Spis treści: Z czego robi się farsz na pierogi ruskie? Użyj takiego twarogu do farszu na pierogi ruskie. Ich smak cię zachwyci Farsz na pierogi ruskie z wędzonym twarogiem. Przepis krok po kroku

Z czego robi się farsz na pierogi ruskie?

Sekret idealnych w smaku pierogów ruskich tkwi przede wszystkim w odpowiednio doprawionym, wyrazistym farszu. Mimo że jego wykonanie wydaje się być dziecinnie proste, dla niektórych bywa nie lada wyzwaniem. Ważne są przede wszystkim odpowiednie proporcje jak i jakość produktów - wystarczy dobrze wymieszać twaróg, świeżo ugotowane ziemniaki, drobno posiekaną i podsmażoną cebulę oraz przyprawy. Nie każdy jednak wie, że farsz na pierogi ruskie można nieco zmodyfikować, przez co będzie jeszcze smaczniejszy. Chodzi o rodzaj sera i dwa dodatki.

Użyj takiego twarogu do farszu na pierogi ruskie. Ich smak cię zachwyci

Jeśli zamiast zwykłego twarogu, do farszu na pierogi ruskie użyjesz sera wędzonego, smak potrawy pozytywnie cię zaskoczy. Dodatkowo, dzięki karmelizowanej cebuli z odrobiną miodu oraz soku z cytryny, nadzienie zyska słodkawo-kwaskowy smak, który z wędzonym twarogiem stworzy wyśmienite połączenie. Należy zwrócić uwagę na to, aby składników farszu nie miksować na papkę. Doprawianie natomiast najbezpieczniej będzie zostawić na sam koniec. Jak zatem zrobić farsz do pierogów ruskich z wędzonym serem i karmelizowaną cebulą?

Do ciasta na pierogi użyj ciepłej wody. Pierogi będą wówczas jeszcze delikatniejsze 123RF/PICSEL

Farsz na pierogi ruskie z wędzonym twarogiem. Przepis krok po kroku

Aby przygotować nieco zmodyfikowany farsz na ruskie pierogi potrzebować będziesz poniższych składników.

Składniki purée z 500 g ugotowanych w osolonej wodzie ziemniaków

250 g wędzonego, białego twarogu

200 g cebuli

10 g miodu

5 g soku z cytryny

35 g masła klarowanego

1/4 łyżeczki pieprzu

Sposób przygotowania:

Cebulę drobno pokrój i usmaż na maśle klarowanym, aż będzie miękka. Następnie dopraw szczyptą soli i pieprzu, dodaj miód oraz sok z cytryny. Duś jeszcze kilka minut, aż cebula zrobi się złota, lekko karmelowa. Lekko przestudź. W misce wymieszaj purée ziemniaczane z wędzonym twarogiem, dodaj przestudzoną cebulę, pieprz oraz sól i spróbuj, a w razie czego mocniej dopraw. Z ciasta powycinaj kółka i na każde kładź małą łyżeczkę farszu, a następnie zlepiaj brzegi. Okładaj pierogi na oprószony mąką blat, a następnie ugotuj w osolonej wodzie - około 5 min od momentu wypłynięcia.

Smacznego!

