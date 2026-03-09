Król wśród serów

Ser Parmigiano Reggiano, czyli parmezan, bywa postrzegany głównie tylko jako dodatek do makaronu czy sałatek. Tymczasem pod względem wartości odżywczych jest jednym z najbardziej skoncentrowanych źródeł białka wśród produktów spożywczych. W 100 g parmezanu znajduje się około 35-36 g białka, czyli więcej niż w wielu popularnych rodzajach mięsa, takich jak schab czy wołowina. Co więcej, białko w tym długo dojrzewającym serze jest częściowo już "rozłożone" w procesie dojrzewania, który trwa minimum rok, a często nawet dłużej. Dzięki temu organizm łatwiej je przyswaja, a to kluczowa kwestia, biorąc pod uwagę jak ogromne znaczenie ma białko w diecie i jak wiele korzyści zdrowotnych pochodzi od odpowiednio wysokiej podaży tego składnika.

Regularne spożywanie parmezanu może przynosić także inne korzyści zdrowotne. Ser ten jest bogaty w wapń, fosfor i witaminy z grupy B, które wspierają kości, zęby oraz układ nerwowy. Dodatkowo zawiera bardzo niewiele laktozy. Z tego powodu wielu dietetyków uznaje Parmigiano Reggiano za jeden z łatwiej strawnych serów. Warto również zwrócić uwagę na jego intensywny smak - dzięki temu wystarczy niewielka ilość, aby wzbogacić potrawę, co sprawia, że mimo dość wysokiej ceny może być świetnym dodatkiem w kuchni.

Kupuj tylko prawdziwy, zwróc uwagę na oznaczenie

Zwróć uwagę na oznaczenia kupując parmiggiano regano 123RF/PICSEL

Prawdziwy parmezan powstaje wyłącznie w określonym regionie północnych Włoch, m.in. w okolicach Parmy i Reggio Emilia. Oryginalny ser ma oznaczenie chronionej nazwy pochodzenia oraz charakterystyczny napis "Parmigiano Reggiano" wytłoczony na skórce. W sklepach w Polsce jego cena zwykle wynosi około 90-140 zł za kilogram. Ciekawym sposobem na zwiększenie udziału parmezanu w diecie, oprócz posypywania nim makaronów czy sałatek, może być zastąpienie nim bułki tartej. Taka panierka jest nie tylko smaczna, ale także odpowiednio chrupka i dodaje wyjątkowej głębi smaku.

Pieczony kalafior z parmezanową skórką

Kalafior z parmezanową skórką to świetny pomysł na kolację lub dodatek do obiadu 123RF/PICSEL

Składniki 1 średni kalafior

50 g drobno startego Parmigiano Reggiano

2 łyżki oliwa z oliwek

1 ząbek czosnku

pół łyżeczki oregano (suszonego)

szczypta soli

szczypta pieprzu czarnego

opcjonalnie: odrobina papryki słodkiej lub pietruszka do podania 30 min 1-2

Przygotowanie:

Rozgrzej piekarnik do 200 st. C. Kalafior podziel na średniej wielkości różyczki i dokładnie umyj. W dużej misce wymieszaj kalafior z oliwą, przeciśniętym czosnkiem, solą, pieprzem i oregano, tak aby przyprawy równomiernie pokryły warzywo. Przełóż różyczki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Posyp je równomiernie startym parmezanem. Podczas pieczenia ser lekko się rozpuści i utworzy chrupiącą, aromatyczną warstwę podobną do tej, którą zwykle daje bułka tarta. Piecz około 20-25 minut, aż kalafior zmięknie, a ser stanie się złocisty i lekko chrupiący. Po wyjęciu z piekarnika możesz posypać danie świeżą pietruszką lub odrobiną słodkiej papryki.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło Canva Pro INTERIA.PL

"Nomada": Mongołka o dorastaniu w Polsce: Byłam inna, czułam się gorsza INTERIA.PL