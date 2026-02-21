Każdy, kto zmaga się z niskim poziomem żelaza i/lub ferrytyny to zna: zewsząd powtarzane hasło "same tabletki nie pomogą, trzeba także zmienić dietę". Ale nie każdy jest amatorem podrobów czy szpinaku, podobnie jak ziemistego posmaku buraków. Czy da się w pyszny sposób wspomóc organizm w walce z anemią? Okazuje się, że tak.

Przemycone w sprytny sposób jedno z tradycyjnych źródeł żelaza może być strzałem w dziesiątkę dla każdego, kto chce urozmaicić swoją dietę, ale nie kosztem smaku. Chyba każdy lubi desery - czekoladowe babeczki to świetna przekąska, którą można zjeść jako deser lub smakołyk w pracy. A te konkretne muffiny dodatkowo zadbają o podaż żelaza. Nie wierzysz? Otóż ich tajemnicą jest dodatek buraków, które są skarbnicą tego pierwiastka. Sprytnie "schowane" za czekoladową słodyczą są praktycznie niewyczuwalne, a dostarczają żelaza i dodatkowych witamin. Zrobisz je w kilka chwil i nikt nie domyśli się nawet, że mają w sobie ten niecodzienny dodatek.