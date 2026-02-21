Deser, który pomaga przy anemii? Nigdy się nie domyślisz, co kryją te babeczki
Masz niski poziom żelaza albo zmagasz się z anemią, ale nie chcesz rezygnować ze słodkości? Te intensywnie czekoladowe muffiny są wilgotne, puszyste i mają w sobie coś, co czyni je czymś więcej niż zwykłym deserem. Dzięki sprytnie dobranemu, naturalnemu dodatkowi mogą stać się pysznym wsparciem diety przy niskiej hemoglobinie lub ferrytynie. Nikt nie zgadnie, co kryje się w środku.
Sprytny i smaczny sposób na niedokrwistość
Każdy, kto zmaga się z niskim poziomem żelaza i/lub ferrytyny to zna: zewsząd powtarzane hasło "same tabletki nie pomogą, trzeba także zmienić dietę". Ale nie każdy jest amatorem podrobów czy szpinaku, podobnie jak ziemistego posmaku buraków. Czy da się w pyszny sposób wspomóc organizm w walce z anemią? Okazuje się, że tak.
Przemycone w sprytny sposób jedno z tradycyjnych źródeł żelaza może być strzałem w dziesiątkę dla każdego, kto chce urozmaicić swoją dietę, ale nie kosztem smaku. Chyba każdy lubi desery - czekoladowe babeczki to świetna przekąska, którą można zjeść jako deser lub smakołyk w pracy. A te konkretne muffiny dodatkowo zadbają o podaż żelaza. Nie wierzysz? Otóż ich tajemnicą jest dodatek buraków, które są skarbnicą tego pierwiastka. Sprytnie "schowane" za czekoladową słodyczą są praktycznie niewyczuwalne, a dostarczają żelaza i dodatkowych witamin. Zrobisz je w kilka chwil i nikt nie domyśli się nawet, że mają w sobie ten niecodzienny dodatek.
Muffiny czekoladowe - strażnicy żelaza
Składniki
- 175 g mąki orkiszowej lub owsianej, lub zwykłej
- 175 g erytrytolu lub 125 g cukru
- 150 g ugotowanych buraków
- 100 g jogurtu naturalnego
- 50 g kakao
- 50 g gorzkiej czekolady
- 3 jajka
- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
- 0,5 łyżeczki sody
Przygotowanie:
- Jajka wyjmij z lodówki wcześniej, by były w temperaturze pokojowej. Zapobiegnie to powstaniu zakalca.
- Do miski przesiej mąkę.
- Dodaj erytrytol lub cukier, jogurt, kakao, jajka i całość dokładnie wymieszaj.
- Do masy dodaj starte na drobnych oczkach buraki, pokruszoną czekoladę, proszek do pieczenia i sodę.
- Ponownie wymieszaj.
- Piecz w formie na muffiny wyłożonej papilotkami ok. 20 minut w 180 stopniach (do suchego patyczka).
Smacznego!
