Dodaj odrobinę do drożdżowego ciasta. Będzie miękkie, sprężyste i nie wyschnie

Ciasto drożdżowe to jedno z naszych ulubionych przysmaków. Mimo iż przepyszne, szybko wysycha i na drugi dzień bywa mało apetyczne. Nie każdy wie, że istnieje jeden banalny i niezawodny patent, aby temu zapobiec. Do ciasta wystarczy dodać odrobinę tego warzywa, aby dłużej pozostało miękkie i jedwabiste.

Ciasto drożdżowe z chrupiącą kruszonką i owocowym nadzieniem, w którym widać wyraźnie soczyste warstwy nadzienia i apetyczną strukturę wypieku.
Aby ciasto drożdżowe było miękkie i nie wysychało, warto dodać do niego odrobinę ziemniaczanego puree123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Po co dodaje się ziemniaki do ciasta?
  2. Jak działa skrobia w cieście drożdżowym?
  3. Jak wykorzystywać ziemniaki do wypieków?
  4. Jak przechowywać ciasto drożdżowe z ziemniakiem?

Po co dodaje się ziemniaki do ciasta?

Dawno temu wiejskie gospodynie niemal zawsze dodawały ziemniaki do ciasta drożdżowego - również tego na chleb. Jest to bowiem doskonały sposób, aby poprawić jego strukturę. Skrobia zawarta w tych warzywach wiąże bowiem wodę skuteczniej, aniżeli mąka pszenna. Pieczywo bądź ciasta na bazie ziemniaków dłużej zachowują świeżość, są elastyczne i sprężyste nawet po ostygnięciu. Patent ten został nieco zapomniany w polskiej kuchni, jednak ostatnio coraz częściej się do niego powraca.

Jak działa skrobia w cieście drożdżowym?

W trakcie wyrastania ciasta drożdżowego wyprodukowany zostaje dwutlenek węgla, który tworzy bąbelki powietrza. Skrobia ziemniaczana dodana do ciasta otula je kleistą warstwą co skutkuje tym, że pęcherzyki rozwijają się równomiernie i zbyt wcześnie nie pękają. W efekcie ciasto wyglądem przypomina gąbkę o drobnych porach. Ziemniaki pełnią też funkcje pewnego rodzaju emulgatora - dzięki nim tłuszcz (masło czy olej) lepiej się rozprowadzają, a ciasto po obróbce termicznej pozostaje puszyste, lekko wilgotne, a jednocześnie idealnie wypieczone.

Ręce trzymające tłuczek do ziemniaków w trakcie robienia puree, miska z ugotowanymi i ugniecionymi ziemniakami, świeże ziemniaki po lewej stronie oraz szklanka mleka na kuchennej ściereczce.
Wystarczy już 50 g ziemniaków na 100 g mąki pszennejpixel-shot.com (Leonid Yastremskiy)123RF/PICSEL

Jak wykorzystywać ziemniaki do wypieków?

Warto zatem dodawać ziemniaki zarówno do wypieków słodkich, chleba jak i bułek - jeśli irytuje cię ich szybkie wysychanie. Wystarczy dodać około 50-100 g ziemniaczanego purée na każde 500 g mąki, aby zatrzymać wilgoć wypieku i opóźnić proces jego czerstwienia. Ziemniaczane ciasto drożdżowe po upieczeniu zyskuje lekko satynową skórkę, ma maślany aromat i zbyt mocno się nie kruszy. Można je z powodzeniem nadziewać owocami czy kremami, bowiem skrobia jak gąbka chłonie soki i zapobiega pękaniu ciasta.

Jak przechowywać ciasto drożdżowe z ziemniakiem?

Po wyjęciu ciasta drożdżowego z piekarnika najlepiej umieścić je na kratce, przykryć bawełnianą ściereczką i pozostawić do ostygnięcia. Patent ten sprawi, że jeszcze dłużej pozostanie miękkie i nie wyschnie zbyt wcześnie. Gdy zupełnie ostygnie, można zawinąć je w folię spożywczą lub papier do pieczenia i przechowywać w temperaturze pokojowej. Wiele osób przechowuje pieczywo w lodówce co jest błędem, bowiem zimne powietrze potęguje wysychanie ciasta.

