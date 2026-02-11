Dodaj ten składnik do miodu, a stworzysz genialny sos. Pasuje do pizzy i kurczaka

Natalia Jabłońska

Połączenie miodu z ostrą papryczką chili brzmi nietypowo, ale właśnie taki duet podbija restauracje i media społecznościowe. Hot honey, czyli pikantny miód, to sos , który bez trudu przygotujesz także w swojej kuchni. Jak go wykorzystać?

Skrzydełka z kurczaka pokryte glazurą z miodu i chili, posypane ziarnami sezamu, leżą na pergaminie, obok miseczka z sosem, całość prezentowana na drewnianej desce.
Jak przygotować i z czym jeść sos hot honey? 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Skąd wziął się fenomen sosu hot honey?
  2. Do czego pasuje pikantny miód?
  3. Jak zrobić hot honey w domu?

Skąd wziął się fenomen sosu hot honey?

Moda na pikantny miód narodziła się w Stanach Zjednoczonych i błyskawicznie zdobyła zwolenników wśród szefów kuchni oraz miłośników street foodu na całym świecie.

Sekret tkwi w prostym, ale niezwykle efektownym kontraście smaków - słodycz łagodzi ostrość chili, a pikantność przełamuje cukrową nutę. Dzięki temu sos nie dominuje potraw, tylko podkreśla ich charakter.

W Nowym Jorku hot honey stał się niemal obowiązkowym dodatkiem do pizzy, zwłaszcza tej z pepperoni. Kilka kropel ostrego miodu sprawia, że klasyczne danie możemy zjeść w zupełnie nowej odsłonie.

Do czego pasuje pikantny miód?

Największą zaletą hot honey jest jego uniwersalność. Ten niepozorny sos potrafi odmienić smak zarówno dań wytrawnych, jak i deserów. Świetnie komponuje się z pizzą, burgerami czy kanapkami, dodając im przyjemnego, rozgrzewającego akcentu.

Doskonale współgra także z serami pleśniowymi i dojrzewającymi - słodko-ostry kontrast wydobywa ich głębię i aromat. W marynatach do mięs działa jak naturalny karmelizator, tworząc apetyczną, lekko chrupiącą glazurę. Warto spróbować go również z deserami: lodami waniliowymi, brownie czy goframi.

Prawdziwym hitem jest jednak chrupiący kurczak oblany pikantno-miodowym sosem - soczysty w środku, lepki i wyrazisty w smaku na zewnątrz.

Jak zrobić hot honey w domu?

Przygotowanie domowej wersji tego sosu jest zaskakująco proste i zajmuje tylko kilka minut pracy. Wystarczy dobrej jakości płynny miód - lipowy lub wielokwiatowy - oraz świeża albo suszona papryczka chili. Miód należy delikatnie podgrzać, dodać pokrojone chili i odstawić do lodówki.

Po dobie smaki się przenikną, a sos nabierze charakterystycznej ostrości. Dla bardziej złożonego aromatu można dorzucić ząbek czosnku lub odrobinę octu jabłkowego.

Taki domowy hot honey długo zachowuje świeżość i z każdym dniem staje się jeszcze intensywniejszy.

