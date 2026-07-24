Spis treści: Uważaj podczas kiszenia ogórków. Jeden błąd może zaowocować kulinarną katastrofą Ten jeden składnik kiszonych ogórków sprawi, że będą wyjątkowo jędrne i chrupiące

Uważaj podczas kiszenia ogórków. Jeden błąd może zaowocować kulinarną katastrofą

Kiszone ogórki to przysmak, którym uwielbiamy zajadać się przez niemal cały rok. Aby posiadały idealną kwasowość i słoność, a także chrupkość, warto wiedzieć na co zwrócić uwagę w trakcie ich przyrządzania. Wydawać by się mogło, że wystarczy przygotować słoiki, powkładać do nich ogórki oraz przyprawy i zalać wodą. Tymczasem jeden niewielki błąd może sprawić, że pieczołowicie przygotowywane przetwory nie będą zachwycać smakiem i konsystencją. Wiedzą o tym doskonale doświadczone kucharki i kucharze, którzy kiszeniem ogórków zajmują się od wielu lat. Małe niedopatrzenie często skutkuje tym, że po wyjęciu ze słoika warzywa są zbyt miękkie, przesolone lub gorzkie. Najczęstsze błędy popełniane podczas kiszenia to m.in.

używanie soli niejodowanej zamiast kamiennej i przesadzanie z jej ilością

zalewanie ogórków wrzątkiem

niedbanie o idealną czystość słoików

zbyt wysoka temperatura w pierwszych dniach kiszenia

Kluczowy jest także dobór odpowiednich przypraw i zachowanie idealnych proporcji. Jak zatem wzbogacić smak ogórków, nadać im wyjątkowy aromat oraz jędrność?

Lubczyk nada ogórkom głębię smaku. Wystarczy jedna łodyżka 123RF/PICSEL

Ten jeden składnik kiszonych ogórków sprawi, że będą wyjątkowo jędrne i chrupiące

Podczas kiszenia ogórków kluczowe są przyprawy. Jeśli zależy ci, aby ukiszone warzywa miały wyrazisty smak, a dodatkowo były jędrne i chrupkie, zastosuj trik stosowany przez niektórych pasjonatów kiszonek. Oprócz chrzanu, liści laurowych, ziela angielskiego, czosnku i kopru, do każdego słonika wrzuć także świeży lubczyk. Ten jeden składnik sprawi, że smak ogórki będą smaczniejsze i bardziej aromatyczne.

Do słoików warto dodać zarówno liście jak i młode łodyżki, jednak to te drugie sprawdzą się najlepiej - powoli uwalniają one bowiem aromat i łatwo jest je umieścić pomiędzy ogórkami. Ponadto garbniki zawarte w lubczyku sprawią, że ogórki zachowają zwartą strukturę, będą wyjątkowo jędrne i chrupiące.

Pamiętaj, aby przed włożeniem do słoika dokładnie wypłukać liście i łodygi zieleniny, a także odrzuć te pożółkłe, zwiędnięte i pokryte plamami.



