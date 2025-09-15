Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez chociażby jednej filiżanki "małej czarnej". Warto pamiętać, że czarna kawa bez dodatków to niskokaloryczny napój, który ma zazwyczaj od 2 do 5 kcal. Kaloryczność wzrasta wraz z dodatkami takimi jak cukier czy mleko.

Świetną alternatywą są dla nich przyprawy korzenne, które "podbiją" naturalny aromat kawy. Ich zapach zazwyczaj kojarzy się nam z jesienią i zimą. Może w dobie popularnej pumpkin' spice latte, warto wypróbować mniej kaloryczny wariant?

Jakie przyprawy korzenne można dodać do kawy?

I tu zachęcamy do eksperymentowania. Trudno od razu wybrać przyprawę, której smak przypadnie nam do gustu. Idealne na początek będą:

Cynamon: to chyba jedna z najpopularniejszych przypraw do kawy. Jego aromat od razu przywodzi na myśl jesienną i zimową porę. Przyprawa słynie nie tylko z korzennego zapachu, ale również wielu prozdrowotnych właściwości. Sprzyja odchudzaniu, wspomaga trawienie, działa bakteriobójczo i antyseptycznie,

Kardamon: słynie z aromatu, który przypomina połączenie pikantnych, słodkich, ziołowych i cytrusowych nut. Łagodzi infekcje górnych dróg oddechowych, wspomaga trawienie, działa przeciwzapalnie i antybakteryjnie. Dodatkowo pomaga obniżyć ciśnienie krwi,

Imbir: bez niego trudno wyobrazić sobie jesień. Oprócz charakterystycznego smaku i zapachu słynie również z prozdrowotnych właściwości. Działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie, przeciwwirusowo, dzięki czemu jest naturalnym sprzymierzeńcem we wzmacnianiu odporności. Łagodzi objawy przeziębienia i infekcji górnych dróg oddechowych. Oprócz tego działa rozgrzewająco, łagodzi mdłości i niestrawność. Co więcej, uchodzi za "pogromcę tłuszczu",

Goździki: intensywny aromat i smak to ich znaki rozpoznawcze. Z tego względu najlepiej dodawać je do kawy o wyrazistym smaku. Działają antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo i antyoksydacyjnie. Wzmacniają odporność, łagodzą objawy przeziębienia i są pomocne w przypadku zapalenia zatok. Oprócz tego są pomocne w obniżaniu "złego" cholesterolu,

Gałka muszkatołowa: pozytywnie wpływa na działanie układu pokarmowego, poprawia trawienie i stymuluje pracę żołądka. Jest też pomocna w łagodzeniu nudności i działa moczopędnie. Oprócz tego działa antyoksydacyjnie.

Tak przygotujesz idealną kawę z przyprawami

Odrobinę wybranej przyprawy możesz dodać bezpośrednio do kawy. Jeśli jednak zależy ci na intensywnym smaku i aromacie, wypróbuj inny, bardziej tradycyjny sposób. Przygotuj garnuszek - do gotującej się wody wrzuć zmieloną kawę i wybraną przyprawę lub mieszkankę przypraw. Wszystko gotuj przez kilka minut. Następnie przelej napój do filiżanki, odcedzając kawę i przyprawy.

Właściwości kawy. Tak "mała czarna" działa na organizm

Wspominając o właściwościach przypraw korzennych, nie można pominąć tych, jakie oferuje nam kawa. Dzięki zawartości kofeiny, jest naturalnym środkiem pobudzającym, poprawia koncentrację i pamięć. Oprócz tego zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy, reguluje poziom cukru we krwi. Kawa wpływa też na poprawę samopoczucia - zwiększa poziom energii i poprawia nastrój.

Ustalenia naukowców mówią wprost: dwie-trzy filiżanki dziennie to receptą na dłuższe życie i mniejsze ryzyko występowania chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki badań ekspertó z Baker Heart and Diabetes Research Institute w Melbourne.

Kawa z przyprawami pomoże w odchudzaniu 123RF/PICSEL

W kontekście kawy warto też wspomnieć o dziennym limicie. Chociaż ma wiele pozytywnych dla zdrowia właściwości, lepiej nie przekraczać maksymalnej dawki dziennej. Kofeina jest również obecna w innych napojach, które zdarza nam się spożywać w ciągu dnia takich jak np. herbata.

FDA (Food and Drug Administration) ustaliła, że maksymalna dawka kofeiny, jaką mogą spożywać osoby dorosłe, to 400 mg (3-4 filiżanki kawy dziennie).

Ilość kofeiny w filiżance kawy zależy od odmiany i sposobu przyrządzenia. Jedna filiżanka kawy filtrowanej to ok. 140 mg kofeiny, espresso ok. 63 mg, a podwójne espresso - ok. 125 mg. Tzw. "zalewajka" czy kawa z ekspresu przelewowego zazwyczaj zawiera więcej substancji aktywnej niż napój przygotowywany w ekspresie ciśnieniowym. Jedna filiżanka kawy rozpuszczalnej zawiera od 30 do 90 mg kofeiny.

