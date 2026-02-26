Pasta jajeczna to świetna propozycja na wiele okazji. Nada się zarówno na śniadanie, lunch w pracy czy jako kolacja, a nawet posiłek potreningowy. To źródło białka, a podana na toście pełnoziarnistym z warzywami może zaspokoić nawet duży głód i zapewnić sytość na długo. Jest bardzo uniwersalna, bo można "dostosować" ją pod dietę redukcyjną unikając dodatku majonezu, a także przyprawić zgodnie ze swoim gustem. Jednak często jedzona pasta jajeczna może się znudzić. Warto wtedy do tej tradycyjnej klasyki wprowadzić nieco pikantnego twistu w postaci japońskiego chrzanu, czyli wasabi.