Spis treści: Dlaczego młode ziemniaki smakują najlepiej właśnie w czerwcu? Dodaj miętę zamiast koperku. Smak naprawdę zaskakuje Jak przygotować młode ziemniaki z miętą krok po kroku?

Dlaczego młode ziemniaki smakują najlepiej właśnie w czerwcu?

Młode ziemniaki pojawiają się w sklepach zwykle na przełomie maja i czerwca. Odznaczają się cieniutką skórką oraz wyjątkowym smakiem. Najczęściej podaje się je w towarzystwie jajek sadzonych, mizerii oraz kefiru bądź maślanki. Dla wielu osób taki zestaw to niezastąpiony, letni obiad.

Dlaczego młode ziemniaki smakują najlepiej w czerwcu? Sekret tkwi we wczesnej porze ich zbiorów. Bulwy są zbierane jeszcze zanim osiągną pełną dojrzałość. Odznaczają się one mniejszą zawartością skrobii oraz nieco wyższą zawartością wody. Właśnie te szczegóły sprawiają, że młode ziemniaki smakują tak dobrze.

Dodaj miętę zamiast koperku. Smak naprawdę zaskakuje

Choć najczęściej do młodych ziemniaków dodajemy koperek, warto nieco poeksperymentować i zastąpić tego typu zieleninę... miętą. To dość niecodzienne połączenie charakteryzuje się ciekawym, orzeźwiającym smakiem, który naprawdę zaskakuje.

Istnieje kilka wariantów dodania mięty do młodych ziemniaków. Najprostszy polega na poszatkowaniu aromatycznych listków i posypaniu za ich pomocą okraszonych masłem bulw. Miłośnicy nabiału mogą z kolei przygotować pewnego rodzaju sos na bazie jogurtu naturalnego, który po uzupełnieniu miętą będzie stanowić idealne dopełnienie ziemniaczków.

Jak przygotować młode ziemniaki z miętą krok po kroku?

Przygotowanie młodych ziemniaków z miętą nie jest skomplikowane. Najpierw myjemy dokładnie bulwy oraz delikatnie je szorujemy (na przykład za pomocą czystej gąbki). Nie ma potrzeby obierania ich ze skórki - co więcej, to właśnie pod nią znajdują się cenne składniki odżywcze.

Jak ugotować idealnie młode ziemniaki? To nie takie trudne! 123RF/PICSEL

Przygotowane ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie przez około 15-20 minut (mniejsze bulwy będą gotowe po krótszym czasie). Warto skontrolować stopień ugotowania, wbijając w nie widelec - jeśli wchodzi gładko, ziemniaki można odcedzać. Kolejnym krokiem jest dodanie masła - zazwyczaj wystarczą 2-3 łyżki, choć w tym przypadku dokładna liczba zależy od ilości ziemniaków.

Na sam koniec uzupełniamy młode ziemniaki drobno poszatkowaną miętą. Dla dodatkowego aromatu i świeżości, możemy dodać niewielką ilość soku z cytryny (mniej więcej 1 łyżka powinna wystarczyć).





"Ewa gotuje": Zupa tacos Polsat