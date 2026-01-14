Spis treści: Po co dodaje się ziemniaki do ciasta? Jak działa skrobia w cieście drożdżowym? Jak wykorzystywać ziemniaki do wypieków? Jak przechowywać ciasto drożdżowe z ziemniakiem?

Po co dodaje się ziemniaki do ciasta?

Dawno temu wiejskie gospodynie niemal zawsze dodawały ziemniaki do ciasta drożdżowego - również tego na chleb. Jest to bowiem doskonały sposób, aby poprawić jego strukturę. Skrobia zawarta w tych warzywach wiąże bowiem wodę skuteczniej, aniżeli mąka pszenna. Pieczywo bądź ciasta na bazie ziemniaków dłużej zachowują świeżość, są elastyczne i sprężyste nawet po ostygnięciu. Patent ten został nieco zapomniany w polskiej kuchni, jednak ostatnio coraz częściej się do niego powraca.

Jak działa skrobia w cieście drożdżowym?

W trakcie wyrastania ciasta drożdżowego wyprodukowany zostaje dwutlenek węgla, który tworzy bąbelki powietrza. Skrobia ziemniaczana dodana do ciasta otula je kleistą warstwą co skutkuje tym, że pęcherzyki rozwijają się równomiernie i zbyt wcześnie nie pękają. W efekcie ciasto wyglądem przypomina gąbkę o drobnych porach. Ziemniaki pełnią też funkcje pewnego rodzaju emulgatora - dzięki nim tłuszcz (masło czy olej) lepiej się rozprowadzają, a ciasto po obróbce termicznej pozostaje puszyste, lekko wilgotne, a jednocześnie idealnie wypieczone.

Wystarczy już 50 g ziemniaków na 100 g mąki pszennej pixel-shot.com (Leonid Yastremskiy) 123RF/PICSEL

Jak wykorzystywać ziemniaki do wypieków?

Warto zatem dodawać ziemniaki zarówno do wypieków słodkich, chleba jak i bułek - jeśli irytuje cię ich szybkie wysychanie. Wystarczy dodać około 50-100 g ziemniaczanego purée na każde 500 g mąki, aby zatrzymać wilgoć wypieku i opóźnić proces jego czerstwienia. Ziemniaczane ciasto drożdżowe po upieczeniu zyskuje lekko satynową skórkę, ma maślany aromat i zbyt mocno się nie kruszy. Można je z powodzeniem nadziewać owocami czy kremami, bowiem skrobia jak gąbka chłonie soki i zapobiega pękaniu ciasta.

Jak przechowywać ciasto drożdżowe z ziemniakiem?

Po wyjęciu ciasta drożdżowego z piekarnika najlepiej umieścić je na kratce, przykryć bawełnianą ściereczką i pozostawić do ostygnięcia. Patent ten sprawi, że jeszcze dłużej pozostanie miękkie i nie wyschnie zbyt wcześnie. Gdy zupełnie ostygnie, można zawinąć je w folię spożywczą lub papier do pieczenia i przechowywać w temperaturze pokojowej. Wiele osób przechowuje pieczywo w lodówce co jest błędem, bowiem zimne powietrze potęguje wysychanie ciasta.

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 161: Aleksandra Karasińska INTERIA.PL