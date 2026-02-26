Dodaj do pasty jajecznej. Składnik, który podkręci smak i wspomoże trawienie
Pasta jajeczna to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody, ale czasem aż prosi się o odrobinę świeżości. Wystarczy jeden wyrazisty składnik, by dobrze znany smak nabrał zupełnie nowego charakteru i zaskoczył domowników przy pierwszym kęsie. To szybki sposób na urozmaicenie codziennego menu bez komplikowania sobie życia w kuchni.
Pasta jajeczna z oryginalnym dodatkiem
Pasta jajeczna to świetna propozycja na wiele okazji. Nada się zarówno na śniadanie, lunch w pracy czy jako kolacja, a nawet posiłek potreningowy. To źródło białka, a podana na toście pełnoziarnistym z warzywami może zaspokoić nawet duży głód i zapewnić sytość na długo. Jest bardzo uniwersalna, bo można "dostosować" ją pod dietę redukcyjną unikając dodatku majonezu, a także przyprawić zgodnie ze swoim gustem. Jednak często jedzona pasta jajeczna może się znudzić. Warto wtedy do tej tradycyjnej klasyki wprowadzić nieco pikantnego twistu w postaci japońskiego chrzanu, czyli wasabi.
Pasta wasabi znana ze swojej pikantności może być świetnym uzupełnieniem delikatnego smaku jajek, a ponadto:
- może działać przeciwbakteryjnie i ograniczać rozwój niektórych drobnoustrojów,
- wspiera trawienie poprzez pobudzanie wydzielania soków żołądkowych,
- zawiera przeciwutleniacze pomagające zwalczać stres oksydacyjny,
- może wykazywać działanie przeciwzapalne,
- lekko pobudza krążenie i daje uczucie rozgrzania,
- może wspierać naturalne mechanizmy detoksykacyjne organizmu,
- udrażnia nos i zatoki dzięki intensywnym, lotnym związkom,
- ma bardzo mało kalorii, a intensywny smak pozwala używać go w niewielkich ilościach.
I - co oczywiste - dodaje tego kwaskowatego, niebanalnego ostrego posmaku, który może przełamać delikatny smak gotowanych jajek. Koniecznie spróbuj tego połączenia.
Pasta jajeczna z wasabi - przepis
Składniki
- 4 jajka
- 2-3 łyżki majonezu (lub jogurtu, jeśli uważasz na kaloryczność)
- 0,5 - 1 łyżeczka pasty wasabi (można regulować według smaku)
- 0,5 łyżeczki soku z cytryny (opcjonalnie)
- sól i pieprz do smaku
- szczypiorek lub koperek do dekoracji
Przygotowanie:
- Jajka ugotuj na twardo (ok. 10 minut od momentu wrzenia), ostudź i obierz.
- Rozgnieć jajka widelcem na gładką masę.
- Dodaj majonez lub jogurt naturalny, pastę wasabi i sok z cytryny, dokładnie wymieszaj.
- Dopraw solą i pieprzem, spróbuj i w razie potrzeby dodaj więcej wasabi.
- Podawaj z pieczywem, posypane posiekanym szczypiorkiem lub koperkiem. Pasta najlepiej smakuje, gdy postoi w lodówce 15-20 minut, dzięki temu smaki się "przegryzą", a wasabi da delikatniejszy, lecz wyraźny aromat.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.