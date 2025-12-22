Do barszczu podaję kruche paszteciki z grzybowym nadzieniem. Znikają co do okruszka
W polskiej tradycji barszcz podawany jest na wiele sposobów. Ten wigilijny zazwyczaj zajadamy z uszkami, podczas długiego biesiadowania np. w czasie nocy sylwestrowej lub podczas wesel lubimy zjeść go z krokietem. Te dodatki choć pyszne i uroczyste, wymagają dużego nakładu pracy. Ale jest też inny sposób. Świetnie sprawdzi się w święta i podczas imprez karnawałowych.
Paszteciki z kruchego ciasta z nadzieniem grzybowym to idealny dodatek do barszczu - do tego bardzo uniwersalny. Sprawdzi się i podczas kolacji wigilijnej, i na imprezie karnawałowej. Przygotowanie nie jest tak czasochłonne jak w przypadku innych dodatków, a jeśli czas nas goni możemy je jeszcze uprościć i wykorzystać arkusze gotowego ciasta francuskiego. Paszteciki sprawdzą się zresztą nie tylko jako dodatek do barszczu - możemy je śmiało podawać jako osobną przekąskę.
Składniki
Ciasto:
- 2 szklanki mąki pszennej
- 150 g. masła
- 1 łyżka kwaśnej śmietany
- szczypta soli
- 2 żółtka
- kminek lub czarnuszka do posypania
Farsz:
- pół kg grzybów
- 1 duża cebula
- czerstwa bułka
- 2 jajka
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Z podanych produktów zagnieść kruche ciasto. Grzyby umyć, poszatkować. Cebulę obrać, obsmażyć na tłuszczu, dodać grzyby, smażyć ok. 10 minut. Namoczyć czerstwą bułkę. Grzyby zemleć razem z odsączoną bułką. Dodać ugotowane na twardo i posiekane jajka. Nadzienie przyprawić do smaku. Wkładać w paski ciasta, piec w piekarniku 20 minut.
