a w Turcji jako Pestil Cevizli Sucuk.

Czurczchela to po prostu wiązane nićmi orzechy, gotowane w soku z winogron i masie z mąki kukurydzianej. Tworzą one coś na kształt podłużnych batonów. To też prawdziwa energetyczna bomba!

Czurczchela: Nowy hit bożonarodzeniowych jarmarków?

Bazą deseru są orzechy włoskie, laskowe lub migdały. Nawleka się je na długą nić i dodaje gęsty syrop winogronowy, gotowany z dodatkiem mąki. Czasem używa się także soku z granatu, jabłek czy morwy. Gotową czurczchelę wiesza się następnie do wyschnięcia na słońcu lub w przewiewnym miejscu, nawet na kilka tygodni.

Czurczchela znana jest z tego, że już w dalekiej przeszłości spożywali ją żołnierze, myśliwi czy rolnicy - wszyscy, którzy potrzebowali łatwej w przechowywaniu, niepsującej się, wysokoenergetycznej żywności. Wręczano ją też często jako drobny upominek na święta. W Polsce dostać ją można w sklepach z gruzińską żywnością, ale coraz częściej także na festiwalach jedzenia i jarmarkach bożonarodzeniowych. Można też przygotować ją samodzielnie w domu!

Prosty przepis na domową czurczchelę

Do przygotowania czurczcheli potrzebny nam będzie długi, gruby sznurek lub nić i igła krawiecka.

Składniki:

dwa litry naturalnego soku winogronowego,

dwie szklanki mąki kukurydzianej,

orzechy włoskie.

Przygotowanie:

1. Na grubą nić zakończoną supłem nawiń ćwiartki orzechów włoskich. Odparuj sok na małym ogniu aż jego objętość zmniejszy się o ok. 10-20 proc.

2. Podgrzewaj skoncentrowany sok i dodawaj do niego mąkę kukurydzianą, mieszając aż do uzyskania konsystencji kisielu.

3. Zanurz nawleczone orzechy w winogronowej masie - gęsto i dokładnie, nie zostawiając żadnych szpar.

4. Powieś czurczchelę w przewiewnym miejscu i susz, aż stanie się twarda. Może to zając nawet około tygodnia.

Smacznego!

