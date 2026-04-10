W skrócie Sok z selera naciowego wspomaga odchudzanie, usuwa toksyny, przyspiesza metabolizm i ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwutleniające.

Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego dostarcza kwasu foliowego, potasu, sodu, manganu, wapnia, magnezu, fosforu oraz witamin A, C, K i z grupy B.

Ewa Wachowicz podała przepis na koktajl oczyszczający z selera naciowego, jarmużu, jabłka, marchewki, ogórka, imbiru, kurkumy i pieprzu, zalecając picie napoju na czczo przez tydzień.

Spis treści: Sok z selera naciowego - jakie ma zalety dla zdrowia? Koktajl z selera naciowego według przepisu Ewy Wachowicz

Sok z selera naciowego - jakie ma zalety dla zdrowia?

Pierwszy plus? Przygotowanie jest naprawdę łatwe. Drugi? To napój, który może pozytywnie wpłynąć na zdrowie. Wypicie szklanki świeżego soku z selera naciowego na pusty żołądek nie tylko wspiera proces odchudzania, ale także pomaga oczyścić organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Dodatkowo przyspiesza metabolizm i może łagodzić problemy z zaparciami.

To jednak nie wszystko - taki zielony sok wykazuje również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Może wspierać obniżenie ciśnienia krwi, poprawiać wygląd skóry oraz wzmacniać odporność. Uważa się go także za naturalny afrodyzjak.

Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego to bogate źródło:

kwasu foliowego,

potasu, sodu, manganu,

wapnia, magnezu i fosforu,

witamin A, C i K oraz witamin z grupy B.

Koktajl z selera naciowego pomoże w odchudzaniu i obniżeniu cholesterolu. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Koktajl z selera naciowego według przepisu Ewy Wachowicz

Jak widać, seler naciowy ma wiele korzystnych właściwości. Można spożywać go solo albo łączyć z innymi warzywami i przyprawami, co nie tylko wzbogaca smak, ale też zwiększa jego wartości prozdrowotne. Przepis na oczyszczający koktajl z jego wykorzystaniem zaproponowała niedawno Ewa Wachowicz.

- Chciałabym podzielić się przepisem na koktajl z takich składników jak jarmuż, jabłko, ogórek, kurkuma oraz seler naciowy. Warto dodać, że kurkuma m.in. pobudza wydzielanie żółci i enzymów trzustkowych, działa rozkurczowo i ma właściwości antybakteryjne - podkreśliła restauratorka, nazywając ten napój prawdziwą esencją zdrowia.

Oto przepis na koktajl z selera naciowego:

Składniki:

garść jarmużu

3 łodygi selera naciowego

jabłko

marchew

ogórek zielony

1 cm korzenia imbiru

kurkuma

pieprz

Opis przygotowania:

Jeśli mamy ekologiczne produkty, nie obieramy, tylko kroimy na mniejsze kawałki i wyciskamy w wyciskarce wolnoobrotowej lub miksujemy w blenderze. Przyprawiamy kurkumą i pieprzem.

Ewa Wachowicz poleca pić napój na czczo. Jeśli chcemy oczyścić organizm z toksyn to wystarczy tygodniowa kuracja. Po ok. miesiącu możemy dodatkowo zauważyć utratę wagi.

