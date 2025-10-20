Spis treści: Wszystko, co musisz wiedzieć o kurkumie Złota przyprawa pod lupą naukowców Przepis na jesiennego szota z kurkumą

Wszystko, co musisz wiedzieć o kurkumie

Kurkuma, czyli inaczej szafran indyjski, od wieków jest wykorzystywana w medycynie ajurwedyjskiej. Jej sekretem jest kurkumina - silny przeciwutleniacz i naturalny środek przeciwzapalny. To właśnie ona odpowiada za większość prozdrowotnych właściwości tej przyprawy. Regularne dodawanie kurkumy do posiłków może pomóc przy wzdęciach, uczuciu ciężkości, a nawet wesprzeć pracę wątroby. Do tego chroni układ nerwowy i może łagodzić stany zapalne w organizmie. Warto pamiętać, że aby w pełni wykorzystać potencjał kurkuminy, warto łączyć ją z czarnym pieprzem - zawarta w nim piperyna znacznie zwiększa jej wchłanianie.

Złota przyprawa pod lupą naukowców

Jej właściwości to nie tylko ludowe przekazy z Indii czy Azji. Coraz więcej badań potwierdza, że kurkumina może obniżać poziom "złego" cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego, nie ruszając przy tym tego "dobrego" - HDL. To dobra wiadomość dla naszego serca i naczyń krwionośnych.

Ale na tym nie koniec. Kurkumina działa też przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie, co może mieć znaczenie w profilaktyce chorób neurodegeneracyjnych, takich jak Alzheimer. Niektóre badania wskazują też, że może wspierać produkcję serotoniny i dopaminy - hormonów, które wpływają na nasz nastrój. Czyli: kurkuma = lepszy humor? Może nie zawsze, ale zdecydowanie warto spróbować.

Kurkuma na metabolizm 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

Przepis na jesiennego szota z kurkumą

Jesienna aura sprzyja przeziębieniom, dlatego warto wzmocnić odporność od środka. Ten domowy shot z kurkumą to prawdziwy zastrzyk witamin i energii - robi się go błyskawicznie.

Składniki:

• 1 kłącze świeżej kurkumy (ok. 5 cm) lub 1 łyżeczka kurkumy w proszku

• kawałek świeżego imbiru (ok. 5 cm)

• 1 cytryna

• 1 pomarańcza

• szczypta czarnego pieprzu

• opcjonalnie: łyżeczka miodu, kilka kropli oleju (np. lnianego)

Przygotowanie:

Kurkumę i imbir dokładnie umyj (nie musisz ich obierać, jeśli pochodzą z upraw ekologicznych) i pokrój na mniejsze kawałki. Owoce sparz i obierz ze skórki. Wszystkie składniki umieść w wyciskarce wolnoobrotowej i wyciśnij sok. Jeśli nie masz wyciskarki, możesz zetrzeć imbir i kurkumę na tarce o drobnych oczkach, wycisnąć sok z cytrusów i wszystko razem wymieszać. Do gotowego soku dodaj szczyptę pieprzu, opcjonalnie miód i olej, a następnie energicznie wymieszaj. Pij od razu po przygotowaniu, najlepiej rano na czczo. Taki shot nie tylko wzmocni twoją odporność, ale także pobudzi metabolizm i doda energii na cały dzień.

