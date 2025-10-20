Dodawaj tę przyprawę do każdego obiadu. Może zrobić sporo dobrego, zwłaszcza dla serca i metabolizmu

Paulina Szymczak

Paulina Szymczak

Złota, pachnąca i pełna mocy - tak najkrócej mogę opisać przyprawę, która na dobre rozgościła się w mojej kuchni. Ląduje u mnie na warzywach, w curry, a nawet w porannym omlecie. Mowa oczywiście o kurkumie - zwanej "złotem Indii". Nadaje potrawom piękny, słoneczny kolor i orientalny smak, ale co ważniejsze: ma świetny wpływ na zdrowie. Niepozorna łyżeczka tej przyprawy może zrobić sporo dobrego, zwłaszcza dla serca i metabolizmu.

Dodawaj tę przyprawę do posiłków, aby obniżyć cholesterol
Dodawaj tę przyprawę do posiłków, aby obniżyć cholesterol 123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wszystko, co musisz wiedzieć o kurkumie
  2. Złota przyprawa pod lupą naukowców
  3. Przepis na jesiennego szota z kurkumą

Wszystko, co musisz wiedzieć o kurkumie

Kurkuma, czyli inaczej szafran indyjski, od wieków jest wykorzystywana w medycynie ajurwedyjskiej. Jej sekretem jest kurkumina - silny przeciwutleniacz i naturalny środek przeciwzapalny. To właśnie ona odpowiada za większość prozdrowotnych właściwości tej przyprawy. Regularne dodawanie kurkumy do posiłków może pomóc przy wzdęciach, uczuciu ciężkości, a nawet wesprzeć pracę wątroby. Do tego chroni układ nerwowy i może łagodzić stany zapalne w organizmie. Warto pamiętać, że aby w pełni wykorzystać potencjał kurkuminy, warto łączyć ją z czarnym pieprzem - zawarta w nim piperyna znacznie zwiększa jej wchłanianie.

Zobacz również:

Jednogarnkowe danie z kapustą kiszoną nasyci cię na wiele godzin
Kuchnia

Jednogarnkowy, wzmacniający odporność obiad dla całej rodziny. Kluczowy jeden składnik

InteriaKobieta Redakcja

    Złota przyprawa pod lupą naukowców

    Jej właściwości to nie tylko ludowe przekazy z Indii czy Azji. Coraz więcej badań potwierdza, że kurkumina może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego, nie ruszając przy tym tego "dobrego" - HDL. To dobra wiadomość dla naszego serca i naczyń krwionośnych.

    Ale na tym nie koniec. Kurkumina działa też przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, co może mieć znaczenie w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Niektóre badania wskazują też, że może wspierać produkcję serotoniny i dopaminy - hormonów, które wpływają na nasz nastrój. Czyli: kurkuma = lepszy humor? Może nie zawsze, ale zdecydowanie warto spróbować.

    Kopczyk intensywnie żółtego proszku kurkumy na białym, prostokątnym talerzyku, z tyłu kilka kawałków korzenia kurkumy, całość ustawiona na jasnym, drewnianym stole.
    Kurkuma na metabolizm 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Przepis na jesiennego szota z kurkumą

    Jesienna aura sprzyja przeziębieniom, dlatego warto wzmocnić odporność od środka. Ten domowy shot z kurkumą to prawdziwy zastrzyk witamin i energii - robi się go błyskawicznie.

    Składniki:

    • 1 kłącze świeżej kurkumy (ok. 5 cm) lub 1 łyżeczka kurkumy w proszku

    • kawałek świeżego imbiru (ok. 5 cm)

    • 1 cytryna

    • 1 pomarańcza

    • szczypta czarnego pieprzu

    • opcjonalnie: łyżeczka miodu, kilka kropli oleju (np. lnianego)

    Przygotowanie:

    Kurkumę i imbir dokładnie umyj (nie musisz ich obierać, jeśli pochodzą z upraw ekologicznych) i pokrój na mniejsze kawałki. Owoce sparz i obierz ze skórki. Wszystkie składniki umieść w wyciskarce wolnoobrotowej i wyciśnij sok. Jeśli nie masz wyciskarki, możesz zetrzeć imbir i kurkumę na tarce o drobnych oczkach, wycisnąć sok z cytrusów i wszystko razem wymieszać. Do gotowego soku dodaj szczyptę pieprzu, opcjonalnie miód i olej, a następnie energicznie wymieszaj. Pij od razu po przygotowaniu, najlepiej rano na czczo. Taki shot nie tylko wzmocni twoją odporność, ale także pobudzi metabolizm i doda energii na cały dzień.

    Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 149: Magdalena GrześkowiakINTERIA.PL

    Najnowsze