Detoks organizmu, skuteczne wsparcie w odchudzaniu. Przepis Ewy Wachowicz

Karolina Woźniak

Świeżo wyciskany sok z selera naciowego to naturalne wsparcie dla zdrowia - pomaga usuwać toksyny, wspomaga trawienie i działa przeciwzapalnie. Przepis Ewy Wachowicz na koktajl łączy w sobie warzywa i dodatki, które wzmacniają jego prozdrowotne właściwości oraz wspierają utratę wagi.

Oczyszcza organizm z toksyn. Pomocny przy odchudzaniu. Przepis zdradza Ewa Wachowicz

W skrócie

  • Sok z selera naciowego wspomaga odchudzanie, usuwa toksyny, przyspiesza metabolizm i ma właściwości przeciwzapalne oraz przeciwutleniające.
  • Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego dostarcza kwasu foliowego, potasu, sodu, manganu, wapnia, magnezu, fosforu oraz witamin A, C, K i z grupy B.
  • Ewa Wachowicz podała przepis na koktajl oczyszczający z selera naciowego, jarmużu, jabłka, marchewki, ogórka, imbiru, kurkumy i pieprzu, zalecając picie napoju na czczo przez tydzień.
Spis treści:

  1. Sok z selera naciowego - jakie ma zalety dla zdrowia?
  2. Koktajl z selera naciowego według przepisu Ewy Wachowicz

Sok z selera naciowego - jakie ma zalety dla zdrowia?

Pierwszy plus? Przygotowanie jest naprawdę łatwe. Drugi? To napój, który może pozytywnie wpłynąć na zdrowie. Wypicie szklanki świeżego soku z selera naciowego na pusty żołądek nie tylko wspiera proces odchudzania, ale także pomaga oczyścić organizm z toksyn i zbędnych produktów przemiany materii. Dodatkowo przyspiesza metabolizm i może łagodzić problemy z zaparciami.

Zobacz również:

Woda kokosowa to naturalny izotonik i prawdziwa skarbnica witamin
Porady

Najlepszy napój na wieczór. Nawadnia, ułatwia odchudzanie i zasypianie

Natalia Jabłońska

To jednak nie wszystko - taki zielony sok wykazuje również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Może wspierać obniżenie ciśnienia krwi, poprawiać wygląd skóry oraz wzmacniać odporność. Uważa się go także za naturalny afrodyzjak.

Jedna szklanka świeżo wyciskanego soku z selera naciowego to bogate źródło:

  • kwasu foliowego,
  • potasu, sodu, manganu,
  • wapnia, magnezu i fosforu,
  • witamin A, C i K oraz witamin z grupy B.

Czytaj również: Zapomnij o restrykcyjnej diecie. Rob te trzy rzeczy, a schudniesz

Koktajl z selera naciowego pomoże w odchudzaniu i obniżeniu cholesterolu.
Koktajl z selera naciowego według przepisu Ewy Wachowicz

Jak widać, seler naciowy ma wiele korzystnych właściwości. Można spożywać go solo albo łączyć z innymi warzywami i przyprawami, co nie tylko wzbogaca smak, ale też zwiększa jego wartości prozdrowotne. Przepis na oczyszczający koktajl z jego wykorzystaniem zaproponowała niedawno Ewa Wachowicz.

- Chciałabym podzielić się przepisem na koktajl z takich składników jak jarmuż, jabłko, ogórek, kurkuma oraz seler naciowy. Warto dodać, że kurkuma m.in. pobudza wydzielanie żółci i enzymów trzustkowych, działa rozkurczowo i ma właściwości antybakteryjne - podkreśliła restauratorka, nazywając ten napój prawdziwą esencją zdrowia.

Oto przepis na koktajl z selera naciowego:

Składniki:

  • garść jarmużu
  • 3 łodygi selera naciowego
  • jabłko
  • marchew
  • ogórek zielony
  • 1 cm korzenia imbiru
  • kurkuma
  • pieprz

Opis przygotowania:

  1. Jeśli mamy ekologiczne produkty, nie obieramy, tylko kroimy na mniejsze kawałki i wyciskamy w wyciskarce wolnoobrotowej lub miksujemy w blenderze.
  2. Przyprawiamy kurkumą i pieprzem.

Ewa Wachowicz poleca pić napój na czczo. Jeśli chcemy oczyścić organizm z toksyn to wystarczy tygodniowa kuracja. Po ok. miesiącu możemy dodatkowo zauważyć utratę wagi.

Czytaj także: Najczęstsze przeszkody w odchudzaniu. Nie zdajemy sobie z nich sprawy

