Detoks organizmu, skuteczne wsparcie w odchudzaniu. Przepis Ewy Wachowicz
Świeżo wyciskany sok z selera naciowego to naturalne wsparcie dla zdrowia - pomaga usuwać toksyny, wspomaga trawienie i działa przeciwzapalnie. Przepis Ewy Wachowicz na koktajl łączy w sobie warzywa i dodatki, które wzmacniają jego prozdrowotne właściwości oraz wspierają utratę wagi.
W skrócie
- Sok z selera naciowego wspomaga odchudzanie, usuwa toksyny, przyspiesza metabolizm i ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwutleniające.
- Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego dostarcza kwasu foliowego, potasu, sodu, manganu, wapnia, magnezu, fosforu oraz witamin A, C, K i z grupy B.
- Ewa Wachowicz podała przepis na koktajl oczyszczający z selera naciowego, jarmużu, jabłka, marchewki, ogórka, imbiru, kurkumy i pieprzu, zalecając picie napoju na czczo przez tydzień.
Sok z selera naciowego - jakie ma zalety dla zdrowia?
Pierwszy plus? Przygotowanie jest naprawdę łatwe. Drugi? To napój, który może pozytywnie wpłynąć na zdrowie. Wypicie szklanki świeżego soku z selera naciowego na pusty żołądek nie tylko wspiera proces odchudzania, ale także pomaga oczyścić organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Dodatkowo przyspiesza metabolizm i może łagodzić problemy z zaparciami.
To jednak nie wszystko - taki zielony sok wykazuje również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Może wspierać obniżenie ciśnienia krwi, poprawiać wygląd skóry oraz wzmacniać odporność. Uważa się go także za naturalny afrodyzjak.
Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego to bogate źródło:
- kwasu foliowego,
- potasu, sodu, manganu,
- wapnia, magnezu i fosforu,
- witamin A, C i K oraz witamin z grupy B.
Koktajl z selera naciowego według przepisu Ewy Wachowicz
Jak widać, seler naciowy ma wiele korzystnych właściwości. Można spożywać go solo albo łączyć z innymi warzywami i przyprawami, co nie tylko wzbogaca smak, ale też zwiększa jego wartości prozdrowotne. Przepis na oczyszczający koktajl z jego wykorzystaniem zaproponowała niedawno Ewa Wachowicz.
- Chciałabym podzielić się przepisem na koktajl z takich składników jak jarmuż, jabłko, ogórek, kurkuma oraz seler naciowy. Warto dodać, że kurkuma m.in. pobudza wydzielanie żółci i enzymów trzustkowych, działa rozkurczowo i ma właściwości antybakteryjne - podkreśliła restauratorka, nazywając ten napój prawdziwą esencją zdrowia.
Oto przepis na koktajl z selera naciowego:
Składniki:
- garść jarmużu
- 3 łodygi selera naciowego
- jabłko
- marchew
- ogórek zielony
- 1 cm korzenia imbiru
- kurkuma
- pieprz
Opis przygotowania:
- Jeśli mamy ekologiczne produkty, nie obieramy, tylko kroimy na mniejsze kawałki i wyciskamy w wyciskarce wolnoobrotowej lub miksujemy w blenderze.
- Przyprawiamy kurkumą i pieprzem.
Ewa Wachowicz poleca pić napój na czczo. Jeśli chcemy oczyścić organizm z toksyn to wystarczy tygodniowa kuracja. Po ok. miesiącu możemy dodatkowo zauważyć utratę wagi.
