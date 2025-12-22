Do barszczu podaję kruche paszteciki z grzybowym nadzieniem. Znikają co do okruszka

InteriaKobieta Redakcja

W polskiej tradycji barszcz podawany jest na wiele sposobów. Ten wigilijny zazwyczaj zajadamy z uszkami, podczas długiego biesiadowania np. w czasie nocy sylwestrowej lub podczas wesel lubimy zjeść go z krokietem. Te dodatki choć pyszne i uroczyste, wymagają dużego nakładu pracy. Ale jest też inny sposób. Świetnie sprawdzi się w święta i podczas imprez karnawałowych.

Blacha wyłożona papierem do pieczenia z ośmioma rumianymi pasztecikami z nadzieniem szpinakowym, niektóre posypane czarnuszką, całość ustawiona na drewnianym blacie.
Paszteciki z kruchego ciasta to idealny dodatek do barszczu123RF/PICSEL

Paszteciki z kruchego ciasta z nadzieniem grzybowym to idealny dodatek do barszczu - do tego bardzo uniwersalny. Sprawdzi się i podczas kolacji wigilijnej, i na imprezie karnawałowej. Przygotowanie nie jest tak czasochłonne jak w przypadku innych dodatków, a jeśli czas nas goni możemy je jeszcze uprościć i wykorzystać arkusze gotowego ciasta francuskiego. Paszteciki sprawdzą się zresztą nie tylko jako dodatek do barszczu - możemy je śmiało podawać jako osobną przekąskę.

Składniki

Ciasto:

  • 2 szklanki mąki pszennej
  • 150 g. masła
  • 1 łyżka kwaśnej śmietany
  • szczypta soli
  • 2 żółtka
  • kminek lub czarnuszka do posypania

Farsz:

  • pół kg grzybów
  • 1 duża cebula
  • czerstwa bułka
  • 2 jajka
  • sól, pieprz

Przygotowanie:

Z podanych produktów zagnieść kruche ciasto. Grzyby umyć, poszatkować. Cebulę obrać, obsmażyć na tłuszczu, dodać grzyby, smażyć ok. 10 minut. Namoczyć czerstwą bułkę. Grzyby zemleć razem z odsączoną bułką. Dodać ugotowane na twardo i posiekane jajka. Nadzienie przyprawić do smaku. Wkładać w paski ciasta, piec w piekarniku 20 minut.

Jeśli szukasz inspiracji na świąteczne gotowanie, sięgnij po nasze sprawdzone przepisy i przekonaj się, jak prosto można stworzyć coś, co zachwyci całą rodzinę. Wystarczy kilka kroków, by na stole pojawiło się danie pełne aromatu i domowego ciepła. Spróbuj już dziś i poczuj klimat świąt w swojej kuchni. Więcej na kobieta.interia.pl

Kolorowa sałatka z liśćmi sałaty, kawałkami mango, pestkami granatu, plasterkami świeżych grzybów, cebulą, czerwoną kapustą oraz dekoracyjnymi kwiatami jadalnymi.
KuchniaCanva ProINTERIA.PL
Krokiety z grzybami i pikantnym serem Havartimateriały promocyjne

Najnowsze