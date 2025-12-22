Paszteciki z kruchego ciasta z nadzieniem grzybowym to idealny dodatek do barszczu - do tego bardzo uniwersalny. Sprawdzi się i podczas kolacji wigilijnej, i na imprezie karnawałowej. Przygotowanie nie jest tak czasochłonne jak w przypadku innych dodatków, a jeśli czas nas goni możemy je jeszcze uprościć i wykorzystać arkusze gotowego ciasta francuskiego. Paszteciki sprawdzą się zresztą nie tylko jako dodatek do barszczu - możemy je śmiało podawać jako osobną przekąskę.