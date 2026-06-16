Truskawki to idealna baza letnich posiłków

Sezon na truskawki trwa w najlepsze, dlatego warto korzystać z niego jak najczęściej. Te soczyste owoce są nie tylko smaczne, ale również lekkie i stosunkowo niskokaloryczne. W 100 gramach truskawek znajduje się zaledwie około 30 kcal, dzięki czemu mogą być świetnym elementem diety osób dbających o sylwetkę.

Truskawki zawierają także witaminę C, mangan oraz związki o działaniu przeciwutleniającym. Dzięki temu pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym i wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu.

Właśnie dlatego stanowią doskonałą bazę koktajli, które można wzbogacać o kolejne składniki o prozdrowotnym potencjale.

W gorące dni wiele osób nie ma ochoty na ciężkie posiłki. Organizm chętniej sięga wtedy po lekkie i chłodzące przekąski, które jednocześnie dostarczają energii oraz składników odżywczych.

Koktajle doskonale wpisują się w te potrzeby. Łączą w sobie owoce, produkty mleczne lub napoje roślinne, a także różnego rodzaju dodatki bogate w błonnik i zdrowe tłuszcze. Są szybkie w przygotowaniu, sycą i pomagają uzupełniać płyny tracone podczas upałów.

To również jeden z najprostszych sposobów na wzbogacenie codziennego jadłospisu o składniki, po które nie zawsze sięgamy w tradycyjnych posiłkach.

Sok z cytryny. Mały dodatek, wielki efekt

Choć cytryna kojarzy się głównie z kwaśnym smakiem, kilka łyżeczek jej soku potrafi całkowicie odmienić koktajl truskawkowy. Dodaje mu świeżości i podkreśla naturalną słodycz owoców.

Sok z cytryny jest również źródłem witaminy C, która uczestniczy między innymi w produkcji kolagenu. To właśnie dlatego składnik ten często pojawia się w kontekście zdrowia skóry. Odpowiednia ilość witaminy C pomaga utrzymać prawidłową kondycję naczyń krwionośnych oraz wspiera naturalne procesy regeneracyjne organizmu.

Dodatek cytryny sprawia także, że koktajl staje się jeszcze bardziej orzeźwiający, co szczególnie docenimy podczas upalnych dni.

Siemię lniane wspiera jelita i daje uczucie sytości

Dodatki do koktajlu mogą wpłynąć nie tylko na jego smak 123RF/PICSEL

Drugim składnikiem, który warto dodać do koktajlu truskawkowego, jest siemię lniane. Te niepozorne nasiona od lat są cenione za wysoką zawartość błonnika pokarmowego oraz cennych kwasów tłuszczowych omega-3.

Po kontakcie z płynem siemię lniane tworzy charakterystyczną żelową otoczkę. Dzięki temu może korzystnie wpływać na pracę przewodu pokarmowego i wspierać regularność wypróżnień.

Błonnik zawarty w siemieniu lnianym zwiększa również uczucie sytości. Koktajl staje się bardziej treściwy, a uczucie głodu może pojawić się później niż po wypiciu klasycznej wersji napoju.

To właśnie dlatego siemię lniane często poleca się osobom, które chcą zadbać zarówno o jelita, jak i o lepszą kontrolę apetytu.

Skóra i jelita mogą na tym skorzystać

Taki koktajl truskawkowy jest banalny do przygotowania w domowym zaciszu 123RF/PICSEL

Połączenie truskawek, soku z cytryny i siemienia lnianego tworzy wyjątkowo interesującą kompozycję składników odżywczych.

Truskawki i cytryna dostarczają witaminy C oraz przeciwutleniaczy, które pomagają chronić organizm przed działaniem wolnych rodników. Z kolei siemię lniane wzbogaca napój o błonnik oraz zdrowe tłuszcze.

Choć jeden koktajl nie zastąpi zbilansowanej diety, regularne włączanie takich produktów do jadłospisu może wspierać prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i dostarczać składników ważnych dla zdrowia skóry.

Nic więc dziwnego, że wiele osób mówi o takim połączeniu: "skóra i jelita ci za to podziękują".

Jak przygotować koktajl truskawkowy z cytryną i siemieniem lnianym?

Przygotowanie jest bardzo proste. Wystarczy zblendować:

250 g świeżych truskawek,

200 ml kefiru, maślanki lub jogurtu pitnego,

1-2 łyżeczki mielonego siemienia lnianego,

sok wyciśnięty z połowy cytryny.

Po przygotowaniu warto odczekać kilka minut, aby siemię lniane lekko napęczniało. Dzięki temu koktajl zyska bardziej kremową konsystencję i będzie jeszcze lepiej sycił.

To prosty sposób, by wykorzystać pełnię sezonu truskawkowego i jednocześnie wzbogacić codzienną dietę o składniki wspierające organizm podczas letnich miesięcy.

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