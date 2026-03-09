Dodajesz go do makaronu? Okazuje się, że ma znacznie więcej zalet
Aromatyczny, smaczny, łatwo strawny a przy tym dostarcza więcej białka niż najpopularniejsze rodzaje mięsa. Oto "król" wśród serów. Sprawdzi się w diecie wszystkich, którym zależy na lepszej podaży protein ale także wszystkich ceniących bogaty smak. Zastępując nim bułkę tartą "wyczarujesz" kulinarne dzieła sztuki.
Król wśród serów
Ser Parmigiano Reggiano, czyli parmezan, bywa postrzegany głównie tylko jako dodatek do makaronu czy sałatek. Tymczasem pod względem wartości odżywczych jest jednym z najbardziej skoncentrowanych źródeł białka wśród produktów spożywczych. W 100 g parmezanu znajduje się około 35-36 g białka, czyli więcej niż w wielu popularnych rodzajach mięsa, takich jak schab czy wołowina. Co więcej, białko w tym długo dojrzewającym serze jest częściowo już "rozłożone" w procesie dojrzewania, który trwa minimum rok, a często nawet dłużej. Dzięki temu organizm łatwiej je przyswaja, a to kluczowa kwestia, biorąc pod uwagę jak ogromne znaczenie ma białko w diecie i jak wiele korzyści zdrowotnych pochodzi od odpowiednio wysokiej podaży tego składnika.
Regularne spożywanie parmezanu może przynosić także inne korzyści zdrowotne. Ser ten jest bogaty w wapń, fosfor i witaminy z grupy B, które wspierają kości, zęby oraz układ nerwowy. Dodatkowo zawiera bardzo niewiele laktozy. Z tego powodu wielu dietetyków uznaje Parmigiano Reggiano za jeden z łatwiej strawnych serów. Warto również zwrócić uwagę na jego intensywny smak - dzięki temu wystarczy niewielka ilość, aby wzbogacić potrawę, co sprawia, że mimo dość wysokiej ceny może być świetnym dodatkiem w kuchni.
Kupuj tylko prawdziwy, zwróc uwagę na oznaczenie
Prawdziwy parmezan powstaje wyłącznie w określonym regionie północnych Włoch, m.in. w okolicach Parmy i Reggio Emilia. Oryginalny ser ma oznaczenie chronionej nazwy pochodzenia oraz charakterystyczny napis "Parmigiano Reggiano" wytłoczony na skórce. W sklepach w Polsce jego cena zwykle wynosi około 90-140 zł za kilogram. Ciekawym sposobem na zwiększenie udziału parmezanu w diecie, oprócz posypywania nim makaronów czy sałatek, może być zastąpienie nim bułki tartej. Taka panierka jest nie tylko smaczna, ale także odpowiednio chrupka i dodaje wyjątkowej głębi smaku.
Pieczony kalafior z parmezanową skórką
Składniki
- 1 średni kalafior
- 50 g drobno startego Parmigiano Reggiano
- 2 łyżki oliwa z oliwek
- 1 ząbek czosnku
- pół łyżeczki oregano (suszonego)
- szczypta soli
- szczypta pieprzu czarnego
- opcjonalnie: odrobina papryki słodkiej lub pietruszka do podania
Przygotowanie:
- Rozgrzej piekarnik do 200 st. C.
- Kalafior podziel na średniej wielkości różyczki i dokładnie umyj.
- W dużej misce wymieszaj kalafior z oliwą, przeciśniętym czosnkiem, solą, pieprzem i oregano, tak aby przyprawy równomiernie pokryły warzywo.
- Przełóż różyczki na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia.
- Posyp je równomiernie startym parmezanem. Podczas pieczenia ser lekko się rozpuści i utworzy chrupiącą, aromatyczną warstwę podobną do tej, którą zwykle daje bułka tarta.
- Piecz około 20-25 minut, aż kalafior zmięknie, a ser stanie się złocisty i lekko chrupiący.
- Po wyjęciu z piekarnika możesz posypać danie świeżą pietruszką lub odrobiną słodkiej papryki.
