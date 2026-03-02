Spis treści: Czego katolicy powinni unikać w Wielkim Poście? Tradycyjne potrawy wielkanocne. Co Polacy najczęściej przyrządzają na święta? Czym różni się żurek postny od żurku wielkanocnego? O tym musisz pamiętać Jak przygotować aromatyczny żurek wielkanocny? Przepis krok po kroku

Czego katolicy powinni unikać w Wielkim Poście?

Wielkimi krokami zbliżają się najważniejsze dla katolików święta - Wielkanoc. Zanim jednak rozpoczniemy przygotowania do tego szczególnego dla wiernych Kościoła katolickiego okresu, czeka nas jeszcze kilka tygodni Wielkiego Postu - trwający w sumie 40 dni okres liturgiczny, który rozpoczyna się w Środę Popielcową, a kończy Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Dla wszystkich katolików powinien być to czas refleksji, pokuty i jałmużny, a zarazem moment przygotowania do świąt wielkanocnych. Według ustanowionych zasad, w Wielkim Poście wierni są zobowiązani do unikania hucznych zabaw, alkoholu, jak również przesadnego dogadzania sobie słodyczami czy innymi, obfitymi i tłustymi posiłkami. W każdy piątek należy natomiast powstrzymać się od potraw mięsnych (w zamian dozwolone są ryby). Popularnym zwyczajem praktykowanym wśród katolików w trakcie trwania Wielkiego Postu są również indywidualne wyrzeczenia. Wiele osób w tym czasie decyduje się na całkowitą rezygnację z ulubionych przysmaków czy używek. Inni np. ograniczają korzystanie z mediów społecznościowych czy rezygnują z oglądania telewizji.

Do żurku w postnej wersji można dodać jajko. Nie należy jednak serwować go w towarzystwie kiełbasy 123RF/PICSEL

Tradycyjne potrawy wielkanocne. Co Polacy najczęściej przyrządzają na święta?

Przygotowania do świąt wielkanocnych warto rozpocząć już dwa tygodnie wcześniej. Zapewne wiele osób pochłonie wir wiosennych porządków, ale dobrze jest także z wyprzedzeniem zaplanować świąteczne menu, aby w Wielki Tydzień zaoszczędzić sobie stresu i skupić się na duchowym przeżywaniu tego czasu. Zdecydowana większość Polaków na Wielkanoc przygotowuje rokrocznie te same tradycyjne potrawy i przekąski jakimi są m.in. pieczenie mięsne - w tym pasztety, sałatki śledziowe i jarzynowe, faszerowane jajka, słodkie wypieki - mazurki, babki i paschę. W niemal każdym polskim domu w pierwszy dzień świąt wielkanocnych na stole króluje natomiast aromatyczna zupa, jaką jest żurek lub barszcz biały z kiełbasą i jajkiem. Najwięcej osób wybiera ten pierwszy wariant, który można przyrządzić na wiele sposobów. W okresie Wielkiego Postu zaleca się przyrządzanie żurku w uproszczonej wersji, zaś w Wielkanoc zdecydowanie warto przygotować tę zupę "na bogato". Czym konkretnie różni się żurek postny od żurku wielkanocnego?

Czym różni się żurek postny od żurku wielkanocnego? O tym musisz pamiętać

Żurek to tradycyjna, wywodząca się z kuchni staropolskiej zupa, przyrządzana na bazie zakwasu z mąki żytniej, charakteryzująca się kwaskowym smakiem i chlebowym aromatem. W zależności od regionu Polski przygotowuje się ją nieco inaczej i spotykana jest pod różnymi nazwami. Może być "żurem" - np. na Śląsku, w Zagłębiu i na północy Polski, i na ogół jest gęsty, kwaśny, często zabielany i podawany z tłuczonymi ziemniakami. Z kolei nazwa "żurek" dominuje w centralnej i południowej części naszego kraju i jest to zupa nieco rzadsza, łagodniejsza w smaku. Zarówno "żur" jak i "żurek" można przyrządzić z dodatkiem mięsa, chociaż ten drugi wariant często przygotowuje się w wersji postnej - idealnej na okres Wielkiego Postu czy piątkowy obiad. Oto najważniejsze różnice między tymi dwoma wariantami zupy.

Żurek postny przygotowuje się na wywarze warzywnym lub samej wodzie z przyprawami - liśćmi laurowymi, zielem angielskim, majerankiem i czosnkiem, czasem wzbogaca się jego smak również suszonymi grzybami. Bazą tej zupy jest natomiast zakwas żytni. Żurek w tej uproszczonej wersji gotuje się bez dodatku boczku czy kiełbasy, często również bez śmietany. Podaje się go natomiast z ugotowanym jajkiem lub ewentualnie ziemniakami.

Żurek wielkanocny jest to dużo bardziej treściwa i aromatyczna zupa. Przyrządza się ją na wywarze mięsnym - gotowanych żeberkach czy boczku. Poza podstawowymi przyprawami jego smak wzbogaca się także chrzanem, a aby nadać zupie kremowości zabiela się ją tłustą śmietaną. Żurek wielkanocny podaje się z jajkiem, białą kiełbasą, niekiedy również ze skwarkami i świeżym pieczywem.

Przygotowywanie żurku wielkanocnego warto rozpocząć od podsmażenia boczku oraz kiełbasy Heike Jestram 123RF/PICSEL

Jak przygotować aromatyczny żurek wielkanocny? Przepis krok po kroku

Składniki bulion warzywny – 1,5 l

zakwas na żurek – około 500 ml

boczek wędzony – 250 g

kiełbasa biała – 350 g

2 ząbki czosnku

2 ziarna ziela angielskiego

1 liść laurowy

2 płaskie łyżeczki majeranku

3 łyżki śmietanki kremówki 30%

sól i pieprz do smaku

1 łyżeczka startego chrzanu (opcjonalnie)

do podania: jajka ugotowane na twardo, pieczywo, natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Boczek pokrój w kostkę, kiełbasę w plastry i podsmaż wszystko razem na patelni (około 4-5 minut). W garnku umieść bulion warzywny, podgrzewaj do zagotowania, a następnie umieść w nim zawartość patelni. Gotuj około 5 minut. Zakwas przemieszaj i wlej do wywaru. Na tym etapie możesz dodać też starty chrzan. Dodaj przyprawy: ziele angielskie, liście laurowe, majeranek, czosnek. Przemieszaj i doprowadź do wrzenia. Po kilku minutach dodaj śmietankę i dopraw solą oraz pieprzem. Żurek wielkanocny podawaj z ugotowanym na twardo jajkiem i świeżym pieczywem. Udekoruj posiekaną natką pietruszki.

"Nomada": Życie emigrantek w USA. "Polki są bardzo pracowite" INTERIA.PL