Deser z kokosową pierzynką przygotujesz w 30 minut. Smakuje jak Rafaello

Spis treści: Deser z kokosową pierzynką przygotujesz w 30 minut Deser w stylu Rafaello - przepis

Deser z kokosową pierzynką przygotujesz w 30 minut

Masz ochotę na coś słodkiego? Zamiast sięgać po słodkości na sklepowej półce, sama przygotuj wyśmienity deser. Wcale nie potrzebujesz dużej ilości czasu. Wystarczy, że pod ręką masz herbatniki, wiórki kokosowe czy mascarpone. Deser w stylu Rafaello jest prosty w przygotowaniu i zachwyca rewelacyjnym smakiem. Goście z pewnością poproszą o dokładkę.

Deser w stylu Rafaello? Czemu nie! Wystarczą herbatniki i wiórki kokosowe 123RF/PICSEL

Deser w stylu Rafaello najlepiej smakuje, gdy jest dobrze schłodzony. Dlatego dobrze jest przygotować go wieczorem, by stanowił pyszny dodatek do porannej kawy. Jego przygotowanie zajmuje 30 minut, ale by był jeszcze pyszniejszy, można go trzymać w lodówce przez kilka godzin.

Hitem jest zwłaszcza kokosowa pierzynka, która nadaje mu chrupkości. Inspiracja na lato? Jak najbardziej!

Deser w stylu Rafaello - przepis

Prosty przepis na wyśmienity deser z herbatnikami, mascarpone i kokosem liudmilachernetska 123RF/PICSEL

Składniki Składniki na 6 porcji Herbatniki - 200g,

Śmietanka kremówka - 200g,

Mascarpone - 250g,

Cukier puder - 2 łyżki,

Czekolada biała - 70g,

Wiórki kokosowe - 50g.

Kokosowa "pierzynka":

Wiórki kokosowe - 50g,

Masło - 1 łyżka,

Cukier - 1 łyżka. 15 min 5-6

Sposób przygotowania:

Herbatniki zgnieć lub zmiksuj na drobne kawałeczki. Przygotuj kokosową pierzynkę. Na patelni rozpuść masło z cukrem, a następnie dodaj kokos. Smaż przez kilka minut, przez cały czas mieszając. Kokos powinien się delikatnie zarumienić. Odstaw do ostudzenia. Podziel czekoladę na kostki i rozpuść w kąpieli wodnej. Ostudź. Zmiksuj zimną śmietankę z cukrem pudrem. Gdy będzie sztywna, porcjami dodawaj mascarpone. Miksuj przez cały czas. Dodaj rozpuszczoną, ostudzoną czekoladę. Masa od razu zgęstnieje. Na koniec dodaj wiórki kokosowe i wymieszaj. W pucharkach ułóż warstwowo:

herbatniki,

krem kokosowy,

herbatniki,

krem,

kokosowa pierzynka.

Deser schładzaj przez kilka godzin. Po tym czasie smakuje najlepiej.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

Jeśli planujemy przyjęcie na tarasie albo piknik w ogrodzie, ten deser będzie strzałem w dziesiątkę materiały promocyjne