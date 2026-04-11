Spis treści: Najczęstsze błędy przy smażeniu jajecznicy. Tak tracisz jej puszystość Gordon Ramsay stanowczo odradza te metody Niecodzienny dodatek do jajecznicy

Najczęstsze błędy przy smażeniu jajecznicy. Tak tracisz jej puszystość

Najgorsze, co można zrobić jajecznicy, to chodzenie na skróty podczas jej przygotowania. Tymczasem jeśli nieco wydłużymy czas gotowania, efekty mogą być spektakularne. Pierwszym popularnym błędem jest wbijanie jajek bezpośrednio na patelnię, przez co danie szybko staje się twarde. Lekkie ich ubicie widelcem lub trzepaczką w oddzielnym naczyniu sprawi, że jajecznica będzie o wiele bardziej puszysta.

Gordon Ramsay stanowczo odradza te metody

Gordon Ramsay - popularny szkocki kucharz i restaurator przestrzega przed wbijaniem jajek na gorącą patelnię. Ekspert radzi wlać jajka na zimną patelnię i smażyć jajecznicę na niewielkim ogniu. W niektórych przepisach można spotkać się z opinią, że jajka należy posolić przed wlaniem ich na patelnię. Kucharz jest przeciwny takiej metodzie. Według Gordona Ramsaya sól i inne przyprawy należy dodać na samym końcu, tuż przed zdjęciem patelni z ognia. Dzięki temu jajecznica nie straci wody - unikniemy jej przesuszenia.

Gordon Ramsay wytyka błędy podczas robienia jajecznicy

Niecodzienny dodatek do jajecznicy

Jeśli marzysz o jajecznicy puszystej niczym chmurka, dodaj do niej kilka kropel soku z cytryny. Ten niepozorny składnik działa jak naturalny "wspomagacz" struktury, dzięki któremu masa jajeczna staje się delikatna i napowietrzona. Najlepiej wlać go od razu po przelaniu jajek na patelnię, zanim zaczną się ścinać, aby miał czas zadziałać w odpowiednim momencie.

Kwas zawarty w soku z cytryny delikatnie wpływa na proces ścinania białek, spowalniając go i pozwalając na bardziej równomierne gotowanie. W efekcie jajecznica nie zbija się w twardą masę, lecz pozostaje miękka, kremowa i lekka. Co ważne, przy niewielkiej ilości sok nie zmienia smaku potrawy, pozostaje praktycznie niewyczuwalny. Jego działanie widać jednak od razu na talerzu. Jajecznica sprawia wrażenie przygotowanej w restauracyjny sposób, co z pewnością zrobi wrażenie na domownikach.

