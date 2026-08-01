Spis treści: Dlaczego warto kisić ogórki i inne warzywa? Czy gotowanie ogórków kiszonych jest konieczne? Zdaniem wielu nie warto tego robić

Dlaczego warto kisić ogórki i inne warzywa?

Kiszonki to prawdziwy kulinarny skarb. Doskonale przełamują smak wielu potraw, są skarbnicą witamin oraz cennych probiotyków, które zbawiennie działają na układ odpornościowy.

Posiadanie słoików z kiszonkami jesienną oraz zimową porą - szczególnie tych domowej roboty, jest więc nieocenionych wsparciem dla organizmu. Kiszone ogórki to także rozwiązanie w przypadku braku pomysłu na obiad - posłużą jako baza do zup, dodatek do drugiego dania czy składnik sałatek. Nic więc dziwnego, że cieszą się one wśród Polaków od dawien dawna tak dużym zainteresowaniem i nadal chętnie decydujemy się na samodzielne ich przygotowywanie.

Wystarczy przygotować warzywa i przyprawy oraz słoiki, a następnie przystąpić do układania ich we wnętrzu szklanych pojemników. Na koniec pozostaje jedynie zalanie wodą i odstawienie do leżakowania. Niektórzy oprócz tego gotują słoiki z ogórkami. Pasteryzowanie zatrzymuje fermentację i pozwala przechowywać słoiki w cieplejszym miejscu. Wiele osób jest jednak zdania, że zabieg ten jest zbędny i nie warty zachodu. W mediach społecznościowych pojawił się ostatnio wpis z wyjaśnieniem, dlatego nie warto gotować ogórków.

Czy gotowanie ogórków kiszonych jest konieczne? Zdaniem wielu nie warto tego robić

W temacie gotowania ogórków kiszonych wypowiedziała się niedawno w mediach społecznościowych influencerka - Joanna Masłowska, która prowadzi profil o tematyce kulinarnej. W swoich postach radzi m.in. jak prosto i zdrowo gotować. Z uwagi na fakt, iż właśnie jest czas kiszenia ogórków, ekspertka wyjaśniła dlaczego jej zdaniem nie warto gotować słoików z tymi warzywami. Podała też instrukcję według której ona sama kisi ogórki.

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- Dlaczego ogórków kiszonych nie warto gotować?

Zalanie ogórków wrzątkiem może hamować rozwój bakterii kwasu mlekowego i drożdży, które są odpowiedzialne za kiszenie ogórków, czyli fermentację mlekową.

1. Ogórki zalewamy zimną, przefiltrowaną wodą.

2. Nie gotuj ogórków, gdy się ukiszą, by było mniej kwaśne. Pasteryzacja pozbawia ogórki ich cennych właściwości probiotycznych, a także zmniejsza ilość witamin. Po to kisimy ogórki, by były naturalnym, żywym, kiszonym produktem.

3. Jak długo wytrzymują? Gdybyśmy ich nie zjedli, to śmiało wytrzymają nawet 10 lat. Z każdym rokiem stają się bardziej kwaśne. Te z ubiegłego roku są najpyszniejsze do zupy ogórkowej - napisała Joanna Masłowska na Instagramie.



