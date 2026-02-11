Dodaj ten składnik do miodu, a stworzysz genialny sos. Pasuje do pizzy i kurczaka
Połączenie miodu z ostrą papryczką chili brzmi nietypowo, ale właśnie taki duet podbija restauracje i media społecznościowe. Hot honey, czyli pikantny miód, to sos , który bez trudu przygotujesz także w swojej kuchni. Jak go wykorzystać?
Spis treści:
- Skąd wziął się fenomen sosu hot honey?
- Do czego pasuje pikantny miód?
- Jak zrobić hot honey w domu?
Skąd wziął się fenomen sosu hot honey?
Moda na pikantny miód narodziła się w Stanach Zjednoczonych i błyskawicznie zdobyła zwolenników wśród szefów kuchni oraz miłośników street foodu na całym świecie.
Sekret tkwi w prostym, ale niezwykle efektownym kontraście smaków - słodycz łagodzi ostrość chili, a pikantność przełamuje cukrową nutę. Dzięki temu sos nie dominuje potraw, tylko podkreśla ich charakter.
W Nowym Jorku hot honey stał się niemal obowiązkowym dodatkiem do pizzy, zwłaszcza tej z pepperoni. Kilka kropel ostrego miodu sprawia, że klasyczne danie możemy zjeść w zupełnie nowej odsłonie.
Do czego pasuje pikantny miód?
Największą zaletą hot honey jest jego uniwersalność. Ten niepozorny sos potrafi odmienić smak zarówno dań wytrawnych, jak i deserów. Świetnie komponuje się z pizzą, burgerami czy kanapkami, dodając im przyjemnego, rozgrzewającego akcentu.
Doskonale współgra także z serami pleśniowymi i dojrzewającymi - słodko-ostry kontrast wydobywa ich głębię i aromat. W marynatach do mięs działa jak naturalny karmelizator, tworząc apetyczną, lekko chrupiącą glazurę. Warto spróbować go również z deserami: lodami waniliowymi, brownie czy goframi.
Prawdziwym hitem jest jednak chrupiący kurczak oblany pikantno-miodowym sosem - soczysty w środku, lepki i wyrazisty w smaku na zewnątrz.
Jak zrobić hot honey w domu?
Przygotowanie domowej wersji tego sosu jest zaskakująco proste i zajmuje tylko kilka minut pracy. Wystarczy dobrej jakości płynny miód - lipowy lub wielokwiatowy - oraz świeża albo suszona papryczka chili. Miód należy delikatnie podgrzać, dodać pokrojone chili i odstawić do lodówki.
Po dobie smaki się przenikną, a sos nabierze charakterystycznej ostrości. Dla bardziej złożonego aromatu można dorzucić ząbek czosnku lub odrobinę octu jabłkowego.
Taki domowy hot honey długo zachowuje świeżość i z każdym dniem staje się jeszcze intensywniejszy.
