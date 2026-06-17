Chleb w jajku. Kultowe danie z czasów PRL-u

Pierwsze danie - proste w przygotowaniu, smaczne i bardzo tanie to kultowy dziś chleb w jajku. W PRL-u przygotowywano go nie tylko przez wzgląd na smak, ale także dostępność składników - jajko, czerstwy chleb i trochę przypraw można było znaleźć w każdym domu. Przy okazji nie marnowano jedzenia - kilkudniowe pieczywo nie lądowało w koszu, ale dostawało drugie życie.

Idealny chleb w jajku przygotujemy z kilkudniowego, lekko czerstwego pieczywa. Kromki powinny mieć ok. 1,5 - 2 cm grubości. Można wybrać chleb na zakwasie, pszenny lub z ziarnami.

Jak zrobić idealny chleb w jajku? gheoronstan 123RF/PICSEL

Składniki:

6 kromek,

3 jajka,

3 łyżki mleka,

sól,

pieprz,

masło lub oliwa do smażenia.

Przygotowanie:

Jajka, mleko oraz przyprawy dokładnie wymieszaj, a następnie zanurzaj w tej masie kromki chleba. Przytrzymaj je w niej na około 20 sekund. Smaż kromki na maśle klarowanym lub oliwie oraz średnim ogniu z obu stron przez 2 - 3 minuty, aż będą miały głęboki, złotobrązowy kolor.

"Zupa nic" była hitem PRL-u. Prosty przepis znały całe pokolenia

Pierwsza wzmianka na temat tego oryginalnego dania - symbolu epoki PRL-u - pojawiła się w 1955 roku. To właśnie wtedy w "Kurierze Szczecińskim" pojawił się przepis na tę zupę. Nazwa nie obiecuje zbyt wiele, ale "zupa nic" miała w tamtym okresie wiernych fanów - była bardzo prosta w przygotowaniu, tania i naprawdę smaczna. Kochali ją zresztą nie tylko Polacy, ale również Francuzi czy Niemcy. Znalazła też swoje miejsce na "Liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi" w województwie zachodniopomorskim.

"Zupa nic" to rodzaj słodkiej zupy mlecznej, powstającej z połączenia mleka z żółtkami jaj - utartymi lub ubitymi z cukrem. Jak ją przygotować?

Składniki:

2 jajka,

400 ml mleka,

1 laska wanilii,

łyżka cukru,

2 łyżeczki cukru pudru.

Przygotowanie:

Przelej mleko do garnka i podgrzewaj na wolnym ogniu. Dodaj cukier i rozkrojoną laskę wanilii. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywno z dodatkiem cukru pudru. Na gorące mleko wyłóż łyżką pianę z białek, formując niewielkie "obłoczki". Poczekaj aż białko zacznie się ścinać - około 3 - 5 minut. Po tym czasie zdejmij garnek z palnika, a pianki wyłożyć na talerz. Do gorącego mleka dodaj żółtka i dokładnie mieszaj aż mleko zgęstnieje. Masę wylej na talerz z piankami. Zupę podawaj na ciepło lub zimno - według uznania.

Nadrobienie. Śląska zupa mleczna, która syciła za grosze

Hitem epoki PRL-u była też inna zupa mleczna, tym razem z kawałkami porwanego chleba i odrobiną cukru. Nadrobienie pochodzi ze Śląska i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej oszczędnych klasyków epoki. Jak go przyrządzić?

Składniki na 1 porcję:

1 czerstwa bułka lub kilka kromek czerstwego chleba,

1 szklanka mleka (ok. 250 ml),

1 łyżeczka masła,

1 łyżeczka cukru,

szczypta cynamonu (opcjonalnie).

Przygotowanie:

Porwij czerstwą bułkę lub chleb na mniejsze kawałki i umieść w głębokim talerzu lub misce. Pieczywo posyp cukrem i opcjonalnie cynamonem. Zagotuj szklankę mleka z dodatkiem łyżeczki masła. Gorącym mlekiem zalej przygotowane pieczywo.

Które danie z czasów PRL-u wspominasz najmilej? Chleb w jajku Ryż z jabłkiem Kogel-mogel Schabowy z mortadeli Zupa "nic" Nadrobienie Zagłosuj

Kultowy smak dzieciństwa. Ryż z jabłkiem nadal ma wielu fanów

Kolejne, klasyczne danie z PRL-u, mające wciąż wielu fanów, to ryż z jabłkiem. Nic dziwnego, jest tani, lekkostrawny oraz zdrowy i sprawdzi się jako szybki obiad, pożywne śniadanie czy dietetyczna kolacja.

Składniki:

ok. 200 g białego ryżu,

0,5 litra mleka,

ok. 1 kg jabłek (najlepiej kwaśne, np. szara reneta),

ok. 3 - 4 łyżki masła,

2 - 3 łyżki cukru,

2 łyżeczki cynamonu,

1 opakowanie cukru waniliowego,

gęsta kwaśna śmietana (18 proc.) lub słodka śmietanka i odrobina cukru.

Ryż z jabłkami africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Przygotowanie:

W garnku zagotuj mleko z dodatkiem łyżki masła, szczypty soli i odrobiny cukru. Dosyp przepłukany ryż i gotuj na wolnym ogniu przez ok. 15 - 20 minut aż ryż wchłonie płyn i będzie miękki. Gdy ryż będzie stygł, umyj jabłka, obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Podsmaż je krótko na patelni na łyżce masła z dodatkiem cukru i cynamonu. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem. Układaj w nim warstwami - najpierw część ryżu, następnie warstwę startych jabłek i znów ryż na wierzch. Obsyp wiórkami masła. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut. Podając danie na ciepło, polej ryż obficie gęstą, kwaśną śmietaną, wymieszaną z odrobiną cukru.

Gdy mięso było luksusem, na stoły trafiała mortadela

W epoce PRL - u kotlety schabowe były prawdziwym luksusem i nie wszyscy mogli sobie na nie pozwolić. Szybko wynaleziono więc alternatywną wersję tego dania - schabowe z mortadeli. Dziś nie cieszy się już ona popularnością, ale na wszelki wypadek warto wiedzieć, jak przyrządzić to danie.

Składniki:

kawałek dobrej jakości mortadeli (najlepiej wędzona lub o grubszej średnicy),

2 jajka,

bułka tarta,

olej rzepakowy lub smalec,

sól, pieprz, odrobina słodkiej papryki lub majeranku.

Przygotowanie:

Zdejmij plastikową lub papierową osłonkę z mortadeli, a następnie pokrój ją na plastry o grubości około 1 do 1,5 centymetra. W głębokim talerzu roztrzep jajka ze szczyptą soli. Do drugiego talerza wysyp bułkę tartą. Każdy plaster mortadeli zanurzaj najpierw w jajku, a następnie obtaczaj w bułce tartej. Na patelni rozgrzej sporą ilość oleju i smaż na nim kotlety na średnim ogniu przez 2 - 3 minuty z każdej strony.

Kotlety z mortadeli? To świetny sposób na urozmaicenie obiadu PIOTR JEDZURA/REPORTER East News

Kogel-mogel. Najprostszy deser z dawnych lat

Na deser mamy dla was najpopularniejszy słodycz epoki PRL-u - kogel - mogel. Co ciekawe, w ostatnich latach moda na ten przysmak przybiera na sile, a fanów "kogla" przybywa. Jak go przyrządzić?

Składniki na 1 porcję:

1 - 2 świeże żółtka,

2 łyżeczki drobnego cukru lub cukru pudru,

szczypta cukru waniliowego lub odrobina kakao.

W PRL kogel-mogel był przysmakiem dzieci i dorosłych 123RF/PICSEL

Przygotowanie:

Jajka umyj dokładnie w ciepłej wodzie, a następnie przełóż do miseczki i zalej wrzątkiem na około 5 - 10 sekund. Oddziel żółtka od białek i przełóż je do kubka lub małej miseczki. Dodaj cukier i ucieraj energicznie małą łyżeczką. Deser jest gotowy, gdy masa wyraźnie zbielała, stała się gęsta oraz kremowa.

Smacznego!

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Kotlety szu szu. Hit z PRL-u Polsat