Spis treści: Jak smakuje mleko kokosowe? Do czego pasuje mleko kokosowe? Idealna baza do dań jednogarnkowych Prosty przepis z mlekiem kokosowym

Jak smakuje mleko kokosowe?

Przestało być kulinarną ciekawostką, dostępną wyłącznie w sklepach oferujących asortyment typowo azjatycki. Bez trudu można je znaleźć w spożywczakach, które mijamy w drodze z pracy do domu. Dlaczego warto się nim zainteresować?

Smak mleka kokosowego jest delikatny i lekko słodki. Wyraźnie czuć w nim kokosową nutę, nie dominuje ona jednak dań. Z tych powodów sprawdza się w potrawach zarówno słodkich, jak i wytrawnych. Mleko kokosowe znakomicie równoważy ostre przyprawy, łagodzi kwaśne smaki i nadaje potrawom kremową, aksamitną konsystencję.

Do czego pasuje mleko kokosowe?

Produkt jest uznawany za bardzo dobrą alternatywę dla nabiału w potrawach, gdzie potrzebna jest solidna doza kremowości. W kuchni roślinnej często zastępuje śmietanę lub mleko krowie, co czyni je trafionym wyborem dla osób na diecie wegańskiej.

Mleko kokosowe pasuje zarówno do warzyw, ryżu, makaronów, owoców, jak i mięsa czy ryb. Bardzo dobrze łączy się z rozgrzewającymi przyprawami: curry, imbirem, chili i kurkumą. Tworzy udane kompozycje z trawą cytrynową, cynamonem, wanilią oraz kakao. Trzeba wspomnieć, że mleko kokosowe nie warzy się podczas obórki termicznej, dlatego sprawdza się podczas długiego gotowania albo duszenia.

Idealna baza do dań jednogarnkowych

Do najpopularniejszych zastosowań mleka kokosowego zaliczyć można dania obiadowe inspirowane kuchnią Azji. Curry z warzywami, tofu lub kurczakiem zyskuje dzięki niemu głębię smaku i przyjemną, kremową bazę. Równie dobrze mleko kokosowe sprawdza się w zupach - od klasycznej tajskiej zupy kokosowej po kremy z dyni, batatów czy marchwi.

Słodkawy smak mleka kokosowego bardzo dobrze współgra z wytrawnymi składnikami 123RF/PICSEL

Dzięki temu produktowi z łatwością przygotujemy dania jednogarnkowe, które na świeżo, zaraz po ugotowaniu smakują tak samo dobrze, jak po odgrzaniu. Pozwalają w łatwy sposób przyrządzić obiad na kilka dni. Trudno o lepszy pomysł, gdy nie mamy czasu na codzienne gotowanie skomplikowanych dań od podstaw.

Mleko kokosowe może stać się gwiazdą w dziedzinie deserów. Na jego bazie przygotowuje się aksamitne puddingi chia, ryż na mleku kokosowym, domowe budynie. Dobrze odnajduje się także w owsiankach i jaglankach.

Prosty przepis z mlekiem kokosowym

Mleko kokosowe daje ogromne pole do popisu - nawet początkującym kucharzom. Jest uniwersalne, łatwo dostępne, nieskomplikowane w użyciu i potrafi nadać nietuzinkowy smak składnikom, które znamy już na wylot. Dowodem jest przepis na proste curry z warzywami i mlekiem kokosowym.

Składniki

400 ml mleka kokosowego

100 ml bulionu warzywnego

2 łyżki oleju roślinnego

1 średniej wielkości cukinia

1 papryka czerwona

1 garść świeżego szpinaku

2 cebule dymki

2 ząbki czosnku

1 płaska łyżka startego imbiru

1/2 łyżeczki kurkumy

1/2 łyżeczki przyprawy curry

Sposób przygotowania

W głębokiej patelni rozgrzej olej, następnie dodaj imbir oraz przeciśnięty przez praskę czosnek. Po chwili dorzuć pokrojoną w cienkie plasterki dymkę. Smaż przez około minutę. Dodaj kurkumę, curry oraz pokrojoną w kostkę paprykę. Po chwili na patelni umieść pokrojoną w kostkę cukinię. Smaż przez 4-5 minut, często mieszając. Wlej bulion i zagotuj. Dodaj mleko kokosowe - również powinno się zagotować. Na koniec wymieszaj ze szpinakiem. Curry warzywne możesz podawać z ryżem jaśminowym.

Chcesz zaskoczyć rodzinę i przyjaciół wyjątkowymi smakami? Wypróbuj nasze przepisy krok po kroku i odkryj kulinarne triki, które ułatwią gotowanie i uczynią je prawdziwą przyjemnością. Więcej inspiracji znajdziesz na kobieta.interia.pl

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat