Dania, które ratowały domowy budżet. W PRL-u znał je każdy

Gabriela Kurcz

Oprac.: Gabriela Kurcz

Choć na dania z epoki PRL-u patrzymy dziś wszyscy ze sporym sentymentem, to prawda jest taka, że popularność większości z nich wynikała z faktu, iż były proste w przygotowaniu, dostępne i bardzo tanie. Oto dania, które ratowały budżet naszych mam i babć. Jak je przygotować?

Kobieta ubija żółtka jaj w szklanym naczyniu
Kogel-mogel to najpopularniejszy deser w PRL-u 123RF/PICSEL

Chleb w jajku. Kultowe danie z czasów PRL-u

Pierwsze danie - proste w przygotowaniu, smaczne i bardzo tanie to kultowy dziś chleb w jajku. W PRL-u przygotowywano go nie tylko przez wzgląd na smak, ale także dostępność składników - jajko, czerstwy chleb i trochę przypraw można było znaleźć w każdym domu. Przy okazji nie marnowano jedzenia - kilkudniowe pieczywo nie lądowało w koszu, ale dostawało drugie życie.

Idealny chleb w jajku przygotujemy z kilkudniowego, lekko czerstwego pieczywa. Kromki powinny mieć ok. 1,5 - 2 cm grubości. Można wybrać chleb na zakwasie, pszenny lub z ziarnami.

Dwie kromki smażonego chleba z jajkiem w środku na ozdobnym, niebiesko-białym talerzu.
Jak zrobić idealny chleb w jajku?gheoronstan123RF/PICSEL

Składniki: 

  • 6 kromek,
  • 3 jajka,
  • 3 łyżki mleka,
  • sól,
  • pieprz,
  • masło lub oliwa do smażenia.

Przygotowanie:

  1. Jajka, mleko oraz przyprawy dokładnie wymieszaj, a następnie zanurzaj w tej masie kromki chleba. Przytrzymaj je w niej na około 20 sekund.
  2. Smaż kromki na maśle klarowanym lub oliwie oraz średnim ogniu z obu stron przez 2 - 3 minuty, aż będą miały głęboki, złotobrązowy kolor.

"Zupa nic" była hitem PRL-u. Prosty przepis znały całe pokolenia

Pierwsza wzmianka na temat tego oryginalnego dania - symbolu epoki PRL-u - pojawiła się w 1955 roku. To właśnie wtedy w "Kurierze Szczecińskim" pojawił się przepis na tę zupę. Nazwa nie obiecuje zbyt wiele, ale "zupa nic" miała w tamtym okresie wiernych fanów - była bardzo prosta w przygotowaniu, tania i naprawdę smaczna. Kochali ją zresztą nie tylko Polacy, ale również Francuzi czy Niemcy. Znalazła też swoje miejsce na "Liście produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju wsi" w województwie zachodniopomorskim.

"Zupa nic" to rodzaj słodkiej zupy mlecznej, powstającej z połączenia mleka z żółtkami jaj - utartymi lub ubitymi z cukrem. Jak ją przygotować?

Składniki: 

  • 2 jajka,
  • 400 ml mleka,
  • 1 laska wanilii,
  • łyżka cukru,
  • 2 łyżeczki cukru pudru.

Przygotowanie: 

  1. Przelej mleko do garnka i podgrzewaj na wolnym ogniu. Dodaj cukier i rozkrojoną laskę wanilii.
  2. Oddziel żółtka od białek. Białka ubij na sztywno z dodatkiem cukru pudru.
  3. Na gorące mleko wyłóż łyżką pianę z białek, formując niewielkie "obłoczki". Poczekaj aż białko zacznie się ścinać - około 3 - 5 minut. Po tym czasie zdejmij garnek z palnika, a pianki wyłożyć na talerz.
  4. Do gorącego mleka dodaj żółtka i dokładnie mieszaj aż mleko zgęstnieje. Masę wylej na talerz z piankami. Zupę podawaj na ciepło lub zimno - według uznania.

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Karolina Iwaniuk
Karolina Iwaniuk

Nadrobienie. Śląska zupa mleczna, która syciła za grosze

Hitem epoki PRL-u była też inna zupa mleczna, tym razem z kawałkami porwanego chleba i odrobiną cukru. Nadrobienie pochodzi ze Śląska i do dziś uchodzi za jeden z najbardziej oszczędnych klasyków epoki. Jak go przyrządzić?

Składniki na 1 porcję:

  • 1 czerstwa bułka lub kilka kromek czerstwego chleba,
  • 1 szklanka mleka (ok. 250 ml),
  • 1 łyżeczka masła,
  • 1 łyżeczka cukru,
  • szczypta cynamonu (opcjonalnie).

Przygotowanie: 

  1. Porwij czerstwą bułkę lub chleb na mniejsze kawałki i umieść w głębokim talerzu lub misce.
  2. Pieczywo posyp cukrem i opcjonalnie cynamonem.
  3. Zagotuj szklankę mleka z dodatkiem łyżeczki masła. Gorącym mlekiem zalej przygotowane pieczywo.

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Które danie z czasów PRL-u wspominasz najmilej?
Chleb w jajku
Ryż z jabłkiem
Kogel-mogel
Schabowy z mortadeli
Zupa "nic"
Nadrobienie

Kultowy smak dzieciństwa. Ryż z jabłkiem nadal ma wielu fanów

Kolejne, klasyczne danie z PRL-u, mające wciąż wielu fanów, to ryż z jabłkiem. Nic dziwnego, jest tani, lekkostrawny oraz zdrowy i sprawdzi się jako szybki obiad, pożywne śniadanie czy dietetyczna kolacja.

Składniki: 

  • ok. 200 g białego ryżu,
  • 0,5 litra mleka,
  • ok. 1 kg jabłek (najlepiej kwaśne, np. szara reneta),
  • ok. 3 - 4 łyżki masła,
  • 2 - 3 łyżki cukru,
  • 2 łyżeczki cynamonu,
  • 1 opakowanie cukru waniliowego,
  • gęsta kwaśna śmietana (18 proc.) lub słodka śmietanka i odrobina cukru.
Miseczka z ryżem na mleku posypanym cynamonem, udekorowana plasterkami świeżego jabłka, ustawiona na jasnobrązowym tle.
Ryż z jabłkamiafricaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images)123RF/PICSEL

Przygotowanie: 

  1. W garnku zagotuj mleko z dodatkiem łyżki masła, szczypty soli i odrobiny cukru. Dosyp przepłukany ryż i gotuj na wolnym ogniu przez ok. 15 - 20 minut aż ryż wchłonie płyn i będzie miękki.
  2. Gdy ryż będzie stygł, umyj jabłka, obierz i zetrzyj na tarce o dużych oczkach. Podsmaż je krótko na patelni na łyżce masła z dodatkiem cukru i cynamonu.
  3. Naczynie żaroodporne wysmaruj masłem. Układaj w nim warstwami - najpierw część ryżu, następnie warstwę startych jabłek i znów ryż na wierzch. Obsyp wiórkami masła.
  4. Piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni Celsjusza przez około 30 minut.
  5. Podając danie na ciepło, polej ryż obficie gęstą, kwaśną śmietaną, wymieszaną z odrobiną cukru.

Gdy mięso było luksusem, na stoły trafiała mortadela

W epoce PRL - u kotlety schabowe były prawdziwym luksusem i nie wszyscy mogli sobie na nie pozwolić. Szybko wynaleziono więc alternatywną wersję tego dania - schabowe z mortadeli. Dziś nie cieszy się już ona popularnością, ale na wszelki wypadek warto wiedzieć, jak przyrządzić to danie.

Składniki:

  • kawałek dobrej jakości mortadeli (najlepiej wędzona lub o grubszej średnicy),
  • 2 jajka,
  • bułka tarta,
  • olej rzepakowy lub smalec,
  • sól, pieprz, odrobina słodkiej papryki lub majeranku.

Przygotowanie: 

  1. Zdejmij plastikową lub papierową osłonkę z mortadeli, a następnie pokrój ją na plastry o grubości około 1 do 1,5 centymetra.
  2. W głębokim talerzu roztrzep jajka ze szczyptą soli. Do drugiego talerza wysyp bułkę tartą.
  3. Każdy plaster mortadeli zanurzaj najpierw w jajku, a następnie obtaczaj w bułce tartej.
  4. Na patelni rozgrzej sporą ilość oleju i smaż na nim kotlety na średnim ogniu przez 2 - 3 minuty z każdej strony.
Porcja gotowanych ziemniaków z koperkiem, kotlet mielony, surówka z kapusty oraz plasterki pomidora i cebuli, całość ułożona na białym talerzu.
Kotlety z mortadeli? To świetny sposób na urozmaicenie obiaduPIOTR JEDZURA/REPORTEREast News

Kogel-mogel. Najprostszy deser z dawnych lat

Na deser mamy dla was najpopularniejszy słodycz epoki PRL-u - kogel - mogel. Co ciekawe, w ostatnich latach moda na ten przysmak przybiera na sile, a fanów "kogla" przybywa. Jak go przyrządzić?

Składniki na 1 porcję:

  • 1 - 2 świeże żółtka,
  • 2 łyżeczki drobnego cukru lub cukru pudru,
  • szczypta cukru waniliowego lub odrobina kakao.
W PRL kogel-mogel był przysmakiem dzieci i dorosłych
W PRL kogel-mogel był przysmakiem dzieci i dorosłych123RF/PICSEL

Przygotowanie: 

  1. Jajka umyj dokładnie w ciepłej wodzie, a następnie przełóż do miseczki i zalej wrzątkiem na około 5 - 10 sekund.
  2. Oddziel żółtka od białek i przełóż je do kubka lub małej miseczki. Dodaj cukier i ucieraj energicznie małą łyżeczką.
  3. Deser jest gotowy, gdy masa wyraźnie zbielała, stała się gęsta oraz kremowa.

Smacznego!

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